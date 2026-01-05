Kysely: Suomalainen henkilöstöjohtaja käyttää tekoälyä väärään ongelmaan
30.3.2026 08:10:00 EEST | SD Worx | Tiedote
Suomalaiset yritykset käyttävät tekoälyä hallinnollisten rutiinien pyörittämiseen, kun eurooppalaiset rakentavat jo huomisen työelämää. Suomalaisilla työmarkkinoilla on kaksi samanaikaista ongelmaa: työnantaja ei tiedä, mitä osaamista yritys tarvitsee ja työntekijä ei tiedä, mitä mahdollisuuksia talon sisällä on. Tulokset käyvät ilmi SD Worxin tuoreesta tutkimuksesta, johon vastasi lähes 6 000 HR-johtajaa kuudestatoista Euroopan maasta.
Suomalaiset henkilöstöjohtajat haluaisivat hyödyntää tekoälyä ennen kaikkea palkanlaskennan automatisointiin. Tätä mieltä on useampi kuin joka kolmas suomalainen työnantaja (37 %), kun taas eurooppalaisista samaa ajattelee reilu neljännes (27 %).
Muualla Euroopassa tekoälyä aiotaan käyttää laajemmin. Reilu neljännes eurooppalaisista työnantajista (26 %) varautuu jo henkilöstösuunnittelussaan siihen, miten automaatio ja tekoäly muuttavat työelämää. Suomalaisista näin tekee vain runsas kymmenesosa (12 %).
”Muualla Euroopassa mietitään jo sitä miten työ muuttuu, mutta Suomessa vielä varmistetaan, että palkat maksetaan ajoissa. Ero ei ole siis pieni”, SD Worxin Suomen ja Viron toimitusjohtaja Mikko Uotila huomauttaa.
Kun työnantaja käyttää tekoälyä pelkästään hallinnollisten rutiinien pyörittämiseen, katsotaan Uotilan mukaan menneisyyteen sen sijaan, että valmistauduttaisiin huolella tulevaan.
”Eurooppalaiset kilpailijat rakentavat jo kuvaa siitä, millaista osaamista tarvitaan viiden vuoden päästä. Suomalaiset yritykset vielä vastaavat kysymykseen, joka ratkeaa automaatiolla joka tapauksessa.”
Henkilöstöjohtaja ei tiedä, mitä osaamista tarvitaan – työntekijä ei tiedä, mitä töitä on tarjolla
Miltei neljä kymmenestä työnantajasta sekä Suomessa että Euroopassa (39 %) ei tiedä, millaista osaamista organisaatio tarvitsee 2–3 vuoden päästä. Samaan aikaan yli puolet suomalaisista palkansaajista (56 %) kokee, ettei heidän osaamistaan hyödynnetä tarpeeksi.
Avoimista sisäisistä tehtävistä ei myöskään riittävästi viestitä. Kaksi kolmesta suomalaisesta (68 %) sanoo, ettei omassa organisaatiossa ole helppoa tutustua sisäisiin tehtäviin tai projekteihin. Euroopassa tilanne on lähes yhtä huono (66 %). Vain reilu kolmannes suomalaisista (34 %) uskoo, että saman työnantajan palveluksessa voisi kasvaa tai vaihtaa tehtävää. Euroopassa useampi kuin neljä kymmenestä (41 %) pitää näitä mahdollisuuksia todellisina.
Uotilan mukaan tulokset osoittavat, että suomalaisilla työmarkkinoilla on tältä osin valuvikaa: työnantaja ei tiedä mitä osaamista se tarvitsee, ja työntekijä ei tiedä mitä mahdollisuuksia talon sisällä on.
"Samaan aikaan, kun työnantajilla on liian hämärä kuva tulevaisuuden osaamistarpeista, enemmistö työntekijöistä kokee, ettei heidän osaamistaan hyödynnetä kunnolla. Ja koska asiasta ei viestitä riittävästi, ihmiset lähtevät, vaikka oikea tehtävä olisi ollut tarjolla saman katon alla. Suomessa rekrytoidaan ulkoa sellaista osaamista, mitä olisi voinut löytyä sisältä. Tämä on kallista, hidasta ja monelta osin vältettävissä.”
Suomalainen katsoo taaksepäin – kilpailijat rakentavat jo huomisen organisaatiota
Vain noin joka neljäs suomalainen työnantaja (27 %) suunnittelee tulevaisuuden osaamistarpeitaan etukäteen. Euroopassa tilanne on hieman parempi: strategista henkilöstösuunnittelua tekee noin joka kolmas työnantaja (29 %). Loput elävät päivä kerrallaan.
Myös suomalaisten ja eurooppalaisten HR-johtajien käsitykset kehitystarpeista eroavat. Eurooppalaisista HR-päättäjistä kolmannes (32 %) haluaa kehittää data- ja analytiikkaosaamistaan, kun taas suomalaisista näin ajattelee vain runsas kymmenesosa (14 %).
Uotilan mukaan suomalaiset HR-johtajat ja heidän eurooppalaiset kollegansa elävät usein eri todellisuuksissa.
"Eurooppalaiset HR-johtajat haluavat kehittää kykyään lukea henkilöstödataa ja tehdä sen pohjalta päätöksiä toisin kuin monikaan suomalainen. Samaan aikaan kolme neljästä suomalaisesta työnantajasta ei suunnittele osaamistarpeitaan edes kolmen vuoden päähän. Nämä kaksi lukua kertovat saman tarinan: suomalaisissa organisaatioissa henkilöstödata ei vielä ohjaa riittävästi päätöksentekoa."
