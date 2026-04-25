SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja Piia Elon puhe puoluevaltuuston kokouksessa 25.4.2026

Hyvät toverit, arvoisa puoluevaltuusto,

Ärade partifullmäktige, bästa kamrater,

mitä kuuluu – hur mår ni?

Samaa kysyin jo viime kokouksessa. Ja samaa kysyn tapaamiltani ihmisiltä päivittäin.

Mutta tänään, nyt kun puoluevaltuustokausi on tulossa päätökseen ja puoluekokous jo koputtelee, tuon kysymyksen voisi laajentaa.

Mitä kuuluu meidän liikkeellemme?

Hur mår vår rörelse?

Hyvät toverit,

kulunut valtuustokausi on osoittanut, että tämä liike elää ajassa, mutta sen arvot säilyvät vahvana vuodesta toiseen.

Tämä liike ei käännä katsettaan pois vaikeista kysymyksistä, vaan kohtaa ne rohkeasti.

Välillä eri mielisenä, välillä etsien suuntaa, mutta silti yhdessä.

Se on demokratian ydin. Ja se on sosialidemokratian vahvuus.

Me emme ole koskaan olleet yksimielisyyden liike. Me olemme olleet yhteisen päämäärän liike ja yhteisten arvojen liike.

Ja juuri siksi tämä kausi on ollut tärkeä. Olemme käyneet keskusteluja siitä, millainen puolue SDP on nyt – ja ennen kaikkea, millainen puolue sen pitää olla huomenna.

Puolue, joka kuuntelee.

Puolue, joka kokoaa.

Puolue, joka näyttää suuntaa.

Meillä SDP:ssä on nyt erityinen vastuu olla heitä, jotka kuuntelee ja kokoaa.

Olla aikuisina talossa, jossa ei käydä huutokilpailua vastakkainasettelusta, vaan jossa kuunnellaan ja etsitään ratkaisuja, jotka ovat inhimillisiä, oikeudenmukaisia ja kestäviä.

Tällä valtuustokaudelle olemme myös käyneet keskusteluja siitä, millainen maa Suomi on – mutta vielä emme ole täysin päässeet yhteiseen näkemykseen siitä, millaisen sen haluamme olevan.

Ja ehkä juuri siksi tämä hetki on niin tärkeä.

Hyvät toverit,

kun maailma ympärillä muuttuu, myös SDP uudistuu.

Vuoden 2024 lopulla käynnistimme uuden ohjelmatyön. Rakensimme sitä ilmiötyön kautta – tavalla, joka kokoaa yhteen tietoa, kokemusta ja näkemystä laajasti.

Kymmenen ilmiötä.

33 työryhmää.

650 puolueen jäsentä.

Lähes sata ulkopuolista asiantuntijaa.

Se on valtava määrä ajatuksia, kokemusta ja osaamista. Mutta on varmasti myös niin, että moni ajatus, ääni ja näkemys olisi voinut tulla selkeämmin kuulluiksi.

Ohjelmatyö ei kuitenkaan tule koskaan valmiiksi vaan vaatii kehittämistä, vaatii palautteiden keräämistä ja yhteistä tahtoa uudistaa sosialidemokratiaa.

Poliittista ohjelmaa ei voi tehdä irrallaan ajasta. Ja paljon on muuttunut sitten vuoden 2020, jolloin edellinen ohjelma rakennettiin puhtaalta pöydältä.

Tällä kertaa olemme tehneet saman uudelleen – mutta erilaisessa maailmassa.

Maailmassa, jota ovat viime vuosina muokanneet pandemia, sodat Euroopassa ja sen lähellä. Maailmassa, jossa ilmastonmuutos kiihtyy ja sääntöpohjainen maailmanjärjestys on koetuksella.

Maailmassa, jossa Suomen talous ja työllisyys ovat olleet kurimuksessa.

Maailmassa, jossa globaali epävarmuus kasvaa ja teknologinen murros kiihtyy.

Juuri siksi tämä ohjelma on tärkeä.

Se ei katso vain tähän hetkeen – se katsoo 2030-luvun puoliväliin.

Se ei ole kaukana. Mutta se vaatii meiltä paljon.

Se vaatii rohkeita ja reiluja päätöksiä.

Se vaatii luottamuksen rakentamista.

Se vaatii parempaa yhteistyötä – yli rajojen, yli erojen, toisiltamme oppien ja vahvempina eteenpäin kulkien.

Hyvät toverit,

uuden poliittisen ohjelman tavoite on selkeä: palauttaa ihmisten luottamus ja luoda kestävä pohja hyvinvoinnille.

Tavoitteemme on ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä hyvinvointivaltio.

Ja meidän reseptimme on yhtä selkeä:

Reilu talous.

Vahvat peruspalvelut.

Tasa-arvoiset mahdollisuudet.

Kestävä julkinen talous ei ole itseisarvo – se on väline, jolla turvaamme ihmisten hyvinvoinnin.

SDP on koko Suomen puolue. Tavallisten ihmisten puolue. Paremman tulevaisuuden puolue.

Bästa kamrater,

SDP är ett parti för hela Finland. Ett parti för vanliga människor. Ett parti för en bättre framtid.

Hyvät toverit,

tilannekuvan ja ilmiötyön pohjalta ohjelmaan on kiteytynyt neljä päälinjaa, jotka ohjaavat meitä kohti vuotta 2035.

Reilumpi tulevaisuus kasvun Suomessa.

