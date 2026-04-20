Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto kuuli Helenin ajankohtaiskatsauksen

Helsingin kaupungin omistusosuus Helen Oy:stä on 100 prosenttia. Helenin hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuoden 2025 tilikauden tuloksesta jaetaan osinkoa 51,9 miljoonaa euroa. Osinko ehdotetaan maksettavaksi 30.4.2026.

Kaupunginhallitus hyväksyi 16. maaliskuuta Helen-konsernin päivitetyn omistajastrategian, jossa on määritelty konsernin tehtävää, omistajuuslinjauksia, tavoitteita ja mittareita koskevat linjaukset. Omistajastrategiassa Helenille asetetut tavoitteet ovat kustannustehokkuus ja vakavaraisuus, tyytyväiset asiakkaat ja henkilöstö sekä ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen.

Konsernijaosto käsitteli myös yhteisöraporttia 4/2025. Konsernijaosto merkitsi raportin tiedoksi. Konsernijaosto seuraa kaupungin tytäryhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta.

Konsernijaosto kokoontuu seuraavan kerran 18. toukokuuta.

Ilona Turtola

Viestintäasiantuntija

Kaupunginkanslia

puh. 040 192 9003

ilona.turtola@hel.fi

Konsernijaoston tehtävänä on seurata Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa ja sitä, että konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja säätiöt toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti.