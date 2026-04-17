Yrittäjägallup: Pk-yritysten taloustilanne koheni hieman – Lähi-itä sumentaa tulevaa
18.4.2026 07:25:00 EEST | Suomen Yrittäjät | Tiedote
Pk-yritysten taloustilanne kohentui hieman maalis-huhtikuussa, mutta näkymät tulevasta ovat heikentyneet, osoittaa tuore Yrittäjägallup. - Lähi-idän sota, Trumpin sekavat puheet, energian hinnan nousu ja korkopolitiikan epäselvyys vaikuttavat pk-yritysten näkymiin, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.
Yrityksistä 46 prosenttia arvioi taloudellisen tilanteensa erittäin tai melko hyväksi. Vastaava luku oli 44 prosenttia helmikuussa.
Tilanne on paras vähintään kymmenen henkilöä työllistävissä yrityksissä ja heikoin yksinyrittäjillä. Naisyrittäjät arvioivat yrityksensä taloudellisen tilanteen miehiä heikommaksi. Toimialoista teollisuus raportoi eniten hyvistä tilanteista.
- Mitä pienempi yritys, sitä heikompi tilanne, Pentikäinen tiivistää.
Tulevaisuuden näkymät synkkenivät
Hieman alle kolmannes yrityksistä (30 %) arvioi taloudellisen tilanteensa paranevan seuraavan vuoden aikana. Heikkenemistä ennakoi 20 prosenttia. Arvio on palautunut suurin piirtein samalle tasolle kuin viime joulukuussa.
Näkymät ovat parhaat teollisuudessa ja 5–9 henkilöä työllistävissä. Alueelliset erot ovat pieniä.
- Myös kuluttajien luottamuksen kehitys on arvoitus. Moni yrittäjä odottaa, mihin tilanne kääntyy: nousevatko hinnat, voiko niitä viedä omiin hintoihin ja elpyykö kysyntä, johtaja, pääekonomisti Päivi Puonti Yrittäjistä sanoo.
Yrittäjät vaatii toimia kehysriiheen
Suomen Yrittäjät odottaa hallitukselta kehysriihessä yritysmyönteisiä päätöksiä.
- Maan talous ja työllisyys edellyttävät päätöksiä, jotka vahvistavat kasvua ja työllisyyttä, Puonti sanoo.
- Keskeistä on YEL-järjestelmän korjaaminen, maksuehtolain valvonnan aloittaminen ja asuinrakentamista vauhdittava paketti. Hallituksen pitäisi myös käynnistää seuraavaa vaalikautta ajatellen sairausajan palkanmaksun uudistamisen, Pentikäinen sanoo.
Yrittäjät esittää, että hallitus tuo eduskuntaan pian esityksen ammattidieselistä, koska se helpottaa Lähi-idän sodan nostamia polttoainekustannuksia yrityksissä, joihin kriisi on iskenyt lujimmin.
Yrittäjägallupin toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta 1.–9.4.2026. Siihen vastasi 1 059 pk-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on kokonaistulosten osalta 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tutustu tuloksiin lisää tästä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mikael PentikäinentoimitusjohtajaPuh:040 504 1944mikael.pentikainen@yrittajat.fi
Päivi Puontijohtaja, pääekonomistiPuh:050 534 3536paivi.puonti@yrittajat.fi
Tietoja julkaisijasta
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 26 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 47 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Yrittäjät
Yrittäjägallup: Lähi-idän sota vaikuttaa laajalti pk-yrityksiin17.4.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Lähi-idän kriisi vaikuttaa laajalti yrityksiin. Vaikutuksista raportoi 39 prosenttia pk-yrityksistä. – Kriisi iskee yrityksiin lujaa. Kustannukset nousevat, ja harva pystyy viemään niitä täysin hintoihin. Epävarmuus lisääntyy. Hallituksen pitää tuoda ammattidieselistä esitys eduskunnalle pikimmiten, Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.
Yrittäjät kehysriiheen: Arkipyhät ja sairausajan palkanmaksu tarkasteluun – YEL-uudistuksen vahvistettava luottamusta11.4.2026 07:25:00 EEST | Tiedote
Suomen Yrittäjät vaatii hallitukselta kehysriihessä konkreettisia toimia: YEL-järjestelmän ongelmien korjaamista, maksuehtolain valvonnan käynnistämistä, hankintalain viemistä maaliin, yrittämisen ja työnteon verotuksen kiristämättä jättämistä, sairauspäivärahan omavastuun lyhentämistä ja työajan pidentämistä. ”Maan talous ja työllisyys edellyttävät päätöksiä, jotka vahvistavat kasvun ja työllistämisen edellytyksiä”, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.
Yrittäjät esittävät perhevapaiden rahoituksen ja lapsituen uudistuksia – 10 000 euroa esikoisesta4.4.2026 07:25:00 EEST | Tiedote
Suomen Yrittäjät esittää perhevapaiden rahoituksen uudistamista, uutta etuutta sairastuneen alle 10-vuotiaan lapsen hoitavalle vanhemmalle ja ensimmäisen lapsen lapsilisän korvaamista kolmelle vuodelle hajautetulla 10 000 euron tuella. Yrittäjät tilasi Tilastokeskukselta ammattiasemakohtaisen tarkastelun, jonka mukaan yrittäjämiesten kokonaishedelmällisyysluku on korkein ammattiryhmistä.
Yrittäjät: Hallituksen esitys vahvistaa pienyrittäjien asemaa elintarvikeketjussa26.3.2026 14:16:53 EET | Tiedote
Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen elintarvikemarkkinalain muutoksista. Suomen Yrittäjien mielestä esitys parantaa elintarvikealan pienyritysten asemaa. ”Muutokset vahvistavat alkutuottajien pienyritysten asemaa ja vievät elintarvikeketjua kohti nykyistä oikeudenmukaisempaa suuntaa”, lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen Suomen Yrittäjistä sanoo.
Yrittäjät varoittaa laajoista energiatukitoimista: Veroale voi pahentaa tilannetta25.3.2026 06:55:00 EET | Tiedote
Lähi-idän kriisi lisää epävarmuutta sekä nostaa energian ja logistiikan kustannuksia pk-yrityksissä. Suomen Yrittäjät varoittaa Orpon hallitusta energian ja polttoaineiden laajamittaisista veronalennuksista ja hintasääntelystä. Veroalet voivat jopa pahentaa tilannetta. - Jos veronalennukset lisäävät kysyntää tilanteessa, jossa energiaa on niukasti saatavilla, ongelma vain syvenee, johtaja, pääekonomisti Päivi Puonti Suomen Yrittäjistä sanoo.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme