Elinkeinojaosto hyväksyi kasvu- ja elinvoimarahaston käytön periaatteet ja kaupungin kansainvälisen toiminnan periaatteet

Kokouksessaan kaupunginhallituksen elinkeinojaosto hyväksyi kasvu- ja elinvoimarahaston käytön periaatteet. Rahaston tarkoituksena on Helsingin elinvoiman vahvistaminen yhteistyössä elinkeinoelämän, korkeakoulujen tai muiden kumppaneiden kanssa. Sääntöjen mukaan rahaston varoja käytetään tarkoituksenmukaisesti tulevaisuuden elinkeinoperustaa vahvistaviin sekä kasvua, innovaatioita ja elinvoimaa mahdollistaviin hankkeisiin tai aloitteisiin.

Elinkeinojaosto päätti kokouksessaan kasvu- ja elinvoimarahaston käytön periaatteista, eli määritteli rahaston ydinperiaatteet ja myöntämisen kriteerit sekä linjasi rahoituksen ehtoihin ja hakemusten käsittelyyn ja raportointiin liittyvistä käytännöistä.

Jaosto hyväksyi kansainvälisen toiminnan periaatteet

Elinkeinojaosto hyväksyi kokouksessaan myös kaupungin kansainvälisen toiminnan periaatteet. Kansainvälisen toiminnan periaatteet -asiakirja on yksi kaupungin yli strategiakauden ulottuvista periaatteista ja linjauksista. Periaatteiden mukaan Helsinki on kansainvälinen kaupunki, jonka menestys perustuu yhteistyöhön ja kykyyn toimia globaalissa toimintaympäristössä.

Kaupungin kansainvälinen toiminta kattaa yhteistyön muiden maiden kaupunkien, organisaatioiden ja verkostojen kanssa ja tukee Helsingin tunnettuutta, elinvoimaa, kilpailukykyä, osaamista ja vaikuttavuutta. Helsinki rakentaa pitkäjänteisiä ja tavoitteellisia kansainvälisiä kumppanuuksia ja hyödyntää verkostoja ja hankkeita toimintansa kehittämisessä.

Elinkeinojaosto sai lisäksi katsauksen palkkatuen ja Helsinki-lisän myöntämisen prosesseista.

Elinkeinojaosto kokoontuu seuraavan kerran 1. kesäkuuta

Seuraava kokous järjestetään maanantaina 1. kesäkuuta.

