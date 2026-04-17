AI-tunnistusta ja vesistöjen kunnostusta - Etelä-Karjalaan, Kymenlaaksoon ja Päijät-Hämeeseen lähes 1,8 miljoonaa euroa EU:n maaseuturahoitusta
21.4.2026 15:21:07 EEST | Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Vuoden 2026 tammi-maaliskuussa 35 eri yritystä ja 28 kehittämishanketta sai EU:n maaseuturahoitusta Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen ja Leader-ryhmien kautta. Yritysten investointeihin ja kehittämistoimiin suunnattiin yhteensä yli 560 000 euroa ja kehittämishankkeisiin 1,2 miljoonaa euroa.
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus ja Leader-ryhmät rahoittivat useita yritysten kehittämis- ja investointitoimia, joissa hyödynnetään uutta teknologiaa. Esimerkiksi lappeenrantalainen Finnish Construction Support Oy kehittää uutta tekoälyyn perustuvaa autojen ja työkoneiden rekisterikilpien tunnistus- ja raportointipalvelua. Heinolalainen Wiitta Oy investoi suuren mittaluokan 3D-tulostimeen ja niin ikään heinolalainen VVR Wood Oy uudenlaiseen tehdaskonseptiin.
Alkuvuodesta rahoitettiin useita kehittämishankkeita, jotka liittyvät vesistöjen ja ympäristön kunnostukseen. Esimerkiksi Summanjoen kunnostushanke 2.1. tähtää vesiluonnon elpymiseen ja Itämereen kohdistuvan kuormituksen vähenemiseen. Toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa kosteikkojen rakentaminen ja metsätalouden kuormituksen vähentäminen soita ennallistamalla. Lappeenrannan Hanhijärvellä pyritään suitsimaan järveen kohdistuvaa kuormitusta suunnittelemalla alueelle erilaisia vesiensuojelurakenteita ja Orimattilassa avataan umpeen kasvanut Säyhteen ja Villikkalanjärven välinen joen uoma.
Kouvolan Elimäellä sijaitseva Mustilan arboretum aikoo kehittyä Muuttuvan ilmaston kasvitietokeskukseksi, joka yhdistää kasvitieteellisen asiantuntemuksen, ympäristökasvatuksen ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen näkökulmat helposti saavutettavassa ja kiinnostavassa muodossa. Laptuote-säätiö ryhtyy parantamaan kierrätyspalveluita Lappeenrannan seudun maaseutualueilla. Säätiö sijoittaa keräyspisteitä Hyödyksi-asemille ja jatkaa tavaroiden elinkaarta ohjaamalla käyttökelpoiset tuotteet Goodwill-toiminnan kautta uudelleenkäytettäviksi.
Päijät-Hämeessä urheillaan ja Parikkalassa varaudutaan
Päijät-Hämeeseen on luvassa oikea kuntokuuri, sillä kolme eri yhdistystä alkaa kehittää liikuntamahdollisuuksia alueella. Esimerkiksi Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry edistää yläkouluikäisten nuorten arjen aktiivisuutta, liikkumista ja hyvinvointia Päijät-Hämeen maaseudun kylissä. Nuoria osallistetaan oman asuinalueensa kehittämiseen erityisesti liikunnallisesti aktiivisemman arjen mahdollistamiseksi. Etelä-Karjalan Parikkalassa rahoitusta saavat viiden eri kylän pienhankkeet, joilla hankitaan poikkeustilanteisiin varautumiseen ja turvallisuuteen liittyviä välineitä, kuten sydäniskureita ja aggregaatteja.
ELY-keskukset muuttuivat elinvoimakeskuksiksi
Maaseudun kehittämisen ja maa- ja elintarviketalouden tehtävät siirtyivät vuodenvaihteessa ELY-keskuksista elinvoimakeskuksiin. Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakunnat muodostavat Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen. Alueella toimivat seuraavat Leader-ryhmät: Leader Pohjois-Kymen Kasvu, Leader Sepra, Leader Länsi-Saimaa, Leader Kärki sekä Päijänne-Leader. Päijänne-Leader ry:n toiminta-alueeseen kuuluu Päijät-Hämeen kuntien lisäksi myös Etelä-Savossa sijaitseva Pertunmaa.
Lisätietoja rahoituksesta ja rahoituspäätöksistä antavat Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen ja Leader-ryhmien asiantuntijat, joiden yhteystiedot löytyvät alla olevan linkin takana olevasta hankelistauksesta.
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus hoitaa elinkeinoihin ja osaamiseen, maahanmuuttoon, maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, ympäristöön ja vesivaroihin sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus toimii Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
