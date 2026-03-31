Rinki-ekopiste suljettu Järvenpäässä
20.4.2026 19:10:32 EEST | Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy | Tiedote
Järvenpään Jampan Rinki-ekopiste on poistettu käytöstä rakennustöiden vuoksi.
Järvenpäässä, osoitteessa Pihkakatu 2 / Wärtsilänkatu sijainnut Rinki-ekopiste on joutunut väistymään alueella tehtävien rakennustöiden tieltä. Lähin ekopiste palvelee alueen asukkaita nyt Loutinkadun pysäköintialueella, osoitteessa Loutinkatu 59 / Ristipolku.
Mitä Rinki-ekopisteelle voi tuoda?
Kotitalouksille tarkoitetuille Rinki-ekopisteille voi tuoda maksutta kodin pakkausjätettä. Useissa Rinki-ekopisteissä kerätään myös paperia, hyväkuntoisia vaatteita ja kodin tekstiilejä. Lisäksi harrastekalastajat voivat kierrättää käytöstä poistetut muovia sisältävät kalaverkot, merrat ja katiskat 75 keräyspisteellä.
Lajitteluohjeet löytyvät osoitteesta rinkiin.fi. Ohjeet ovat myös keräyssäiliöihin kiinnitetyissä tarroissa.
Muut jätteet, esimerkiksi huonekalut ja vaarallista jätettä sisältävät pakkaukset on vietävä kunnan ohjeistamaan paikkaan.
Lajittelu kannattaa – Rinki-ekopisteeseen oikein lajiteltuna materiaali saadaan kiertoon. Kierrätys säästää energiaa ja luonnonvaroja, sillä sen ansiosta vähenee tarve käyttää täysin uutta materiaalia tuotteiden valmistamiseen. Kierrätetyistä muovipakkauksista voidaan tehdä esimerkiksi muovipusseja, kartonkipakkauksista monenlaisia hylsyjä, lasipakkauksista lasipulloja ja metallista polkupyörän runkoja.
Anna palautetta
Palaute ekopisteiden toiminnasta on tärkeää. Rinki seuraa pisteiden täyttymistä ja siisteyttä päivittäin valvonnalla ja punnituksilla.
Osoitteessa rinkiin.fi/ekopisteet on saatavilla arviot useista Rinki-ekopisteistä tyhjennys- ja siivousajoista, joihin esimerkiksi pyhäpäivät ja muut poikkeukset voivat vaikuttaa.
Jos ekopisteen keräyssäiliö on täynnä, siitä kannattaa ilmoittaa heti. Jätteitä ei saa jättää maahan. Roskaaminen vähentää kaikkien viihtyvyyttä ja sotkujen siivoaminen on kallista.
Palautetta ekopisteistä voi antaa maksutta asiakaspalveluun
- soittamalla numeroon 0800 133 888 (ark. 7–21 ja la 9–18)
- sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@rinkiin.fi
- osoitteessa rinkiin.fi/asiakaspalvelu
- UUTTA! Ystävällinen bottimme vastaa 24/7 numerossa 045 4900 996 (mpm)
Yhteyshenkilöt
Taneli LumiaroSopimusasiamiesSuomen Pakkauskierrätys RINKI OyPuh:+358456634343taneli.lumiaro@rinkiin.fi
Suomen Pakkauskierrätys Rinki on voittoa tavoittelematon, Suomen teollisuuden ja kaupan vuonna 1997 perustama ja omistama palveluyhtiö. Tuotamme tuottajayhteisöille tehokkaita ja kestäviä ratkaisuja tuottajavastuun toteutukseen. Kuluttajille tarjoamme valtakunnallisen Rinki-ekopisteverkoston, jonne voi tuoda maksutta käytöstä poistetut pakkaukset ja kalastusvälineet kierrätettäviksi. Rinki-ekopisteitä on yhteensä 1500 kappaletta ympäri Suomen, aina Hangosta Utsjoelle asti: rinkiin.fi.
Kalastusverkkoja kerätään taas huhti–lokakuussa24.3.2026 11:32:11 EET | Tiedote
Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy ja Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) jatkavat kotitalouksien muovia sisältävien passiivisesti pyytävien kalastusvälineiden maksutonta keräystä kuluvana vuonna. Viime vuoden kokeilu osoitti keräystarpeen, sillä verkkoja tuotiin keräyspisteisiin yhteensä yli 3 000 kiloa.
Vain joka kolmas muovipakkaus palautui kiertoon vuonna 202516.3.2026 06:45:00 EET | Tiedote
Suurin osa pantittomista muovisista kuluttajapakkauksista päätyy sekajätteeseen. Kodeissa ja työpaikoilla väärin lajitellut muovipakkaukset kostautuvat Suomen kalliimpina EU-maksuina. Muovia päätyy sekajätteeseen muun muassa tiedon puutteen vuoksi.
