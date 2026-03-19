Ilta jazzlegenda Dee Dee Bridgewaterin seurassa
8.4.2026 09:39:44 EEST | Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus | Tiedote
Torstaina 16. huhtikuuta saamme toivottaa amerikkalaisen jazzlaulajan Dee Dee Bridgewaterin tervetulleeksi Hanaholmeniin. Dizzy Gillespien ja Dexter Gordonin kaltaisten jazzmusiikin suuruuksien kanssa esiintynyttä Bridgewateria pidetään edelleen yhtenä maailman parhaista jazzvokalisteista.
Grammy- ja Tony-palkittu jazzvokalisti Dee Dee Bridgewater saapuu esiintymään Hanaholmeniin 16. huhtikuuta. Hän esiintyy yhdessä jazzpianisti Alexis Lombren kanssa, joka hänkin on USA:sta kotoisin.
Dee Dee Bridgewater tunnetaan uraauurtavista jazz-tulkinnoistaan ja lähes legendaarisesta lavakarismastaan. Hän on yli neljä vuosikymmentä kestäneellä urallaan uudistanut monia jazzklassikoita, mikä on tehnyt hänestä yhden maailman parhaista jazzlaulajista.
Ilta alkaa neljän ruokalajin illallisella Hanaholmenin PLATS-ravintolassa, jonka jälkeen Dee Dee Bridgewater nousee lavalle klo 21.00. Illalliskonsertti järjestetään yhteistyössä April Jazzin kanssa.
"Pyrimme kehittämään musiikkitarjontaamme täällä Hanaholmenissa ja olemme siksi kiitollisia mahdollisuudesta tehdä yhteistyötä April Jazzin kanssa. Dee Dee Bridgewater esiintyy yhdessä pianistin kanssa, mikä luo intiimin tunnelman ja sen lisäksi myös sopii akustiikan kannalta erinomaisesti tiloihimme", sanoo Hanasaaren hotellinjohtaja Kai Mattsson.
Toimittajat ovat tervetulleita osallistumaan illalliselle ja seuraamaan konserttia paikan päällä. Median edustajille on varattu rajoitettu määrä paikkoja.
Lue lisää Hanaholmenin konsertista: hanaholmen.fi/fi/events/an-evening-with-dee-dee-bridgewater-april
April Jazzin ohjelma: www.apriljazz.fi
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Håkan Forsgård: hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, puh. +358 40 767 737
Håkan ForsgårdViestintäjohtaja/KommunikationsdirektörHanaholmenPuh:+358 40 767 7373hakan.forsgard@hanaholmen.fihanaholmen.fi
Tietoja julkaisijasta
Hanaholmenin ruotsalais-suomalainen yhteistyö- ja kulttuurikeskus edistää ja kehittää Suomen ja Ruotsin välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaikilla yhteiskunnan alueilla. Toteutamme yhteistyönä erilaisia tapahtumia, kursseja, seminaareja ja projekteja, selvitämme kehittämistarpeita sekä teemme aloitteita maiden välisen yhteistyön kehittämiseksi. Hanaholmenin kiinteistön omistaa Suomen valtio ja Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on sen hallinnollinen päämies.
