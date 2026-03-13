Lapsettomien yhdistys Simpukka ry kuuluu kokonaisuuteen
Monimuotoiset perheet -verkosto
Julma aprillipila: "Anoppi soitti, että miehen sisko on raskaana”
25.3.2026 11:17:42 EET | Monimuotoiset perheet -verkosto | Lapsettomien yhdistys Simpukka ry | Tiedote
Raskaus ei ole vitsin aihe edes aprillipäivänä! Aprillipila raskaudesta saattaa loukata tahattomasti lapsettomia. Lapsettomien yhdistys Simpukka ry muistuttaa, että tahaton lapsettomuus on kriisi, johon liittyy voimakkaita tunteita, kuten osattomuutta, ja häpeää.
Aprillipäivä lähestyy! Houkuttelisiko julkaista sosiaalisessa mediassa postaus, jossa huijaat, että olet raskaana? Älä tee sitä!
Tahattomasti lapseton ei yhdy nauruun siitä, että raskauspostaus olikin valhetta eikä raskautta onneksi oikeasti ole.
Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:n saamien yhteydenottojen mukaan somessa vitsillä julkaistu raskaustesti- tai ultraäänikuva loukkaa lasta toivovia. Vitsailu lapsen saamisella saattaa nostaa ahdistavia tunteita pintaan.
"Anoppi soitti, että miehen sisko on raskaana. Tiedossa oli, että meillä (hedelmöitys)hoidot aloitettu”, kertoi Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:n someseuraaja kokemuksensa anoppinsa kertomasta mauttomasta aprillipilasta.
"Laitetaan someen kuva, jossa pullistetaan mahaa ja väitetään, että ollaan raskaana", kertoi toinen someseuraaja.
Joka viides kohtaa tahattoman lapsettomuuden
Raskaus ja lapsi ovat monelle elämän suurin toive. Toteutumaton lapsitoive on näkymätön kriisi, johon liittyy vahvoja tunteita, kuten pettymystä, surua, häpeää, toiseutta ja kateutta.
Tahattoman lapsettomuuden kokemus vaikuttaa kokijansa kehoon, mieleen, talouteen, työelämään, ihmissuhteisiin ja tulevaisuuden suunnitelmiin. Kokemus on kipeä ja vaiettu. Suomessa joka viides hedelmällisessä iässä oleva kohtaa tahattoman lapsettomuuden. Lukuna määrän on arvioitu olevan 300 000.
“Yhteiskuntamme on hyvin lapsiperhenormatiivinen, ja raskauden alkamista ja lasten saamista pidetään usein itsestäänselvyytenä. On raastavaa seurata, miten ympärillä olevat saattavat voida suunnitella, missä kuussa haluavat lapsen syntyvän, kun itse saattaa olla käyttänyt vuosia aikaa ja kymppitonneja rahaa tuloksettomiin lapsettomuushoitoihin. Siinä vaiheessa nauru siitä, että onneksi raskausuutinen olikin vitsi, saattaa sattua todella syvälle”, sanoo Lapsettomien yhdistys Simpukka ry:n toiminnanjohtaja Piia Savio.
Järjestö ehdottaa, että aprillipilaksi valittaisiin aiheeltaan sellainen, joka ei loukkaa vaan joka toisi iloa sekä vitsin esittäjälle että kuulijalle.
Lapsettomien yhdistys Simpukka ry on valtakunnallinen asiantuntija- ja vertaistukiorganisaatio, joka tarjoaa tahattoman lapsettomuuden kokemukseen tietoa ja tukea.
Hanna ParviainenViestinnän asiantuntijaLapsettomien yhdistys Simpukka ry
Viestintä ja tiedotus, Simpukka-lehden koordinointi, mediayhteistyö, Lapsettomien Simpukka-viikko, lapsettomien lauantai, miesten viikko.
Vuonna 1988 perustettu Lapsettomien yhdistys Simpukka ry on valtakunnallinen tahattoman lapsettomuuden asiantuntija- ja vertaistukiorganisaatio, joka tarjoaa tietoa ja tukea tahattomasti lapsettomille. Tahaton lapsettomuus on yksi aikuisiän suurimmista kriiseistä, jonka kohtaa joka viides hedelmällisessä iässä oleva Suomessa. Kokemus vaikuttaa kokijansa terveyteen, talouteen, työelämään, ihmissuhteisiin ja tulevaisuuden suunnitelmiin. Simpukan Helminauha-toiminta jakaa tietoa ja tukea lahjasoluperheille, lahjasolutaustaisille ja ammattilaisille. Valtakunnallisesti toimivan Simpukan toimisto sijaitsee Tampereella.
Simpukka ry tarjoaa haastatteluun asiantuntijoita sekä kokemuksen omaavia.
”Työkaveri saa aina heinäkuun, koska päiväkoti on silloin kiinni” - lapsettomia syrjitään kesälomasuunnittelussa13.3.2026 06:00:00 EET | Tiedote
Päiväkodin sulku ei voi vaikuttaa siihen, kenellä on oikeus lomailla heinäkuussa. Lapsettomien yhdistys Simpukka pyytää työnantajia huomioimaan, että myös lapsettomalla työntekijällä on oltava yhdenvertaisesti mahdollisuus lepoon ja suosituimpiin loma-aikoihin. Lapsettomankin vapaa-aika voi täyttyä kuormittavista tehtävistä, vastuista ja velvollisuuksista.
Huutava pula siittiöistä ja munasoluista - moni vaarassa jäädä ilman lasta, jos sukusolujen lahjoittajia ei löydy27.1.2026 09:56:42 EET | Tiedote
Suomen hedelmöityshoitoklinikoiden sukusolupankit tarvitsevat kipeästi lahjoitettuja siittiöitä ja munasoluja. Lahjasolujen avulla lapsiperheellistymistä toivovien määrä on jyrkässä nousussa, mutta lahjasolujen puutteen vuoksi monen lapsitoive uhkaa jäädä toteutumatta. Munasolulahjoittajien haittakorvausta nostettiin vuoden alussa.
Emäntäkalenteri lahjoitti 5000 euroa Simpukka ry:lle14.1.2026 10:09:13 EET | Tiedote
Vuoden 2026 Emäntäkalenterin tuotosta on lahjoitettu 5000 euroa Lapsettomien yhdistys Simpukalle. Lähes loppuunmyyty Emäntäkalenteri 2026 kuvaa maitotilan emäntien arkea, maaseudun luontoa sekä naiskauneutta leikkisällä ja elämäniloisella tavalla. Lahjoituksella edistetään tahattomasti lapsettomien hyvinvointia.
Lahjasoluperheiden Helminauha-toiminnalle jatkorahoitus11.12.2025 10:26:03 EET | Tiedote
Lahjasoluperheille tietoa ja tukea tarjoava, Simpukka ry:n alainen Helminauha-toiminta on saanut eduskunnan joululahjarahan. Rahoituksen avulla toimintaa jatketaan vuonna 2026. Vuosittain yli 800 lasta saa alkunsa lahjasoluhoitojen avulla, ja perheet tarvitsevat tukea erityisesti lapselle hänen taustastaan puhumiseen. Helminauhan toiminta on Suomessa ainutlaatuista.
Lapsettomien yhdistys Simpukan vuoden vapaaehtoinen 2025 Minna Jantunen: ”Vertaistuki pelasti minut”5.12.2025 06:00:00 EET | Tiedote
Lapsettomien yhdistys Simpukka ry valitsi Minna Jantusen vuoden 2025 vapaaehtoiseksi. Hänen tekemäänsä vapaaehtoistyötä ohjaa halu tarjota tukea ja toivoa lopullisen lapsettomuuden kohdanneille.
