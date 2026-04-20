Nuoret loihtivat upeita juhlamenuja Sapuska sankarit –kokkikisassa Pieksämäellä
21.4.2026 16:39:50 EEST | Osuuskauppa Suur-Savo | Tiedote
Yhteistyössä Pieksämäen Hiekanpään koulun kanssa Osuuskauppa Suur-Savo järjesti tänä keväänä Sapuska Sankarit -kokkikisan kahdeksasluokkalaisille valinnaisen kotitalouden oppilaille. Maanantaina 20.4. Pieksämäellä järjestetyssä finaalissa nähtiin upeita juhlamenuja, hienoja onnistumisia ja aitoa innostusta ruoanlaittoa kohtaan. Kokkikisan voittajajoukkue palkittiin kesätyöpaikoilla.
Sapuska Sankarit -yhteistyö käynnistyi Pieksämäellä alkuvuodesta, kun oppilaille esiteltiin ravintola-alan ammatteja, työtehtäviä ja koulutuspolkuja sekä ravintolatapakulttuuria. Yhteistyö huipentui jännittävään kokkikilpailuun, johon oppilaat valmistautuivat etukäteen suunnittelemalla ja harjoittelemalla kolmen ruokalajin menun kotitaloustunneillaan Osuuskauppa Suur-Savon 110-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.
Loppukilpailussa oppilaat valmistivat annoksensa tuomaristolle, joka arvioi menuja muun muassa makujen, kokonaisuuden ja esillepanon perusteella. Kilpailupäivä tarjosi nuorille arvokasta kokemusta työelämälähtöisestä tekemisestä aidossa kisatilanteessa.
Kilpailu oli erittäin tasainen ja joukkueet vakuuttivat tuomariston niin mauillaan kuin tarinallisuudellaan. Annokset veivät tuomariston muun muassa Kyyvedelle kalaan, mustikkametsään ja mansikkamaalle, ja tarinoissa korostuivat paikallisuus, savolaisuus, sitkeys, vastuullisuus sekä Osuuskauppa Suur-Savon juhlavuosi.
Tuomariston päätöksellä Sapuska Sankarit -kokkikisan voittajaksi valittiin Chicken Rolls -nimellä kilpaillut joukkue, johon kuuluivat Ilona Puukko, Milla Vahtermo, Mirabella Tissari, Minttu Mustonen ja Senni Hänninen. Voittajajoukkue valmisti tuomaristolle herkullisen juhlamenuun, joka sisälsi flatbreadiä savolaisittain, kanarullia parsakaalitäytteellä kera uuniperunoiden ja jogurttikastikkeen sekä mustikkapiirakkaa vadelmamelballa.
Kaikki kilpailuun osallistuneet oppilaat palkittiin tavarapalkinnoilla ja kunniakirjoilla. Lisäksi voittajajoukkueen oppilaat saavat mahdollisuuden kahden viikon mittaiseen Tutustu ja tienaa -kesätyöhön Osuuskauppa Suur-Savon ravintola- ja ABC-toimipaikoissa. Kesällä voittajia nähdään Pieksämäellä Ukko Bistro & Delissä sekä ABC Pieksämäellä.
– Sapuska Sankarit on innostava ja merkityksellinen yhteistyöprojekti, jonka avulla haluamme lisätä nuorten tietoisuutta ravintola-alasta ja sen koulutus- ja työmahdollisuuksista. On ollut upeaa seurata, kuinka motivoituneita ja taitavia nuoria kokkikisoissa on ollut mukana. On hienoa, että saimme kokkikisan laajennettua tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Pieksämäelle, iloitsee henkilöstön kehittämispäällikkö Sanna Hämäläinen Osuuskauppa Suur-Savolta.
Sapuska sankareiden tuomaristoon kuuluivat Hanna-Kaisa Nikkarinen Esedulta, Pieksämäen kaupunginjohtaja Emilia Savolainen, Pieksämäen lehden toimittaja Tara McLees, Hiekanpään koulun opettaja Teppana Karkola sekä ravintolapäällikkö Olli Koponen Osuuskauppa Suur-Savolta.
Lisätietoja:
Sanna Hämäläinen, henkilöstön kehittämispäällikkö, Osuuskauppa Suur-Savo p. 010 764 0082 sanna.hamalainen@sok.fi
Tuula Lyytikäinen, henkilöstöjohtaja, Osuuskauppa Suur-Savo p. 010 764 0009 tuula.lyytikainen@sok.fi
Rosso Pizza on avattu uudessa paikassa Mikkelissä20.4.2026 08:20:00 EEST | Tiedote
Mikkelin Rosso Pizza on avattu muuton jälkeen Original Sokos Hotel Vaakunan katutasossa lauantaina 18. huhtikuuta. Uudistus toi kaupungin keskustaan helposti saavutettavan ja perheystävällisen pizzaravintolan, joka tarjoaa suosittuja pizzoja paikan päällä nautittavaksi ja kotiin noudettavaksi.
Ilmainen myymälänouto saapuu Suur‑Savon ruokakauppoihin7.4.2026 11:35:00 EEST | Tiedote
Osuuskauppa Suur-Savo kehittää palvelujaan tuomalla Prisma.fi-verkkokaupan myymälänoudon S-marketteihin ja Saleihin huhti-toukokuussa. Ilmainen myymälänouto otetaan käyttöön kahdessa vaiheessa: ensimmäisiin Suur-Savon ruokakauppoihin palvelu tulee 7.4. ja lisää myymälöitä liittyy mukaan 4.5.
Osuuskauppa Suur-Savo maksaa ylijäämänpalautusta 1,5 prosenttia vuonna 202620.3.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Osuuskauppa Suur-Savon edustajisto käsitteli 19.3.2026 kevätkokouksessaan osuuskaupan viime vuoden tulosta ja päätti kertyneen ylijäämän käyttämisestä. Osuuskauppa Suur-Savon edustajiston päätöksen mukaisesti Osuuskauppa Suur-Savo maksaa 1,5 % ylijäämänpalautusta kaikille asiakasomistajilleen heidän vuoden 2025 aikana osuuskaupan toimipaikoista tekemistään Bonukseen oikeuttavista ostoista. Ylijäämänpalautusta maksetaan yhteensä 3,8 miljoonaa euroa. Ylijäämänpalautus maksetaan asiakasomistajien S-tileille 10.5.2026 Omistajan Tilipäivänä.
Osuuskauppa Suur-Savolle onnistunut vuosi 2025 – yhä laajempi joukko Etelä-Savon kotitalouksista hyötyy Osuuskaupan tuottamista eduista20.2.2026 09:05:00 EET | Tiedote
Osuuskauppa Suur-Savon asiakasomistajien määrä jatkoi vahvaa kasvua vuonna 2025. Vuoden aikana Osuuskauppa Suur-Savoon liittyi 3 430 uutta asiakasomistajaa. Omistajia Suur-Savossa oli vuoden 2025 lopussa 71 857. S-Etukortti löytyy nyt 91,1 % alueen talouksista. Bonusta, ylijäämänpalautusta ja maksutapaetuja maksettiin ennätykselliset 17,9 miljoonaa euroa.
Prisma Savonlinnan kassalinjasto uudistuu helmikuussa16.2.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Prisma Savonlinnan kassalinjasto uudistuu helmikuun loppupuolella merkittävällä investoinnilla, joka parantaa niin asiakkaiden asiointikokemusta kuin henkilökunnan työergonomiaa. Myymälän kassapalvelut toimivat uudistuksen ajan normaalisti.
