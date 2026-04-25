SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Haluaako kokoomus poistaa arkipyhävapaat tulevaisuudessa?

– Työntekijät ovat ansainneet hengähdystaukonsa ja myös esimerkiksi reilun korvauksen pyhäpäivinä tehdystä työstä. Työntekijöiltä ei voi jatkuvasti vaatia lisää venymistä ilman korvausta. Kun esimerkiksi kaupan alan työntekijä tekee sunnuntaivuoroa ja on poissa perheensä luota, hän on sunnuntailisänsä ansainnut. Se on aivan perusteltu korvaus siitä, että viikonloppuna ei aikaa voi viettää perheensä tai läheistensä kanssa, linjaa SDP:n varapuheenjohtaja Malm.



Orpon hallitus on heikentänyt systemaattisesti työntekijöiden asemaa jo yli kolmen vuoden ajan.



– Elinkeinoelämän keskusliiton toiveita on viety läpi toinen toisensa jälkeen. Kokoomuksen Jukka Kopra ja Karoliina Partanen sanoivat, ettei he lähtisi rukkaamaan arkipyhävapaita uusiksi nyt. Kysymys kuuluukin: onko tämä EK:n toive kokoomuksen tavoite seuraavalla hallituskaudella, Malm kysyy.



– SDP:lle on selvää, että nyt on tavallisten palkansaajan vuoro, eikä heidän uskoa tulevaan tule heikentää tällaisilla ehdotuksilla. Jos olemme hallituksessa seuraavalla hallituskaudella, niin hallitusohjelman kirjoittamista ei ulkoisteta elinkeinoelämälle, summaa Malm.