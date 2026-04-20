Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto kuuli Helenin ajankohtaiskatsauksen
20.4.2026 19:07:40 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote
Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto kuuli kokouksessaan 20. huhtikuuta Helen Oy:n ajankohtaiskatsauksen. Konsernijaosto merkitsi katsauksen tiedoksi.
Helsingin kaupungin omistusosuus Helen Oy:stä on 100 prosenttia. Helenin hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuoden 2025 tilikauden tuloksesta jaetaan osinkoa 51,9 miljoonaa euroa. Osinko ehdotetaan maksettavaksi 30.4.2026.
Kaupunginhallitus hyväksyi 16. maaliskuuta Helen-konsernin päivitetyn omistajastrategian, jossa on määritelty konsernin tehtävää, omistajuuslinjauksia, tavoitteita ja mittareita koskevat linjaukset. Omistajastrategiassa Helenille asetetut tavoitteet ovat kustannustehokkuus ja vakavaraisuus, tyytyväiset asiakkaat ja henkilöstö sekä ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen.
Konsernijaosto käsitteli myös yhteisöraporttia 4/2025. Konsernijaosto merkitsi raportin tiedoksi. Konsernijaosto seuraa kaupungin tytäryhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta.
Kaikki konsernijaoston päätökset ja mahdolliset äänestykset julkaistaan päätöstiedotteessa. Päätöstiedote löytyy konsernijaoston asiakirjojen sivulta. Konsernijaosto kokoontuu seuraavan kerran 18. toukokuuta.
Ilona Turtola
Viestintäasiantuntija
Kaupunginkanslia
puh. 040 192 9003
ilona.turtola@hel.fi
Konsernijaoston tehtävänä on seurata Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa ja sitä, että konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja säätiöt toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti.
Tietoa julkaisijasta
Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa
