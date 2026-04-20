Nuoret loihtivat upeita juhlamenuja Sapuska sankarit –kokkikisassa Pieksämäellä

Sapuska Sankarit -yhteistyö käynnistyi Pieksämäellä alkuvuodesta, kun oppilaille esiteltiin ravintola-alan ammatteja, työtehtäviä ja koulutuspolkuja sekä ravintolatapakulttuuria. Yhteistyö huipentui jännittävään kokkikilpailuun, johon oppilaat valmistautuivat etukäteen suunnittelemalla ja harjoittelemalla kolmen ruokalajin menun kotitaloustunneillaan Osuuskauppa Suur-Savon 110-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.

Loppukilpailussa oppilaat valmistivat annoksensa tuomaristolle, joka arvioi menuja muun muassa makujen, kokonaisuuden ja esillepanon perusteella. Kilpailupäivä tarjosi nuorille arvokasta kokemusta työelämälähtöisestä tekemisestä aidossa kisatilanteessa.

Kilpailu oli erittäin tasainen ja joukkueet vakuuttivat tuomariston niin mauillaan kuin tarinallisuudellaan. Annokset veivät tuomariston muun muassa Kyyvedelle kalaan, mustikkametsään ja mansikkamaalle, ja tarinoissa korostuivat paikallisuus, savolaisuus, sitkeys, vastuullisuus sekä Osuuskauppa Suur-Savon juhlavuosi.

Tuomariston päätöksellä Sapuska Sankarit -kokkikisan voittajaksi valittiin Chicken Rolls -nimellä kilpaillut joukkue, johon kuuluivat Ilona Puukko, Milla Vahtermo, Mirabella Tissari, Minttu Mustonen ja Senni Hänninen. Voittajajoukkue valmisti tuomaristolle herkullisen juhlamenuun, joka sisälsi flatbreadiä savolaisittain, kanarullia parsakaalitäytteellä kera uuniperunoiden ja jogurttikastikkeen sekä mustikkapiirakkaa vadelmamelballa.

Kaikki kilpailuun osallistuneet oppilaat palkittiin tavarapalkinnoilla ja kunniakirjoilla. Lisäksi voittajajoukkueen oppilaat saavat mahdollisuuden kahden viikon mittaiseen Tutustu ja tienaa -kesätyöhön Osuuskauppa Suur-Savon ravintola- ja ABC-toimipaikoissa. Kesällä voittajia nähdään Pieksämäellä Ukko Bistro & Delissä sekä ABC Pieksämäellä.

– Sapuska Sankarit on innostava ja merkityksellinen yhteistyöprojekti, jonka avulla haluamme lisätä nuorten tietoisuutta ravintola-alasta ja sen koulutus- ja työmahdollisuuksista. On ollut upeaa seurata, kuinka motivoituneita ja taitavia nuoria kokkikisoissa on ollut mukana. On hienoa, että saimme kokkikisan laajennettua tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Pieksämäelle, iloitsee henkilöstön kehittämispäällikkö Sanna Hämäläinen Osuuskauppa Suur-Savolta.

Sapuska sankareiden tuomaristoon kuuluivat Hanna-Kaisa Nikkarinen Esedulta, Pieksämäen kaupunginjohtaja Emilia Savolainen, Pieksämäen lehden toimittaja Tara McLees, Hiekanpään koulun opettaja Teppana Karkola sekä ravintolapäällikkö Olli Koponen Osuuskauppa Suur-Savolta.



