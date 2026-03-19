Ilta jazzlegenda Dee Dee Bridgewaterin seurassa

Grammy- ja Tony-palkittu jazzvokalisti Dee Dee Bridgewater saapuu esiintymään Hanaholmeniin 16. huhtikuuta. Hän esiintyy yhdessä jazzpianisti Alexis Lombren kanssa, joka hänkin on USA:sta kotoisin.

Dee Dee Bridgewater tunnetaan uraauurtavista jazz-tulkinnoistaan ja lähes legendaarisesta lavakarismastaan. Hän on yli neljä vuosikymmentä kestäneellä urallaan uudistanut monia jazzklassikoita, mikä on tehnyt hänestä yhden maailman parhaista jazzlaulajista.

Ilta alkaa neljän ruokalajin illallisella Hanaholmenin PLATS-ravintolassa, jonka jälkeen Dee Dee Bridgewater nousee lavalle klo 21.00. Illalliskonsertti järjestetään yhteistyössä April Jazzin kanssa.

"Pyrimme kehittämään musiikkitarjontaamme täällä Hanaholmenissa ja olemme siksi kiitollisia mahdollisuudesta tehdä yhteistyötä April Jazzin kanssa. Dee Dee Bridgewater esiintyy yhdessä pianistin kanssa, mikä luo intiimin tunnelman ja sen lisäksi myös sopii akustiikan kannalta erinomaisesti tiloihimme", sanoo Hanasaaren hotellinjohtaja Kai Mattsson.

Toimittajat ovat tervetulleita osallistumaan illalliselle ja seuraamaan konserttia paikan päällä. Median edustajille on varattu rajoitettu määrä paikkoja.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Håkan Forsgård: hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, puh. +358 40 767 737