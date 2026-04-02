Pielisen juoksutusta rajoitetaan kuivuustilanteen takia (Pohjois-Karjala)
8.4.2026 14:59:25 EEST | Elinvoimakeskukset | Tiedote
Ennustetun kuivuustilanteen takia Pielisen ja Pielisjoen juoksutusta Kaltimon voimalaitoksella rajoitetaan 9.4. alkaen 120 m3:iin sekunnissa. Normaalitilanteessa Pielisen vedenkorkeus ja virtaama ovat luonnonmukaiset. Luonnonmukaisesta virtaamasta voidaan poiketa, jos poikkeuksellinen tulva- tai kuivuustilanne uhkaa aiheuttaa suurta haittaa esimerkiksi rantarakenteille tai järven käytölle, kuten vesiliikenteelle, uitolle tai virkistyskäytölle.
Tämänhetkisten vesistöennusteiden mukaan Pielisen vedenkorkeus jää tulevana keväänä ja kesänä poikkeuksellisen matalalle tasolle. Tilanne johtuu ennätyksellisen vähälumisesta talvesta, matalasta vedenkorkeuden lähtötasosta syksyllä 2025 sekä lämpimästä keväästä ja vähäsateisesta alkuvuodesta. Ilman merkittäviä sateita Pielisen vedenpinnan ennustetaan nousevan nykyisestä tasostaan keväällä enää joitakin senttimetrejä. Ensi kesän vesitilanne Pielisellä näyttää tällä hetkellä huonommalta kuin kesän 2025 tilanne. Vedenkorkeuden ennustetaan laskevan nykyisestä tasostaan syksyyn mennessä noin 20–60 cm sateiden kuitenkin vaikuttaessa olennaisesti ennusteiden toteutumiseen.
Juoksutuksen rajoittamisella Pielisen vedenpintaa voidaan nostaa luonnonmukaiseen tasoon nähden arviolta noin 10–20 cm. Tällöin vedenkorkeuden lasku jäisi luonnonmukaista pienemmäksi ja sen vaikutus olisi suurimmillaan kesällä ja syksyllä. Arvioitu vaikutus alapuolisen Saimaan vedenpintaan olisi -2 cm ja -4 cm välillä. Alapuoliseen Pielisjokeen juoksutuksen rajoituksen vaikutukset ovat vähäiset, koska Pielisjoen virtaama on tällä hetkellä valmiiksi pieni, noin 160 m3 sekunnissa. Pielisjoen vedenkorkeuteen Kuurnan voimalaitoksen ja Pyhäselän välillä vaikuttaa huomattavasti Pyhäselän vedenkorkeus.
Lisätietoja
Vesitalousasiantuntija Teppo Linjama
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus
etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
p. 0295 026 199
Elinvoimakeskukset ovat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvia valtion aluehallinnon viranomaisia. Elinvoimakeskukset hoitavat muun muassa elinkeinoihin, maaseutuun, liikenteeseen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.
Järvien vedenkorkeudet jäämässä keskimääräistä alemmas Kymijoen vesistöalueella2.4.2026 13:56:31 EEST | Tiedote
Järvien vedenkorkeuksien ennustetaan jäävän kesällä selvästi keskimääräistä alemmas Kymijoen vesistöalueella. Tilanne johtuu vähälumisesta talvesta ja aikaisesta keväästä. Päijänteen kevään vedenkorkeuden huippu jää ennusteen mukaan noin 30–40 cm keskimääräisestä. Päijänteen vedenkorkeus ja Kymijoen virtaama pysyvät todennäköisesti tavallista pienempinä pitkälle kesään. Järvien vedenkorkeuksien laskua pyritään hillitsemään vähentämällä juoksutuksia myös poikkeuslupien avulla. Säännöstelemättömillä järvillä tarvittaisiin keskimääräistä suuremmat sateet, jotta vedenpinnat nousisivat tavanomaisiin kesäkorkeuksiin.
Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 1.4.20262.4.2026 10:15:14 EEST | Tiedote
Kallaveden vedenpinta asteikolla on N2000+ 82,07. Taso on 15 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Pelkästään vedenkorkeustilastoa tuijottamalla voisi perustellusti todeta vedenpintojen olevan korkealla. Tosiasiassa tilanne on kuivuuden ja matalien pinnankorkeuksien suuntaan huolestuttava. Lunta oli kuluneena talvena vähän ja maastossa ei enää ole sulamatonta lunta, joka muodostaisi virtaamaa huhtikuussa. Virtaamahuiput ovat lähellä vesistöalueidemme pohjoisillakin latvavesillä. Kaikki isäjuoksutukset ovat kiinni. Iisalmen reitillä säännöstellyissä Kiuruvedessä, Porovedessä ja Onkivedessä on käsillä ennältysalhainen tulvahuippu. Patojen avaukset ovat pieniä ja vedenpinnat kesäkorkeuksissa. Ilman sateita ei ole tulossa tulvahuippuja. Nilsiän reitillä ja Juojärvessä on niin ikään odotettavissa kuiva kevät. Syvärin säännöstelylupaan on haettu poikkeuslupa, että pintaa ei tarvitse enää alentaa, jotta alkukesän vedenkorkeus saadaan lähemmäs tavanomaista tasoa. Varkauden alapuolella Hauki
Understöd kan sökas för hantering av skadliga ämnen i stadsvatten1.4.2026 08:55:28 EEST | Pressmeddelande
Livskraftscentralen i Östra Finland öppnar ansökan för projekt för hantering och minskning av skadliga ämnen i stadsvatten. Sammanlagt cirka 1 miljon euro i understöd kan sökas nationellt. Ansökningstiden är 1.4.–15.6.2026 och understöd kan sökas av kommuner, samkommuner och bolag som ägs av dem, andra kommunägda aktörer, föreningar, företag och andra sammanslutningar. Understöd kan inte beviljas privatpersoner eller statliga ämbetsverk eller inrättningar.
Avustusta haettavana kaupunkivesien haitta-aineiden hallintaan1.4.2026 08:55:12 EEST | Tiedote
Itä-Suomen elinvoimakeskus avaa haun kaupunkivesien haitta-aineiden hallinnan ja vähentämisen hankkeille. Avustusta on haettavissa yhteensä noin 1 miljoona euroa valtakunnallisesti. Hakuaika on 1.4.–15.6.2026, ja avustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät ja niiden omistamat yhtiöt, muut kuntaomisteiset toimijat, yhdistykset, yritykset sekä muut yhteisöt. Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilöille eikä valtion virastoille tai laitoksille.
Valkeakosken voimalaitoksen juoksutusta rajoitetaan 31.3 alkaen (Pirkanmaa)31.3.2026 08:56:16 EEST | Tiedote
UPM-Kymmene Oyj ja Lounais-Suomen elinvoimakeskus ovat sopineet Valkeakosken voimalaitoksen juoksutuksen rajoittamisesta 31.3. alkaen Mallasveden, Längelmäveden, Hauhon reitin ja näihin liittyvien järvien vedenkorkeuksien liiallisen alenemisen estämiseksi.
