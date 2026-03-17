Fiksuruoka avaa ensimmäisen pääkaupunkiseudun ulkopuolisen myymälänsä Turun Skanssiin 23. toukokuuta
21.4.2026 08:00:00 EEST | Fiksuruoka.fi | Tiedote
Fiksuruoka jatkaa kasvuaan ja laajentaa kivijalkaketjunsa Turkuun lauantaina 23. toukokuuta. Kyseessä on yhtiön kolmas myymälä: Vantaan myymälän avajaiset keräsivät viime lauantaina Jumboon tuhansia asiakkaita, ja ensimmäinen avasi ovensa Espoon Lippulaivassa viime syksynä.
Fiksuruoka laajentaa ensimmäistä kertaa pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, kun uuden Turun myymälän avajaisia vietetään kauppakeskus Skanssissa lauantaina 23. toukokuuta kello 10 alkaen.
Alun perin hävikkiverkkokauppana aloittaneen Fiksuruoan valtakunnallinen kivijalkamyymäläketju käynnistyi viime syksynä Espoon Lippulaivasta ja laajeni hiljattain, kun Vantaan Jumbon myymälä avasi ovensa viime viikon lauantaina. Espoossa Fiksuruoka on houkutellut viikoittain tuhansia asiakkaita, ja myös Jumbon myymälän todella onnistuneet avajaiset osoittivat, että edullisille ja vastuullisille tuotteille on kuluttajien keskuudessa kysyntää.
Fiksuruoan toimitusjohtaja Juhani Järvensivu odottaa vastaavaa suosiota myös Turussa. Yhtiöllä on alueesta jo myönteisiä kokemuksia alkuvuodesta 2024, jolloin Raisiossa kokeilussa ollut popup-kauppa sai positiivisen vastaanoton ja vahvisti yhtiön päätöstä avata ensimmäinen varsinainen kivijalkamyymälä.
Fiksuruoalla on verkkokauppansa ansiosta jo vahva ja vakiintunut asiakaskunta Suomen suurimmissa kaupungeissa, myös Turussa. Juuri siksi yhtiö haluaakin tuoda palvelunsa entistä lähemmäs aktiivista asiakaskuntaansa, jotta se mahdollistaa hävikin pelastamisen ja edulliset ostokset yhä useammalle kuluttajalle nyt myös fyysisessä ympäristössä.
“Haluamme tehdä hävikin vähentämisestä helppoa ja houkuttelevaa yhä useammalle Suomessa asuvalle. Skanssi tarjoaa tähän erinomaiset puitteet tavoittamalla laajasti kuluttajia Turusta ja sen lähialueilta, joissa meillä on jo paljon asiakaskuntaa”, Järvensivu sanoo.
Ennätyksiä ja vilkasta asiakasvirtaa Jumbon avajaisviikonloppuna
Fiksuruoka teki Jumbon myymälän avajaisissa koko ketjun päivämyyntiennätyksensä. Vantaalle viime lauantaina avattu tuore Fiksuruoka-myymälä ylitti muutenkin kaikki odotukset heti ensimmäisenä viikonloppunaan. Lauantaina satojen ihmisten väkijoukko odotteli myymälän aukeamista jo ennen kello 10:tä, ja asiakasvirtaa riitti jonoiksi asti aina sulkemiseen asti.
Fiksuruoan avajaisten kokonaistulokset Jumbossa olivat vielä paremmat kuin Lippulaivassa, jossa Fiksuruoka myös avasi onnistuneesti viime syksynä. Fiksuruoan Jumbon myymälässä vierailikin viikonloppuna tuhansia asiakkaita – sekä lauantaina että sunnuntaina.
“Avajaisviikonloppu sujui erinomaisesti ja kaikki toimi jopa vielä paremmin kuin ensimmäisen kaupan avauksessa. Myymälään oli ennen ovien aukeamista noin 200–300 ihmisen jono, mutta saimme sen nopeasti purettua lisäämällä kassakapasiteettia avajaispäivään. Tunnelma jonossa oli erittäin innostunut pitkin päivää. Ihmiset olivat tulleet paikalle tietysti avajaistarjousten vuoksi, mutta myös avoimin mielin tekemään muita hyviä löytöjä valikoimastamme”, Fiksuruoan kasvujohtaja Riku Poutanen iloitsee.
Poutanen arvioikin, että sekä Lippulaivan että nyt Jumbon vahvat avajaisviikonloput antavat hyvät edellytykset Fiksuruoan Turun myymälän onnistuneelle avaukselle.
“Kokonaisuudessaan toisen Fiksuruoka-myymälän avaus antoi meille jälleen arvokasta tietoa asiakkaiden kiinnostuksen kohteista ja myymälän toimivasta rakentamisesta suuria kävijämääriä varten. Näiden kokemusten perusteella jatkamme myymäläverkoston rakentamista määrätietoisesti”, Poutanen mainitsee lopuksi.
