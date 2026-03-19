Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Aluehallitus hyväksyi vuoden 2025 tilinpäätöksen ja henkilöstökertomuksen

31.3.2026 16:58:52 EEST | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Tiedote

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen (VAKE) aluehallitus kokoontui 31. maaliskuuta 2026. Kokouksessa päätettiin muun muassa hyväksyä vuoden 2025 tilinpäätös ja henkilöstökertomus. Aluehallitus päätti myös hankkia omistusosuuksia Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:stä ja ottaa käyttöön uuden asiakirja- ja tietopalveluhinnaston.

Aluehallitus hyväksyi kokouksessa hyvinvointialueen vuoden 2025 tilinpäätöksen ja henkilöstökertomuksen, nuorisovaltuuston päivitetyn toimintasäännön sekä kansalliskielilautakunnan vuosikertomuksen vuodelta 2025.

”Olen tyytyväinen viime vuoden tilinpäätökseen ja siihen, että uudistusohjelmaamme on toteutettu sinnikkäästi. Laakereille ei voi kuitenkaan jäädä lepäämään, vaan meidän täytyy tarkasti seurata sekä alueemme että valtakunnallista talouden kehitystä ja varautua rahoituksen mahdollisiin muutoksiin. Haluan kiittää henkilöstöä osallistumisesta uudistusohjelman toteutukseen ja toivonkin, että jatkossa voimme antaa kiitosta myös kehittämällä palkitsemista. Myös henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen on jatkossakin keskeistä”, sanoo aluehallituksen puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä.

Hyvinvointialue lisää omistustaan Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:stä

Aluehallitus päätti hankkia omistusosuuksia Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:stä, jotta pesulapalvelut voidaan tulevaisuudessakin järjestää sidosyksikköhankintana. Hankinnan jälkeen hyvinvointialueella on kymmenen prosentin omistusosuus Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:stä.

Suun terveydenhuollon palvelusetelien käyttö päätettiin lakkauttaa 1.4.2026 alkaen. Suun terveydenhuollon palvelut järjestetään jatkossa hyvinvointialueen omana toimintana ja muilla hyvinvointialueen hyväksymillä järjestämistavoilla. Aluehallitus päätti ottaa käyttöön vanhusten ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelin sääntökirjan, joka astuu voimaan 1.5.2026.

Aluehallitus merkitsi lisäksi tiedoksi vuoden 2025 raportteja, jotka liittyvät hyvinvointialuestrategiaan 2023–2025, ilmasto-ohjelmaan, laadun ja omavalvontaohjelmaan sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaalipalvelujen riittävyyteen ja laatuun.

Uusi asiakirja- ja tietopalveluhinnasto käyttöön 1.4.2026

Aluehallitus päätti hyväksyä hyvinvointialueen asiakirja- ja tietopalveluhinnaston, joka tulee voimaan 1.4.2026 alkaen. Suureen osaan tietopyynnöistä vastataan jatkossakin maksutta. Tietopyynnöistä voidaan laskuttaa, jos tiedon luovuttaminen edellyttää huomattavaa ja vaativaa asiantuntijatyötä ja tietopyyntö vaikuttaa olevan laadittu yrityksen liiketoiminnan edistämiseksi. Asiakirja- ja tietopalveluhinnasto ei koske asiakas- ja potilasasioita, joiden maksut määritellään asiakasmaksuhinnastossa. Tieteellinen tutkimus ja opinnäytetyöt on huomioitu hinnastossa lainsäädännön sallimissa rajoissa siten, että hinnasto ei perusteettomasti estä tutkimustoimintaa.

Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen on luettavissa hyvinvointialueen päätössivustolla. Tarkastettu pöytäkirja kokouksesta on luettavissa päätössivustolla tiistaina 7.4.2026 klo 12 alkaen.

Lue lisää julkaisijalta Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Pelastuslautakunta päätti palvelutaksoista ja hyväksyi vuoden 2025 omavalvontaraportin, tilinpäätöksen ja vuosikatsauksen19.3.2026 10:32:49 EET | Tiedote

Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden pelastuslautakunta teki useita Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimintaan vaikuttavia päätöksiä kokouksessaan 18. maaliskuuta. Päätökset koskevat muun muassa palveluista perittäviä maksuja, omavalvontaraportin, tilinpäätöksen ja vuosikatsauksen hyväksymistä sekä onnettomuuksien ehkäisyn projektipäällikön määräaikaisen viran jatkoa.

Reformprogrammet framskred bättre än förväntat – områdesfullmäktige behandlade kostnadseffekterna på 73 miljoner euro i sitt sammanträde16.3.2026 21:10:27 EET | Pressmeddelande

Vanda och Kervo välfärdsområdesfullmäktige sammanträdde måndagen den 16.3 och godkände välfärdsområdets tvåspråkighetsprogram för åren 2026–2030. Därtill antecknade områdesfullmäktige för kännedom reformprogrammets rapport för år 2025. Enligt rapporten uppnådde välfärdsområdet kostnadseffekter på sammanlagt 73 miljoner euro under åren 2024–2025.

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye