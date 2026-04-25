SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Täydellinen ristiriita Purran puheiden ja tekojen välillä ei uppoa suomalaisiin

25.4.2026 18:26:58 EEST | SDP | Tiedote

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purran yritys puhua mustaa valkoiseksi perussuomalaisten lupauksista on myötähäpeää herättävää ja äänestäjiä aliarvioivaa. 

Kuva: Jukka-Pekka Flander
Kerrataan vielä: viime eduskuntavaalien alla Purra sanoi ”perussuomalaisten ero kokoomukseen, joka haluaa leikata pienituloisten etuuksista, se ei meille käy”. Tänään Ylen Ykkösaamussa yleisö kysyi, mitä Purra sanoisi pettyneille äänestäjille, jotka luottivat perussuomalaisten lupauksiin ja joutuvat nyt kärsimään Orpon-Purran hallituksen pienituloisiin ja köyhiin osuvista leikkauksista.

Purra löysi vähemmän yllättäen syyllisen tähän mistä muualtakaan kuin oppositiosta. Purran mukaan kyseinen lausunto siitä, ettei perussuomalaisille käy pienituloisten etuuksien leikkaaminen, ei saanut mitään huomiota ennen vaaleja. Sen sijaan Purra ihmettelee, miksi oppositio alkoi levittää kyseistä viestiä hallituksen muodostamisen jälkeen. 

– Voisikohan tällä olla jotain tekemistä sen kanssa, että vasta vaalien jälkeen suomalaisille alkoi valjeta, että perussuomalaiset ovat täysin rinnoin mukaan kokoomuksen pieni- ja keskituloisien elämää kurjistavassa politiikassa? Ja toisin kuin olisi voinut kuvitella, Purra ja perussuomalaiset ovat vaikuttaneen jopa kirittävän kokoomusta tässä erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien elämää kurjistavassa politiikassa, SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm sanoo. 

– Suomalaisille tämä perussuomalaisten täydellinen ristiriita puheiden ja tekojen välillä ei mene läpi, Malm summaa.

Lue lisää julkaisijalta SDP

SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja Piia Elon puhe puoluevaltuuston kokouksessa 25.4.202625.4.2026 13:47:20 EEST | Tiedote

Muutokset puhuttaessa mahdollisia Hyvät toverit, arvoisa puoluevaltuusto, Ärade partifullmäktige, bästa kamrater, mitä kuuluu – hur mår ni? Samaa kysyin jo viime kokouksessa. Ja samaa kysyn tapaamiltani ihmisiltä päivittäin. Mutta tänään, nyt kun puoluevaltuustokausi on tulossa päätökseen ja puoluekokous jo koputtelee, tuon kysymyksen voisi laajentaa. Mitä kuuluu meidän liikkeellemme? Hur mår vår rörelse? Hyvät toverit, kulunut valtuustokausi on osoittanut, että tämä liike elää ajassa, mutta sen arvot säilyvät vahvana vuodesta toiseen. Tämä liike ei käännä katsettaan pois vaikeista kysymyksistä, vaan kohtaa ne rohkeasti. Välillä eri mielisenä, välillä etsien suuntaa, mutta silti yhdessä. Se on demokratian ydin. Ja se on sosialidemokratian vahvuus. Me emme ole koskaan olleet yksimielisyyden liike. Me olemme olleet yhteisen päämäärän liike ja yhteisten arvojen liike. Ja juuri siksi tämä kausi on ollut tärkeä. Olemme käyneet keskusteluja siitä, millainen puolue SDP on nyt – ja ennen kaikk