Fiksuruoan avajaisviikonloppu Turun Skanssissa
Fiksuruoan Turun Skanssin myymälä avaa ovensa virallisesti lauantaina 23. toukokuuta klo 10.00. Myymälä sijaitsee Skanssin ensimmäisessä kerroksessa Länsipäädyssä.
Avajaisviikonloppu on täynnä houkuttelevia tarjouksia, ja 200 ensimmäistä vierailevaa asiakasta saavat mukaansa myös yllätyslahjakassin.
Turun myymälän aukioloajat avajaisviikonloppuna:
Lauantai: 10.00–20.00
Sunnuntai: 11.00–19.00
Casper PfitznerPR & Communications ManagerPuh:+358451249035casper.pfitzner@mellakka.fi
Fiksuruoka.fi on suomalainen pelastetun ruoan kauppa, joka toimii myös Alankomaissa ja Belgiassa nimellä Foodello. Suomessa toiminta on laajentunut verkosta kivijalkamyymälään.
Jo perustamisvuodesta 2016 asti Fiksuruoan missio on ollut yksinkertainen: ruokahävikin vähentäminen. Fiksuruoka haluaa normalisoida laadukkaiden ylijäämä- ja poistoerätuotteiden hyödyntämisen tekemällä niiden hankkimisesta helppoa ja vastuullista kenelle tahansa.
Tämän takia 60 fiksuruokalaista tulee töihin. Yhdessä asiakkaiden sekä toimittajien kanssa on pelastettu jo yli 21 miljoonaa kiloa ruokaa hävikiltä. Ja määrä kasvaa sitä mukaa, kun asiakas- ja toimittajamäärät kasvavat.
Löytöjä, joita et tiennyt etsiväsi – Fiksuruoka
Fiksuruoka saapuu Turkuun – ensimmäinen myymälä pääkaupunkiseudun ulkopuolella17.3.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Hävikkikauppa Fiksuruoka avaa Turun kauppakeskus Skanssiin uuden myymälän kesän alussa. Kyseessä on Fiksuruoan ensimmäinen kauppa, joka sijaitsee pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Fiksuruoalla on myymälät jo Espoossa ja Vantaalla.
Fiksuruoka avaa toisen myymälänsä Jumboon 18. huhtikuuta10.3.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Kauppakeskus Jumboon avataan Fiksuruoan odotettu uusi kivijalkamyymälä lauantaina 18. huhtikuuta. Vuonna 2016 verkkokauppana aloittanut, hävikin pelastamiseen erikoistunut Fiksuruoka rakentaa tänä vuonna vauhdilla valtakunnallista kivijalkaketjua ja tuo vastuulliset sekä edulliset ostokset lähemmäksi kuluttajia.
Fiksuruoka kiihdyttää kohti valtakunnallista ketjua – uuden myymälän ovet aukeavat Jumbossa huhtikuussa17.2.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Suomalainen hävikkikauppa Fiksuruoka avaa toisen kivijalkamyymälänsä kauppakeskus Jumboon huhtikuussa. Uuden myymälän avaus merkitsee taas uutta vaihetta Fiksuruoan kasvutavoitteissa, ja samalla se laajentaa menestykseksi osoittautunutta konseptiaan pääkaupunkiseudun sisällä. Ennen kesää Fiksuruoka on aikeissa avata vielä kolmannenkin myymälän, joka on tulossa pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Myös loppuvuodelle on suunnitteilla lisää myymäläavauksia.
Yli 20 miljoonaa kiloa hävikkiä pelastanut konsepti vetoaa – tuhannet asiakkaat ryntäsivät Fiksuruoan ensimmäiseen myymälään23.9.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Vuonna 2016 perustettu Fiksuruoka.fi on saavuttanut merkittävän virstanpylvään pelastamalla yli 20 miljoonaa kiloa hävikkiä toimintansa aikana. Yhtiön kasvu sai uutta vauhtia viime viikonloppuna, kun Espoon Lippulaivaan avattu ensimmäinen kivijalkamyymälä keräsi tuhansia asiakkaita myymälään ostoksille.
Fiksuruoka avaa uudenlaisen ruokakaupan Espoon Lippulaivaan syyskuussa1.9.2025 10:05:00 EEST | Tiedote
Hävikkiverkkokauppana tunnettu Fiksuruoka avaa ensimmäisen kivijalkamyymälänsä Espoon Lippulaivaan lauantaina 20. syyskuuta. Uusi myymäläkonsepti tekee vastuullisista ja edullisista ostoksista entistä helpompaa suomalaisille kuluttajille, sekä lupaa myös täysin uusia tuotekategorioita asiakkaiden saataville.
