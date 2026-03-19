Aluehallitus hyväksyi vuoden 2025 tilinpäätöksen ja henkilöstökertomuksen

Aluehallitus hyväksyi kokouksessa hyvinvointialueen vuoden 2025 tilinpäätöksen ja henkilöstökertomuksen, nuorisovaltuuston päivitetyn toimintasäännön sekä kansalliskielilautakunnan vuosikertomuksen vuodelta 2025.

”Olen tyytyväinen viime vuoden tilinpäätökseen ja siihen, että uudistusohjelmaamme on toteutettu sinnikkäästi. Laakereille ei voi kuitenkaan jäädä lepäämään, vaan meidän täytyy tarkasti seurata sekä alueemme että valtakunnallista talouden kehitystä ja varautua rahoituksen mahdollisiin muutoksiin. Haluan kiittää henkilöstöä osallistumisesta uudistusohjelman toteutukseen ja toivonkin, että jatkossa voimme antaa kiitosta myös kehittämällä palkitsemista. Myös henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen on jatkossakin keskeistä”, sanoo aluehallituksen puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä.

Hyvinvointialue lisää omistustaan Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:stä

Aluehallitus päätti hankkia omistusosuuksia Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:stä, jotta pesulapalvelut voidaan tulevaisuudessakin järjestää sidosyksikköhankintana. Hankinnan jälkeen hyvinvointialueella on kymmenen prosentin omistusosuus Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:stä.

Suun terveydenhuollon palvelusetelien käyttö päätettiin lakkauttaa 1.4.2026 alkaen. Suun terveydenhuollon palvelut järjestetään jatkossa hyvinvointialueen omana toimintana ja muilla hyvinvointialueen hyväksymillä järjestämistavoilla. Aluehallitus päätti ottaa käyttöön vanhusten ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelin sääntökirjan, joka astuu voimaan 1.5.2026.

Aluehallitus merkitsi lisäksi tiedoksi vuoden 2025 raportteja, jotka liittyvät hyvinvointialuestrategiaan 2023–2025, ilmasto-ohjelmaan, laadun ja omavalvontaohjelmaan sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaalipalvelujen riittävyyteen ja laatuun.

Uusi asiakirja- ja tietopalveluhinnasto käyttöön 1.4.2026

Aluehallitus päätti hyväksyä hyvinvointialueen asiakirja- ja tietopalveluhinnaston, joka tulee voimaan 1.4.2026 alkaen. Suureen osaan tietopyynnöistä vastataan jatkossakin maksutta. Tietopyynnöistä voidaan laskuttaa, jos tiedon luovuttaminen edellyttää huomattavaa ja vaativaa asiantuntijatyötä ja tietopyyntö vaikuttaa olevan laadittu yrityksen liiketoiminnan edistämiseksi. Asiakirja- ja tietopalveluhinnasto ei koske asiakas- ja potilasasioita, joiden maksut määritellään asiakasmaksuhinnastossa. Tieteellinen tutkimus ja opinnäytetyöt on huomioitu hinnastossa lainsäädännön sallimissa rajoissa siten, että hinnasto ei perusteettomasti estä tutkimustoimintaa.

