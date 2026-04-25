SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Täydellinen ristiriita Purran puheiden ja tekojen välillä ei uppoa suomalaisiin

Kerrataan vielä: viime eduskuntavaalien alla Purra sanoi ”perussuomalaisten ero kokoomukseen, joka haluaa leikata pienituloisten etuuksista, se ei meille käy”. Tänään Ylen Ykkösaamussa yleisö kysyi, mitä Purra sanoisi pettyneille äänestäjille, jotka luottivat perussuomalaisten lupauksiin ja joutuvat nyt kärsimään Orpon-Purran hallituksen pienituloisiin ja köyhiin osuvista leikkauksista.

Purra löysi vähemmän yllättäen syyllisen tähän mistä muualtakaan kuin oppositiosta. Purran mukaan kyseinen lausunto siitä, ettei perussuomalaisille käy pienituloisten etuuksien leikkaaminen, ei saanut mitään huomiota ennen vaaleja. Sen sijaan Purra ihmettelee, miksi oppositio alkoi levittää kyseistä viestiä hallituksen muodostamisen jälkeen.

– Voisikohan tällä olla jotain tekemistä sen kanssa, että vasta vaalien jälkeen suomalaisille alkoi valjeta, että perussuomalaiset ovat täysin rinnoin mukaan kokoomuksen pieni- ja keskituloisien elämää kurjistavassa politiikassa? Ja toisin kuin olisi voinut kuvitella, Purra ja perussuomalaiset ovat vaikuttaneen jopa kirittävän kokoomusta tässä erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien elämää kurjistavassa politiikassa, SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm sanoo.

– Suomalaisille tämä perussuomalaisten täydellinen ristiriita puheiden ja tekojen välillä ei mene läpi, Malm summaa.