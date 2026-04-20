SDP:n Niina Malm: Hallituksen lupauksista ei ole mitään jäljellä

– Orpon hallituksen kaudesta on tulossa historiallinen mahalasku. Hallitus on haudannut kaikessa hiljaisuudessa kaikki keskeiset talous- ja työllisyystavoitteensa. Velkaantumista ei saada taitettua edes hetkellisesti, sadasta tuhannesta uudesta työpaikasta ei näy merkkiäkään ja Suomi on päätynyt EU:n talouden tarkkailuluokalle.

– Suomalaisille on kolmen vuoden ajan markkinoitu sosiaaliturvaleikkauksia, työntekijöiden oikeuksien heikennyksiä ja suurituloisten veronkevennyksiä sillä, että näin saadaan talous kuntoon. Kun epäoikeudenmukaisen talouspolitiikan tulos on tämä, on syytä kysyä, olisiko hallitus suomalaisille selityksen velkaa, Malm sanoo.

Malmin mukaan on vastuutonta, että hallitus pitää edelleen kiinni lähes miljardi euroa maksavasta yhteisöveron alennuksesta, vaikka velkatavoite on karkaamassa käsistä.

– Yhteisöveron alennus on tehoton toimi, jonka hyöty valuu pääasiassa monikansallisille pörssiyhtiöille. Haluttomuus tarkastella tätä päätöstä uudelleen osoittaa, että kokoomusvetoiselle hallitukselle vastuullinen taloudenpito ei ole koskaan ollut päätavoite vaan tekosyy, jonka varjolla edistää omien eturyhmien toiveita ja hyvinvointivaltion alasajoa, Malm päättää.