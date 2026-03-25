Pääkaupunkiseudun luontoretkikalenteri 2026 on ilmestynyt
26.3.2026 11:00:08 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Opastetut luontoretket pääkaupunkiseudun luontokohteisiin on koottu jälleen Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan sekä Suomen luontokeskus Haltian yhteiseen luontoretkikalenteriin. Vuoden 2026 luontoretkikalenteri tarjoaa yli 140 maksutonta opastettua retkeä huhtikuusta marraskuuhun.
Painetut kalenterit ovat jaossa luontokeskuksissa, kirjastoissa ja asiakaspalvelupisteissä maalis–huhtikuun vaihteessa. Kalenteri on julkaistu pdf-muodossa kaupunkien ja Haltian verkkosivuilla, joilla on myös tarkemmat tiedot jokaisesta retkestä.
Pääkaupunkiseudun luonto on yllättävän monimuotoinen. Luontoretkikauden aikana päästään seuraamaan eläinten ja kasvien elämää kevään muuttolinnuista syksyn metsien tunnelmiin. Retket vievät lähiluontoon, merellisiin kohteisiin, metsiin, luonnonsuojelualueille ja myös urbaaniin ympäristöön.
Tarjolla on monipuolinen kattaus muun muassa linturetkiä, perheretkiä, hyvinvointiteemaisia luontoretkiä, ilta- ja yöretkiä. Retket tarjoavat mahdollisuuden tutustua myös uusiin tai vähemmän tunnettuihin luontokohteisiin omassa ja naapurikunnassa osaavien oppaiden johdolla. Helsingin puisto- ja nimistökävelyt vievät tutustumaan rakennettuun ympäristöön.
Keräämme taas tänä vuonna palautetta retkistä kehittääksemme toimintaamme. Palautekyselyyn pääsee esimerkiksi retkikalenterista löytyvällä QR-koodilla. Kaikkien sähköpostinsa jättäneiden kesken arvotaan viisi Helsingin seudun retkeilyopasta sekä viisi kausikorttia Suomen luontokeskus Haltiaan.
Luontoteot
Luontoretkikalenterissa on tänä vuonna nostettu erityisesti esiin luontotekoja, eli konkreettisia tapoja, joilla jokainen voi omalta osaltaan edistää luonnon ja erityisesti oman lähiluonnon monimuotoisuutta. Luontoteot voivat olla esimerkiksi vieraslajien torjuntaa, roskien keruuta, elinympäristöjen kunnostamista tai luontohavaintojen kirjaamista. Pienistäkin teoista syntyy yhdessä merkittävä vaikutus luonnon hyväksi. Myös retkeilyssä tehdyt arjen valinnat ja retkietiketin noudattaminen ovat tärkeitä luontotekoja.
Luontoretkien perusasiat
- Retket ovat maksuttomia.
- Jos retkeen kuuluu lautta- tai yhteysvenematka, osallistujat kustantavat matkan itse.
- Suurimmalle osalle retkistä ei tarvitse ilmoittautua, mutta joillekin erityisretkille on ennakkoilmoittautuminen.
- Opastukset ovat pääosin suomenkielisiä, mutta osalla retkistä on myös ruotsinkielinen opastus.
- Retkille osallistuminen ei edellytä huippukuntoa – tavallinen peruskunto riittää.
- Perheretkillä liikutaan lasten ehdoilla.
- Osa retkistä on esteettömiä.
Yhteyshenkilöt
Yhteyshenkilöt
Espoon luontoretket, Villa Elfvikin luontotalon asiakaspalvelu, villaelfvik@espoo.fi, puh. 043 826 9208
Helsingin luontoretket, Pekka Paaer, pekka.paaer@hel.fi, puh. 050 590 0422
Helsingin puistokävelyt, Belinda Barbato, belinda.barbato@hel.fi, puh. 09 310 42176
Helsingin nimistökävelyt, Johanna Lehtonen, johanna.lehtonen@hel.fi, puh. 050 337 6963
Suomen luontokeskus Haltian luontoretket, Haltian asiakaspalvelu, info@haltia.com, puh. 040 163 600
Vantaan luontoretket, Ympäristökeskus, ymparistosuunnittelu@vantaa.fi
Kauniaisten luontoretket, Anna-Lena Granlund-Blomfelt, agb@kauniainen.fi, 050 323 6269
Villa Elfvikin luontotalo
Villa Elfvikin luontotalo kuuluu Espoon ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen ympäristönsuojelun palvelualueeseen.
Ympäristönsuojelun palvelualue edistää ympäristövastuullisuutta Espoossa vaalimalla ja parantamalla luonnon monimuotoisuutta ja toimintakykyä, ennaltaehkäisemällä ja korjaamalla ympäristöhaittoja sekä lisäämällä ympäristötietoisuutta ja kannustamalla vaikuttamaan.
Muut kielet
