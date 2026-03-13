Julma aprillipila: "Anoppi soitti, että miehen sisko on raskaana”

25.3.2026 11:17:42 EET | Monimuotoiset perheet -verkosto | Lapsettomien yhdistys Simpukka ry | Tiedote

Raskaus ei ole vitsin aihe edes aprillipäivänä! Aprillipila raskaudesta saattaa loukata tahattomasti lapsettomia. Lapsettomien yhdistys Simpukka ry muistuttaa, että tahaton lapsettomuus on kriisi, johon liittyy voimakkaita tunteita, kuten osattomuutta, ja häpeää. 

Raskaus ei ole vitsin aihe edes aprillipäivänä. Anopin kertoma vitsi kälyn raskaudesta loukkasi paria, joka oli juuri aloittanut hedelmöityshoidot.

Aprillipäivä lähestyy! Houkuttelisiko julkaista sosiaalisessa mediassa postaus, jossa huijaat, että olet raskaana? Älä tee sitä! 

Tahattomasti lapseton ei yhdy nauruun siitä, että raskauspostaus olikin valhetta eikä raskautta onneksi oikeasti ole. 

Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:n saamien yhteydenottojen mukaan somessa vitsillä julkaistu raskaustesti- tai ultraäänikuva loukkaa lasta toivovia. Vitsailu lapsen saamisella saattaa nostaa ahdistavia tunteita pintaan. 

"Anoppi soitti, että miehen sisko on raskaana. Tiedossa oli, että meillä (hedelmöitys)hoidot aloitettu”, kertoi Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:n someseuraaja kokemuksensa anoppinsa kertomasta mauttomasta aprillipilasta. 

"Laitetaan someen kuva, jossa pullistetaan mahaa ja väitetään, että ollaan raskaana", kertoi toinen someseuraaja. 

Joka viides kohtaa tahattoman lapsettomuuden

Raskaus ja lapsi ovat monelle elämän suurin toive. Toteutumaton lapsitoive on näkymätön kriisi, johon liittyy vahvoja tunteita, kuten pettymystä, surua, häpeää, toiseutta ja kateutta. 

Tahattoman lapsettomuuden kokemus vaikuttaa kokijansa kehoon, mieleen, talouteen, työelämään, ihmissuhteisiin ja tulevaisuuden suunnitelmiin. Kokemus on kipeä ja vaiettu. Suomessa joka viides hedelmällisessä iässä oleva kohtaa tahattoman lapsettomuuden. Lukuna määrän on arvioitu olevan 300 000.

“Yhteiskuntamme on hyvin lapsiperhenormatiivinen, ja raskauden alkamista ja lasten saamista pidetään usein itsestäänselvyytenä. On raastavaa seurata, miten ympärillä olevat saattavat voida suunnitella, missä kuussa haluavat lapsen syntyvän, kun itse saattaa olla käyttänyt vuosia aikaa ja kymppitonneja rahaa tuloksettomiin lapsettomuushoitoihin. Siinä vaiheessa nauru siitä, että onneksi raskausuutinen olikin vitsi, saattaa sattua todella syvälle”, sanoo Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:n toiminnanjohtaja Piia Savio.   

Järjestö ehdottaa, että aprillipilaksi valittaisiin aiheeltaan sellainen, joka ei loukkaa vaan joka toisi iloa sekä vitsin esittäjälle että kuulijalle. 

Lapsettomien yhdistys Simpukka ry on valtakunnallinen asiantuntija- ja vertaistukiorganisaatio, joka tarjoaa tahattoman lapsettomuuden kokemukseen tietoa ja tukea.

Hanna ParviainenViestinnän asiantuntijaLapsettomien yhdistys Simpukka ry

Viestintä ja tiedotus, Simpukka-lehden koordinointi, mediayhteistyö, Lapsettomien Simpukka-viikko, lapsettomien lauantai, miesten viikko.

Puh:+3584578764464hanna.parviainen@simpukkary.fi

Vuonna 1988 perustettu Lapsettomien yhdistys Simpukka ry on valtakunnallinen tahattoman lapsettomuuden asiantuntija- ja vertaistukiorganisaatio, joka tarjoaa tietoa ja tukea tahattomasti lapsettomille. Tahaton lapsettomuus on yksi aikuisiän suurimmista kriiseistä, jonka kohtaa joka viides hedelmällisessä iässä oleva Suomessa. Kokemus vaikuttaa kokijansa terveyteen, talouteen, työelämään, ihmissuhteisiin ja tulevaisuuden suunnitelmiin. Simpukan Helminauha-toiminta jakaa tietoa ja tukea lahjasoluperheille, lahjasolutaustaisille ja ammattilaisille. Valtakunnallisesti toimivan Simpukan toimisto sijaitsee Tampereella.

Simpukka ry tarjoaa haastatteluun asiantuntijoita sekä kokemuksen omaavia.

”Työkaveri saa aina heinäkuun, koska päiväkoti on silloin kiinni” - lapsettomia syrjitään kesälomasuunnittelussa13.3.2026 06:00:00 EET | Tiedote

Päiväkodin sulku ei voi vaikuttaa siihen, kenellä on oikeus lomailla heinäkuussa. Lapsettomien yhdistys Simpukka pyytää työnantajia huomioimaan, että myös lapsettomalla työntekijällä on oltava yhdenvertaisesti mahdollisuus lepoon ja suosituimpiin loma-aikoihin. Lapsettomankin vapaa-aika voi täyttyä kuormittavista tehtävistä, vastuista ja velvollisuuksista.