SD Worxin tutkimusinstituutti kartoitti HR-alan tulevaisuutta 27.1.–20.2.2026 yhteensä 17 Euroopan maassa. Tutkimukseen haastateltiin 5 936 HR-päättäjää ja 16 500 työntekijää. Tulokset edustavat kunkin maan työmarkkinoita.
Mikko UotilaToimitusjohtaja, Suomi ja ViroSD Worx
SD Worx uskoo, että menestys alkaa ihmisistä. Menestyvä henkilöstö ei ainoastaan rakenna menestyvää yritystä, vaan se myös edistää yhteiskuntaa. Yhdessä asiakkaidensa kanssa SD Worx luo menestyvää henkilöstöhallintoa, joka hyödyttää niin työtä, elämää kuin yhteiskuntaa.
Luotettavana ja johtavana eurooppalaisena henkilöstö- ja palkkahallinnon ratkaisujen kumppanina SD Worx tarjoaa ohjelmistoja, palveluita ja asiantuntemusta palkanlaskennan ja palkitsemisen, henkilöstöhallinnon ja -johtamisen sekä työajanhallinnan tarpeisiin. SD Worxilla on vahvat juuret Euroopassa, ja se on ollut edelläkävijä alallaan jo kahdeksan vuosikymmenen ajan tehden yhteistyötä niin pienten kuin suurten työnantajien kanssa edistääkseen työntekijöiden sitoutumista, joka sytyttää kipinän yrityksen menestykseen.
Noin 105 000 pientä ja suurta organisaatiota ympäri Eurooppaa luottaa SD Worxiin. Yrityksen lähes 10 000 työntekijää toimivat 27 maassa. SD Worx laskee noin 6 miljoonan työntekijän palkat ja kuuluu viiden suurimman toimijan joukkoon maailmanlaajuisesti. Vuonna 2025 yrityksen liikevaihto oli 1,307 miljardia euroa.
Lue lisää julkaisijalta SD Worx
Kysely: Joka kolmas suomalainen pelkää, että somekirjoittelu voi vahingoittaa uraa5.1.2026 07:35:00 EET | Tiedote
Lähes joka kolmas suomalainen on huolissaan siitä, että heidän sosiaalisen median kirjoituksensa voisivat vaikuttaa negatiivisesti työuraan, paljastaa SD Worxin teettämä valtakunnallinen kyselytutkimus. Kyselyn mukaan 33 prosenttia suomalaisista on vähintään jonkin verran huolissaan asiasta ja 15 prosenttia erittäin tai melko huolissaan. Erityisesti miehet ja johtavassa asemassa toimivat kantavat huolta siitä, mitä he voivat julkisesti sanoa.
Kysely: Kuusi kymmenestä suomalaisesta jäisi kotimaahan, vaikka työt voisi tehdä ulkomailla29.10.2025 07:35:00 EET | Tiedote
Valtakunnallisen kyselytutkimuksen mukaan peräti 60 prosenttia suomalaisista jäisi asumaan Suomeen, vaikka voisi tehdä työnsä etänä mistä päin maailmaa tahansa. Vahvin kiintymys kotimaahan on yrittäjillä, johtajilla ja hyvin ansaitsevilla, kun taas opiskelijat ja työttömät harkitsevat muuttoa muita useammin. Tutkimus paljastaa paradoksin: ne, joilla olisi varaa ja mahdollisuudet lähteä, ovat juuri niitä, jotka haluavat jäädä.
Kysely: Suomi jäljessä muuta Eurooppaa – suomalaisia työnantajia ei kiinnosta palkkatasa-arvo22.9.2025 07:35:00 EEST | Tiedote
Tuore kysely paljastaa hätkähdyttävän totuuden: suomalaiset työnantajat suhtautuvat palkkatasa-arvoon väheksyvämmin kuin muut eurooppalaiset. Vain joka kuudes suomalainen työnantaja panostaa tuloerojen poistamiseen, kun muualla Euroopassa näin toimii lähes joka kolmas, paljastaa SD Worxin teettämä laaja kansainvälinen kyselytutkimus. Myös palkka-avoimuudessa Suomi jää jälkeen eurooppalaisesta keskiarvosta, ja erityisesti naapurimaa Ruotsi asettaa Suomen erikoiseen valoon myöntämällä palkkaongelmat rohkeammin.
Kysely: Suomalaisten työmotivaatio on Länsi-Euroopan heikoimmalla tasolla, vaikka olemme maailman onnellisin kansa22.4.2024 07:35:00 EEST | Tiedote
Tuoreen eurooppalaisen kyselyn mukaan suomalaiset ovat muihin eurooppalaisiin verrattuna tyytymättömiä työhönsä. Suomalaisten motivaatio ja intohimo ovat Euroopan heikoimmasta päästä: ainoastaan Serbiassa työntekijät ovat vähemmän motivoituneita työhönsä. Tämä siitä huolimatta, että Suomi on seitsemättä vuotta peräkkäin valittu maailman onnellisimmaksi kansaksi.
Maajohtaja Mikko Uotila: Palkkahallinnon ulkoistaminen vapauttaisi tärkeitä asiantuntijaresursseja monessa keskisuuressa ja suuressa yrityksessä26.3.2024 07:35:00 EET | Tiedote
Euroopan johtava henkilöstöratkaisujen tarjoaja SD Worx on nimittänyt Mikko Uotilan Suomen SD Worxin uudeksi maajohtajaksi. Uotilan mukaan tulevaisuudessa yhä useampi suomalainen organisaatio tulee ulkoistamaan palkkahallintonsa, sillä palkkahallinnon hoitaminen omin voimin on kustannustehotonta ja sisältää myös riskejä.