Kasvu ei ole itseisarvo – mutta reilu kasvu on välttämätöntä. Se tarkoittaa korkeaa työllisyyttä, kestävää talouskasvua, oikeudenmukaista tulonjakoa ja eriarvoisuuden vähentämistä.

Hyvä arki reilussa yhteiskunnassa.

Jokaisella on oltava mahdollisuus elää hyvää elämää – asuinpaikasta riippumatta.

Arjen turva kuuluu kaikille.

Turvallinen elämä vahvassa Suomessa.

Turvallisuus ei ole vain puolustusta, lakeja ja rangaistuksia – se on luottamusta, osallisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Se on sitä, että ihmiset kokevat kuuluvansa yhteiskuntaan.

Ja se on myös sitä, että otamme ilmastonmuutoksen ja luontokadon tosissamme.

Och trygghet byggs tillsammans – genom tillit, genom rättvisa.

Ja neljänneksi:

Jokainen meistä on aktiivinen osa hyvinvoivaa yhteiskuntaa.

Me uskomme ihmisiin.

Siihen, että jokainen haluaa osallistua ja rakentaa yhteistä hyvää kunhan siihen annetaan mahdollisuus ja tarvittaessa tuetaan.

Hyvät toverit,

tämä on se suunta, jota lähdemme puoluekokouksessa yhdessä vahvistamaan.

Puoluekokous ei ole vain hyvien ihmisten kokoontuminen vaan se on suunnan näyttämisen paikka.

Siellä päätettävä poliittinen ohjelma on enemmän kuin kokoelma toiveita ja lupauksia.

Se on vastaus siihen kysymykseen, jonka ihmiset meille joka päivä esittävät: mitä te aiotte tehdä, jotta elämä olisi parempaa? Millaista Suomea te haluatte rakentaa?

Ja meidän vastauksemme pitää olla selkeä.

Me rakennamme Suomea, jossa arjen turva ei ole etuoikeus, vaan oikeus.

Me rakennamme Suomea, jossa työ kantaa, mutta jossa ketään ei jätetä yksin.

Me rakennamme Suomea, jossa tulevaisuus ei pelota, vaan ottaa jokaisen mukaan.

Det handlar om riktning. Det handlar om hopp. Det handlar om samarbete och framtid.

Hyvät ystävät,

meidän tehtävämme ei ole vain reagoida siihen, mitä tapahtuu.

Meidän tehtävämme on näyttää, mitä voisi tapahtua ja mitä pitää tapahtua.

Sosialidemokratia ei ole koskaan ollut pelkkää nykyhetken hallintaa. Se on ollut tulevaisuuden rakentamista.

Sitä, että uskallamme sanoa: tämä ei riitä – voimme tehdä paremmin.

Kan vi vara ännu öppnare?

Kan vi lyssna med ännu känsligare öron?

Kan vi bygga en ännu starkare gemensam förståelse?

Svaret är: vi måste. Och vi kan.

Hyvät toverit,

ensi vuonna meillä Suomessa saattaa olla sosialidemokraattinen pääministeri.

Se ei ole itsestäänselvyys. Se ei ole palkinto. Se on tehtävä.

Ja siihen tehtävään ei riitä pelkkä hyvä ohjelma. Siihen tarvitaan yhteinen suunta ja kyky kulkea sitä yhdessä.

Se tarkoittaa, että meidän on kyettävä keskustelemaan keskenämme rakentavasti – ei siksi, että olisimme aina samaa mieltä, vaan siksi, että olemme samalla puolella.

Se tarkoittaa, että meidän on uskallettava luottaa toisiimme.

Luottaa siihen, että jokainen tässä liikkeessä haluaa pohjimmiltaan samaa:

oikeudenmukaisemman Suomen.

Vi vill alla samma sak – vi vill ha ett mer rättvist Finland.

Hyvät ystävät,

tämän kauden aikana olen nähnyt paljon sellaista, mikä antaa toivoa.

Olen nähnyt tovereita, jotka jaksavat kysyä “mitä kuuluu” vielä silloinkin, kun huoli painaa.

Olen nähnyt keskusteluja, joissa erimielisyys ei hajota, vaan syventää ymmärrystä.

Olen nähnyt halua tehdä tämä maa paremmaksi – ei itselle, vaan toisille.

Se on sosialidemokratian ydin.

Lämpö, inhimillisyys, halu katsoa toista silmiin – ne eivät ole sivuseikkoja politiikassa. Ne ovat politiikan perusta.

Inhimillisyys todellakin kuuluu politiikkaan.

Hyvät toverit,

kun tämä kausi päättyy, emme jätä taaksemme vain pöytäkirjoja. Me jätämme jäljen siihen, millainen puolue SDP on.

Ja minä uskon, että se jälki on hyvä.

Mutta työ ei lopu tähän. Se jatkuu, sillä maailma ei todellakaan ole valmis.

Lähdetään puoluekokoukseen niin kuin olemme tähänkin asti kulkeneet: kuunnellen, keskustellen ja yhdessä rakentaen.

Pidetään kiinni siitä, mikä meitä yhdistää – ja annetaan tilaa myös sille, mikä meitä haastaa.

Koska juuri siinä syntyy liike, joka ei vain seuraa aikaa – vaan muuttaa sitä.

Hyvät ystävät,

kysytään jatkossakin toisiltamme: mitä kuuluu.

Ja pysähdytään myös kuuntelemaan vastausta.

Kiitos. Tack.