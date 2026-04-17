Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

17.4.2026 18:54:46 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Keski- Suomen pelastuslaitos muistuttaa avotulen teon olevan kiellettyä maastopalovaroituksen aikaan. Useita maastopaloja syttynyt roskien ja nuotion polton seurauksena. 

Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 17.4.2026

Keski- Suomen pelastuslaitos muistuttaa avotulenteko kiellosta ilmatieteenlaitoksen antaman maastopalovaroituksen aikaan. Tänään on  syttynyt useita maastopaloja risujen, roskien ja nuotion polton seurauksena, koska maasto ja erityisesti ruohikko on kuivaa. 

 Avotulta ei saa sytyttää Ilmatieteen laitoksen antaman maastopalovaroituksen aikana tai jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että maastopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Avotulella tarkoitetaan nuotiota tai muuta vastaavaa tulen käyttöä, josta tulen on mahdollista päästä irti maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi. Pelastuslaki 6§

Maastopalovaroitus on voimassa ainakin 21.4.2026 saakka Keski-Suomen alueella.  

Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

