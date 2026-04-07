Suomen ensimmäinen väitöskirja burleskitaiteesta: “Riisuminen paljastaa yhteiskunnan normeja”

Ritola tutki Jyväskylän yliopistossa tehdyssä etnologian ja antropologian väitöskirjassaan sitä, miten burleskissa pureudutaan länsimaisiin keho- ja kauneusihanteisiin, sukupuoleen, seksuaalisuuteen ja ikään liittyviin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin käsityksiin ja valtasuhteisiin. Burleskissa kiehtovaa on sen ristiriitaisuus: se hyödyntää osin samaa länsimaisia kauneusihanteita vahvistavaa kuvastoa ja mielikuvia, joita se myös taidemuotona pyrkii purkamaan ja kyseenalaistamaan.

Aineistona Ritola käytti suomalaisten burleskiesiintyjien haastatteluja, havainnointia suomalaisissa burleskiesityksissä ja Suomi-burleski podcast-sarjan jaksoa ”Burleski ilman ylärajaa”.

Burleski luo normeja rikkomalla vapaan tilan jokaiselle olla oma itsensä

Suomalaisen burleskitaiteen kehoaktivismi perustuu monien tekijöiden yhdistelmään, kuten ruumiillisuuteen, sukupuoleen ja ikääntymiseen, samoin kuin monenlaisiin opittuihin ja sisäistettyihin sosiokulttuurisiin ajattelumalleihin, joiden tunnistaminen ja purkaminen vaatii aktiivista työtä. Ritolan tutkimat teemat, kehopoliittisuus, sukupuoliesitykset ja ikäpoliittisuus burleskissa, korostavat samanaikaisesti perinteisiä kuvaustapoja ja myös tapoja rikkoa niitä.

”Normatiivisen estetiikan hyödyntäminen ja normatiivisiin rooleihin nojaaminen ovat omalta osaltaan tärkeitä burleskin elementtejä, jotta burleski kykenee tarjoamaan laajan kirjon esityksiä ja tilaa, jossa voi olla häpeilemättä oma itsensä”, Ritola kertoo.

Burleskin sukupuoliesitykset, kehoaktivismi ja ikäpoliittisuus heijastavat konkreettisesti eri kehoihin liittyviä sosiokulttuurisia käsityksiä, stereotypioita ja ennakkoluuloja, ja millainen sosiokulttuurinen teko riisuminen on.

”Erityisesti burleskin ei-normatiiviset kehot nostavat esiin kysymykset siitä, kuka saa yhteiskunnassa olla esillä ja millä tavalla sekä millaista fantasiaa burleskissa myydään”, Ritola toteaa.

FM Salli-Sofia Ritolan etnologian väitöskirja ”Redefining normative bodies through the art of burlesque” tarkastetaan perjantaina 17.4.2026 klo 12.00 Jyväskylän yliopiston päärakennuksen salissa C1. Vastaväittäjä on yliopistotutkija Heidi Härkönen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Laura Stark (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Linkki tutkimukseen: https://jyx.jyu.fi/jyx/Record/jyx_123456789_109545

