SDP:n Nasima Razmyar: Hallitus on kyvytön oppimaan omista virheistään
20.4.2026 17:08:39 EEST | SDP | Tiedote
Hallituspuolueiden asenne Espanjan esimerkkiin osoittaa, että Orpon hallituksen reseptillä on turha odottaa talouskasvua jatkossakaan, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar.
– Espanjassa vaikea talous- ja työllisyystilanne on saatu käännettyä parempaan päin. Voisi kuvitella, että hallitus tervehtisi tätä ilolla ja olisi valmis tarkastelemaan, voisiko Suomi ottaa joissain asioissa Espanjasta oppia. Hallituksen mielestä Espanjan esimerkistä ei saisi nähtävästi edes puhua – ehkä siksi, että maassa on sosialidemokraattinen pääministeri, jonka ihmisläheinen, taloudesta kestävällä tavalla huolehtiva politiikka eroaa kylmän oikeistolaisesta linjasta. Tämä varmistaa sen, että hallitus ei tule jatkossakaan oppimaan omista virheistään.
– Suomen talous- ja työllisyystilanne on erittäin vaikea. SDP on valmis katsomaan avoimesti ympärilleen ja oppimaan muiden maiden esimerkistä. Espanjassa on onnistuttu kääntämään korkeaa työttömyyttä laskuun, parannettu tavallisten ihmisten ostovoimaa ja panostettu onnistuneesti vihreään siirtymään, Razmyar luettelee.
Razmyar huomauttaa, että Orpon hallitus on epäonnistunut niin talouskasvun kuin työpaikkojenkin luomisessa, ja myös lupaukset velkaantumisen lopettamisesta ovat osoittautuneet tyhjäksi puheeksi.
– Kaksi kolmesta suomalaisesta ajattelee Orpon hallituksen onnistuneen heikosti. Joku toinen hallitus saattaisi tässä tilanteessa miettiä, olisiko syytä vaihtaa suuntaa, mutta kokoomusvetoisen hallituksen reseptinä on tarjota lisää samaa tehotonta lääkettä, ja syyttää sosialidemokraatteja kaikista omista epäonnistumisistaan.
Hallitus kokoontuu huomenna kehysriiheen pohtimaan keinoja kääntää Suomen talous kasvuun. Mediatietojen mukaan hallitus pohtii ainakin kotitalousvähennyksen väliaikaista korottamista, varainsiirtoveron väliaikaista poistamista ja korjausrakentamisen vauhdittamista korjausavustuksilla.
– Näiden tietojen perusteella hallitus näyttää viimein tulleen sosialidemokraattien linjalle. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan, mutta hallituksen odotellessa Suomen työttömyys on romahtanut EU:n heikoimmaksi ja velkavuori jatkanut kasvuaan, Razmyar toteaa.
Yhteyshenkilöt
Nasima Razmyar
SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja
Eduskunta-avustaja Merja Pulliainen p. +358 50 306 1120
Kuvat
SDP
Siltasaarenkatu 18-20 C
00530 HELSINKI
09 478 988 (vaihde)
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme