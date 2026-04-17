Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun uusi johtamisen professori Marjo Siltaoja tutkii vastuullisuuden, kestävyyden ja sosiaalisen pääoman kysymyksiä
20.4.2026 11:00:00 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa viime syksynä johtamisen professorina aloittanut KTT Marjo Siltaoja keskittyy tutkimuksessaan vastuullisuuden, kestävyyden ja sosiaalisen pääoman teemoihin. Kansainvälisesti verkostoitunut tutkija on myös opettanut koko työuransa ajan.
Marjo Siltaoja on työskennellyt kauppakorkeakoulussa vuodesta 2003 lähtien. Yli 20 vuoden aikana hän on ehtinyt työskennellä erilaisissa tehtävissä niin johtamisen kuin yritysten ympäristöjohtamisen oppiaineissa.
Siltaoja on tutkinut urallaan johtamista monista eri tulokulmista. Aiemmin hän keskittyi tutkimuksessaan yritysvastuuseen ja aineettomaan pääomaan. Yritysten ympäristöjohtamisen vuosina 2012–2020 hän tutki muun muassa vihreää taloutta.
- Viime vuosina olen keskittynyt tutkimaan vastuullisuuden, uusien vihreiden markkinoiden, kestävyyden sekä sosiaalisen pääoman kysymyksiä. En ole kuitenkaan toimialatutkija vaan tarkastelen ilmiöitä yli toimialarajojen, vuonna 2010 kauppatieteiden tohtoriksi johtamisesta väitellyt Siltaoja kertoo.
Kestävyyden teemojen tutkimusta
Syksyllä 2025 käynnistyi nelivuotinen Suomen Akatemian rahoittama Auringonlaskun yrittäjyyden organisoinnin politiikat ja käytänteet (OPPOSE) -hanke.
- Tutkimuksellamme pyrimme syventämään ymmärrystä jännitteistä, joita syntyy, kun teollisuudenalat joutuvat sopeutumaan lisääntyneisiin kestävyysvaatimuksiin. Tavoitteenamme on tunnistaa käytännön toimia, joilla voidaan tukea elinkeinoelämää tässä muutoksessa, kertoo Siltaoja.
- Olen viime vuosina kiinnostunut myös monilajisesta organisaatiotutkimuksesta, jossa tarkastelunäkökulma on laaja-alaisempi kuin perinteinen ihmiskeskeinen näkökulma. Organisaatiot ja liiketoiminta ovat riippuvaisia elinvoimaisesta luonnosta.
Laajaa kokemusta koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisestä
Vuosina 2024–2025 Siltaoja on toiminut johtamisen vastuuprofessorina ja vastannut alan koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisestä. Hän on ollut jäsenenä kauppakorkeakoulun johtoryhmässä sekä tutkimuksen kehittämisryhmässä ja toiminut kauppatieteiden tohtoriohjelman johtajana vuosina 2022–2023.
Siltaojalla on ollut vastuutehtäviä myös yliopiston tasolla ja yliopiston ulkopuolella. Hän on muun muassa jäsenenä Jyväskylän yliopiston eettisessä toimikunnassa ja tiedeneuvostossa, Suomen KATAJA-verkoston ja European Business Ethics Networksin johtoryhmässä sekä kansallisen EBEN Finlandin hallituksessa sekä editorina kahdessa kansainvälisessä julkaisussa.
Opettajana ja ohjaajana kokenut Siltaoja on opettanut urallaan niin kandi-, maisteri- kuin tohtoritasoilla sekä pitänyt vierailijaluentoja maailmalla.
- Pyrin uudistamaan kurssejani joka vuosi ja tuomaan esiin näkökulmia myös nousevista tutkimusaloista. Siinä on kyse myös omasta oppimisesta, koko työuransa ajan opettanut Siltaoja sanoo.
Kansainvälinen yhteistyö avartaa
Siltaoja on ansioitunut ja tuottelias tutkija, jonka uraa on leimannut vahva kansainvälinen yhteistyö. Hänen tutkimustaan on julkaistu laajasti johtamisen alan arvostetuissa lehdissä ja palkittu useilla konferenssien Best Paper -tunnustuksilla.
Siltaoja on tehnyt urallaan myös paljon tutkijavierailuja arvostetuissa kauppakorkeakouluissa muun muassa Uudessa-Seelannissa, Ranskassa, Englannissa, Hollannissa sekä Tanskassa.
- Suosittelen kaikkia tekemään vierailuja eri puolille maailmaa. Se on virkistävää ja samalla oppii arvostamaan oman työpaikan ilmapiiriä ja vapautta, rohkaisee Siltaoja.
- En ole strateginen verkostoituja, mutta omien verkostojen syntyminen ei vaadi muuta kuin uuden ihmisen luo menemisen ja kysymisen, kuka sinä olet.
Toiveena lisää nuoria tutkijoita
Siltaojan mukaan on hienoa, että ihmiset saavat tutkia asioita, joihin heillä on akateemista kiinnostusta ja joihin he saavat rahoitusta. Hän toivoo kuitenkin, että akateemiseen maailmaan saataisiin lisää nuoria tutkijoita.
- Olen huolestunut uusien nuorien akateemisten ihmisten alalle houkuttelusta ja sitouttamisesta. Miten teemme mekanismeja, jotta saamme nuoria lupaavia tutkijoita meille, sillä tämä on kiehtova, vaikkakin epävarmana näyttäytyvä uravaihtoehto, pohtii Siltaoja.
- Olen kiehtoutunut tutkimuksesta ja mitä kaikkea sen kautta voi tehdä. Esimerkiksi johtamista voi tutkia hyvin erilaisista tulokulmista ja johtamistutkimukseen ja teoretisointiin on viime vuosina tullut uusia tutkimusavauksia.
- Hyvä ystäväni sanoi vuosia sitten, miten poikkeavaa on olla työssä, jossa sinulle maksetaan siitä, että pääset lukemaan, ajattelemaan ja tutkimaan itse. Nyt ymmärrän, mitä hän tarkoitti. On hienoa voida olla osa akateemista yhteisöä, iloitsee Siltaoja.
Marjo Siltaoja aloitti johtamisen professorina kauppakorkeakoulussa 15.9.2025.
Marjo Siltaoja
marjo.siltaoja@jyu.fi
Toni LaajalahtiViestinnän asiantuntijaJyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluPuh:+358 50 336 4368toni.m.t.laajalahti@jyu.fi
