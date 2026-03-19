Aluehallitus hyväksyi vuoden 2025 tilinpäätöksen ja henkilöstökertomuksen
31.3.2026 16:58:52 EEST | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Tiedote
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen (VAKE) aluehallitus kokoontui 31. maaliskuuta 2026. Kokouksessa päätettiin muun muassa hyväksyä vuoden 2025 tilinpäätös ja henkilöstökertomus. Aluehallitus päätti myös hankkia omistusosuuksia Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:stä ja ottaa käyttöön uuden asiakirja- ja tietopalveluhinnaston.
Aluehallitus hyväksyi kokouksessa hyvinvointialueen vuoden 2025 tilinpäätöksen ja henkilöstökertomuksen, nuorisovaltuuston päivitetyn toimintasäännön sekä kansalliskielilautakunnan vuosikertomuksen vuodelta 2025.
”Olen tyytyväinen viime vuoden tilinpäätökseen ja siihen, että uudistusohjelmaamme on toteutettu sinnikkäästi. Laakereille ei voi kuitenkaan jäädä lepäämään, vaan meidän täytyy tarkasti seurata sekä alueemme että valtakunnallista talouden kehitystä ja varautua rahoituksen mahdollisiin muutoksiin. Haluan kiittää henkilöstöä osallistumisesta uudistusohjelman toteutukseen ja toivonkin, että jatkossa voimme antaa kiitosta myös kehittämällä palkitsemista. Myös henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen on jatkossakin keskeistä”, sanoo aluehallituksen puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä.
Hyvinvointialue lisää omistustaan Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:stä
Aluehallitus päätti hankkia omistusosuuksia Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:stä, jotta pesulapalvelut voidaan tulevaisuudessakin järjestää sidosyksikköhankintana. Hankinnan jälkeen hyvinvointialueella on kymmenen prosentin omistusosuus Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:stä.
Suun terveydenhuollon palvelusetelien käyttö päätettiin lakkauttaa 1.4.2026 alkaen. Suun terveydenhuollon palvelut järjestetään jatkossa hyvinvointialueen omana toimintana ja muilla hyvinvointialueen hyväksymillä järjestämistavoilla. Aluehallitus päätti ottaa käyttöön vanhusten ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelin sääntökirjan, joka astuu voimaan 1.5.2026.
Aluehallitus merkitsi lisäksi tiedoksi vuoden 2025 raportteja, jotka liittyvät hyvinvointialuestrategiaan 2023–2025, ilmasto-ohjelmaan, laadun ja omavalvontaohjelmaan sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaalipalvelujen riittävyyteen ja laatuun.
Uusi asiakirja- ja tietopalveluhinnasto käyttöön 1.4.2026
Aluehallitus päätti hyväksyä hyvinvointialueen asiakirja- ja tietopalveluhinnaston, joka tulee voimaan 1.4.2026 alkaen. Suureen osaan tietopyynnöistä vastataan jatkossakin maksutta. Tietopyynnöistä voidaan laskuttaa, jos tiedon luovuttaminen edellyttää huomattavaa ja vaativaa asiantuntijatyötä ja tietopyyntö vaikuttaa olevan laadittu yrityksen liiketoiminnan edistämiseksi. Asiakirja- ja tietopalveluhinnasto ei koske asiakas- ja potilasasioita, joiden maksut määritellään asiakasmaksuhinnastossa. Tieteellinen tutkimus ja opinnäytetyöt on huomioitu hinnastossa lainsäädännön sallimissa rajoissa siten, että hinnasto ei perusteettomasti estä tutkimustoimintaa.
Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen on luettavissa hyvinvointialueen päätössivustolla. Tarkastettu pöytäkirja kokouksesta on luettavissa päätössivustolla tiistaina 7.4.2026 klo 12 alkaen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sirkka-Liisa KähäräAluehallituksen puheenjohtajaPuh:050 466 4561sirkka-liisa.kahara@lh.vakehyva.fi
Timo AronkytöHyvinvointialuejohtajaPuh:0503121678timo.aronkyto@vakehyva.fi
Mediapuhelin arkisin klo 9-15ViestintäpalvelutPuh:09 4191 0221viestinta@vakehyva.fivakehyva.fi/fi/medialle
Kuvat
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme