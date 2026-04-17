SDP:n Nasima Razmyar: Hallitus on kyvytön oppimaan omista virheistään

– Espanjassa vaikea talous- ja työllisyystilanne on saatu käännettyä parempaan päin. Voisi kuvitella, että hallitus tervehtisi tätä ilolla ja olisi valmis tarkastelemaan, voisiko Suomi ottaa joissain asioissa Espanjasta oppia. Hallituksen mielestä Espanjan esimerkistä ei saisi nähtävästi edes puhua – ehkä siksi, että maassa on sosialidemokraattinen pääministeri, jonka ihmisläheinen, taloudesta kestävällä tavalla huolehtiva politiikka eroaa kylmän oikeistolaisesta linjasta. Tämä varmistaa sen, että hallitus ei tule jatkossakaan oppimaan omista virheistään.

– Suomen talous- ja työllisyystilanne on erittäin vaikea. SDP on valmis katsomaan avoimesti ympärilleen ja oppimaan muiden maiden esimerkistä. Espanjassa on onnistuttu kääntämään korkeaa työttömyyttä laskuun, parannettu tavallisten ihmisten ostovoimaa ja panostettu onnistuneesti vihreään siirtymään, Razmyar luettelee.

Razmyar huomauttaa, että Orpon hallitus on epäonnistunut niin talouskasvun kuin työpaikkojenkin luomisessa, ja myös lupaukset velkaantumisen lopettamisesta ovat osoittautuneet tyhjäksi puheeksi.

– Kaksi kolmesta suomalaisesta ajattelee Orpon hallituksen onnistuneen heikosti. Joku toinen hallitus saattaisi tässä tilanteessa miettiä, olisiko syytä vaihtaa suuntaa, mutta kokoomusvetoisen hallituksen reseptinä on tarjota lisää samaa tehotonta lääkettä, ja syyttää sosialidemokraatteja kaikista omista epäonnistumisistaan.

Hallitus kokoontuu huomenna kehysriiheen pohtimaan keinoja kääntää Suomen talous kasvuun. Mediatietojen mukaan hallitus pohtii ainakin kotitalousvähennyksen väliaikaista korottamista, varainsiirtoveron väliaikaista poistamista ja korjausrakentamisen vauhdittamista korjausavustuksilla.

– Näiden tietojen perusteella hallitus näyttää viimein tulleen sosialidemokraattien linjalle. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan, mutta hallituksen odotellessa Suomen työttömyys on romahtanut EU:n heikoimmaksi ja velkavuori jatkanut kasvuaan, Razmyar toteaa.