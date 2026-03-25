Pääkaupunkiseudun luontoretkikalenteri 2026 on ilmestynyt

Painetut kalenterit ovat jaossa luontokeskuksissa, kirjastoissa ja asiakaspalvelupisteissä maalis–huhtikuun vaihteessa. Kalenteri on julkaistu pdf-muodossa kaupunkien ja Haltian verkkosivuilla, joilla on myös tarkemmat tiedot jokaisesta retkestä.

Pääkaupunkiseudun luonto on yllättävän monimuotoinen. Luontoretkikauden aikana päästään seuraamaan eläinten ja kasvien elämää kevään muuttolinnuista syksyn metsien tunnelmiin. Retket vievät lähiluontoon, merellisiin kohteisiin, metsiin, luonnonsuojelualueille ja myös urbaaniin ympäristöön.

Tarjolla on monipuolinen kattaus muun muassa linturetkiä, perheretkiä, hyvinvointiteemaisia luontoretkiä, ilta- ja yöretkiä. Retket tarjoavat mahdollisuuden tutustua myös uusiin tai vähemmän tunnettuihin luontokohteisiin omassa ja naapurikunnassa osaavien oppaiden johdolla. Helsingin puisto- ja nimistökävelyt vievät tutustumaan rakennettuun ympäristöön.

Keräämme taas tänä vuonna palautetta retkistä kehittääksemme toimintaamme. Palautekyselyyn pääsee esimerkiksi retkikalenterista löytyvällä QR-koodilla. Kaikkien sähköpostinsa jättäneiden kesken arvotaan viisi Helsingin seudun retkeilyopasta sekä viisi kausikorttia Suomen luontokeskus Haltiaan.

Luontoteot

Luontoretkikalenterissa on tänä vuonna nostettu erityisesti esiin luontotekoja, eli konkreettisia tapoja, joilla jokainen voi omalta osaltaan edistää luonnon ja erityisesti oman lähiluonnon monimuotoisuutta. Luontoteot voivat olla esimerkiksi vieraslajien torjuntaa, roskien keruuta, elinympäristöjen kunnostamista tai luontohavaintojen kirjaamista. Pienistäkin teoista syntyy yhdessä merkittävä vaikutus luonnon hyväksi. Myös retkeilyssä tehdyt arjen valinnat ja retkietiketin noudattaminen ovat tärkeitä luontotekoja.

Luontoretkien perusasiat