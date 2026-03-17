Fiksuruoka avaa ensimmäisen pääkaupunkiseudun ulkopuolisen myymälänsä Turun Skanssiin 23. toukokuuta

Fiksuruoka laajentaa ensimmäistä kertaa pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, kun uuden Turun myymälän avajaisia vietetään kauppakeskus Skanssissa lauantaina 23. toukokuuta kello 10 alkaen.

Alun perin hävikkiverkkokauppana aloittaneen Fiksuruoan valtakunnallinen kivijalkamyymäläketju käynnistyi viime syksynä Espoon Lippulaivasta ja laajeni hiljattain, kun Vantaan Jumbon myymälä avasi ovensa viime viikon lauantaina. Espoossa Fiksuruoka on houkutellut viikoittain tuhansia asiakkaita, ja myös Jumbon myymälän todella onnistuneet avajaiset osoittivat, että edullisille ja vastuullisille tuotteille on kuluttajien keskuudessa kysyntää.

Fiksuruoan toimitusjohtaja Juhani Järvensivu odottaa vastaavaa suosiota myös Turussa. Yhtiöllä on alueesta jo myönteisiä kokemuksia alkuvuodesta 2024, jolloin Raisiossa kokeilussa ollut popup-kauppa sai positiivisen vastaanoton ja vahvisti yhtiön päätöstä avata ensimmäinen varsinainen kivijalkamyymälä.

Fiksuruoalla on verkkokauppansa ansiosta jo vahva ja vakiintunut asiakaskunta Suomen suurimmissa kaupungeissa, myös Turussa. Juuri siksi yhtiö haluaakin tuoda palvelunsa entistä lähemmäs aktiivista asiakaskuntaansa, jotta se mahdollistaa hävikin pelastamisen ja edulliset ostokset yhä useammalle kuluttajalle nyt myös fyysisessä ympäristössä.

“Haluamme tehdä hävikin vähentämisestä helppoa ja houkuttelevaa yhä useammalle Suomessa asuvalle. Skanssi tarjoaa tähän erinomaiset puitteet tavoittamalla laajasti kuluttajia Turusta ja sen lähialueilta, joissa meillä on jo paljon asiakaskuntaa”, Järvensivu sanoo.

Ennätyksiä ja vilkasta asiakasvirtaa Jumbon avajaisviikonloppuna

Fiksuruoka teki Jumbon myymälän avajaisissa koko ketjun päivämyyntiennätyksensä. Vantaalle viime lauantaina avattu tuore Fiksuruoka-myymälä ylitti muutenkin kaikki odotukset heti ensimmäisenä viikonloppunaan. Lauantaina satojen ihmisten väkijoukko odotteli myymälän aukeamista jo ennen kello 10:tä, ja asiakasvirtaa riitti jonoiksi asti aina sulkemiseen asti.

Fiksuruoan avajaisten kokonaistulokset Jumbossa olivat vielä paremmat kuin Lippulaivassa, jossa Fiksuruoka myös avasi onnistuneesti viime syksynä. Fiksuruoan Jumbon myymälässä vierailikin viikonloppuna tuhansia asiakkaita – sekä lauantaina että sunnuntaina.

“Avajaisviikonloppu sujui erinomaisesti ja kaikki toimi jopa vielä paremmin kuin ensimmäisen kaupan avauksessa. Myymälään oli ennen ovien aukeamista noin 200–300 ihmisen jono, mutta saimme sen nopeasti purettua lisäämällä kassakapasiteettia avajaispäivään. Tunnelma jonossa oli erittäin innostunut pitkin päivää. Ihmiset olivat tulleet paikalle tietysti avajaistarjousten vuoksi, mutta myös avoimin mielin tekemään muita hyviä löytöjä valikoimastamme”, Fiksuruoan kasvujohtaja Riku Poutanen iloitsee.

Poutanen arvioikin, että sekä Lippulaivan että nyt Jumbon vahvat avajaisviikonloput antavat hyvät edellytykset Fiksuruoan Turun myymälän onnistuneelle avaukselle.

“Kokonaisuudessaan toisen Fiksuruoka-myymälän avaus antoi meille jälleen arvokasta tietoa asiakkaiden kiinnostuksen kohteista ja myymälän toimivasta rakentamisesta suuria kävijämääriä varten. Näiden kokemusten perusteella jatkamme myymäläverkoston rakentamista määrätietoisesti”, Poutanen mainitsee lopuksi.

Fiksuruoan avajaisviikonloppu Turun Skanssissa

Fiksuruoan Turun Skanssin myymälä avaa ovensa virallisesti lauantaina 23. toukokuuta klo 10.00. Myymälä sijaitsee Skanssin ensimmäisessä kerroksessa Länsipäädyssä.

Avajaisviikonloppu on täynnä houkuttelevia tarjouksia, ja 200 ensimmäistä vierailevaa asiakasta saavat mukaansa myös yllätyslahjakassin.

Turun myymälän aukioloajat avajaisviikonloppuna:

Lauantai: 10.00–20.00

Sunnuntai: 11.00–19.00