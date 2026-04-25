SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Haluaako kokoomus poistaa arkipyhävapaat tulevaisuudessa?
27.4.2026 09:03:59 EEST | SDP | Tiedote
Elinkeinoelämän keskusliiton entinen toimitusjohtaja Jyri Häkämies vaati viikonloppuna Helsingin Sanomien haastattelussa, että suomalaisten työaikaa tulee pidentää esimerkiksi arkipyhävapaista luopumalla. Malm tyrmää ehdotuksen, jossa maksajiksi joutuisivat taas kerran pelkästään työntekijät.
– Työntekijät ovat ansainneet hengähdystaukonsa ja myös esimerkiksi reilun korvauksen pyhäpäivinä tehdystä työstä. Työntekijöiltä ei voi jatkuvasti vaatia lisää venymistä ilman korvausta. Kun esimerkiksi kaupan alan työntekijä tekee sunnuntaivuoroa ja on poissa perheensä luota, hän on sunnuntailisänsä ansainnut. Se on aivan perusteltu korvaus siitä, että viikonloppuna ei aikaa voi viettää perheensä tai läheistensä kanssa, linjaa SDP:n varapuheenjohtaja Malm.
Orpon hallitus on heikentänyt systemaattisesti työntekijöiden asemaa jo yli kolmen vuoden ajan.
– Elinkeinoelämän keskusliiton toiveita on viety läpi toinen toisensa jälkeen. Kokoomuksen Jukka Kopra ja Karoliina Partanen sanoivat, ettei he lähtisi rukkaamaan arkipyhävapaita uusiksi nyt. Kysymys kuuluukin: onko tämä EK:n toive kokoomuksen tavoite seuraavalla hallituskaudella, Malm kysyy.
– SDP:lle on selvää, että nyt on tavallisten palkansaajan vuoro, eikä heidän uskoa tulevaan tule heikentää tällaisilla ehdotuksilla. Jos olemme hallituksessa seuraavalla hallituskaudella, niin hallitusohjelman kirjoittamista ei ulkoisteta elinkeinoelämälle, summaa Malm.
Yhteyshenkilöt
Niina MalmSDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:0400588978niina.malm@eduskunta.fi
Lue lisää julkaisijalta SDP
SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Täydellinen ristiriita Purran puheiden ja tekojen välillä ei uppoa suomalaisiin25.4.2026 18:26:58 EEST | Tiedote
Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purran yritys puhua mustaa valkoiseksi perussuomalaisten lupauksista on myötähäpeää herättävää ja äänestäjiä aliarvioivaa.
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman: Hallitus on epäonnistunut kaikissa työllisyys- ja taloustavoitteissaan – SDP kutsuu oppositiopuolueet välikysymykseen25.4.2026 14:06:09 EEST | Tiedote
Puheenjohtaja Antti Lindtman ilmoitti tänään puoluevaltuuston kokouksessa välikysymyksestä, ja puolue julkaisi myös uuden poliittisen ohjelmansa, joka katsoo vuoteen 2035 – SDP:n visiossa Suomi on tuolloin maailman ensimmäinen hiilineutraali hyvinvointivaltio.
SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja Piia Elon puhe puoluevaltuuston kokouksessa 25.4.202625.4.2026 13:47:20 EEST | Tiedote
Muutokset puhuttaessa mahdollisia Hyvät toverit, arvoisa puoluevaltuusto, Ärade partifullmäktige, bästa kamrater, mitä kuuluu – hur mår ni? Samaa kysyin jo viime kokouksessa. Ja samaa kysyn tapaamiltani ihmisiltä päivittäin. Mutta tänään, nyt kun puoluevaltuustokausi on tulossa päätökseen ja puoluekokous jo koputtelee, tuon kysymyksen voisi laajentaa. Mitä kuuluu meidän liikkeellemme? Hur mår vår rörelse? Hyvät toverit, kulunut valtuustokausi on osoittanut, että tämä liike elää ajassa, mutta sen arvot säilyvät vahvana vuodesta toiseen. Tämä liike ei käännä katsettaan pois vaikeista kysymyksistä, vaan kohtaa ne rohkeasti. Välillä eri mielisenä, välillä etsien suuntaa, mutta silti yhdessä. Se on demokratian ydin. Ja se on sosialidemokratian vahvuus. Me emme ole koskaan olleet yksimielisyyden liike. Me olemme olleet yhteisen päämäärän liike ja yhteisten arvojen liike. Ja juuri siksi tämä kausi on ollut tärkeä. Olemme käyneet keskusteluja siitä, millainen puolue SDP on nyt – ja ennen kaikk
SDP:n poliittinen ohjelma rakentaa oikeudenmukaisempaa talouskasvua25.4.2026 12:31:35 EEST | Tiedote
SDP:n puoluehallituksen esitys puolueen poliittiseksi ohjelmaksi on julkaistu. Ohjelma katsoo 2030-luvun puoliväliin ja sen ytimessä ovat oikeudenmukainen ja kestävä talouskasvu, hyvinvointivaltion turvaaminen, Suomen turvallisuuden vahvistaminen, reilu työelämä sekä ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjunta.
SDP:n Niina Malm: Hallituksen lupauksista ei ole mitään jäljellä21.4.2026 16:23:28 EEST | Tiedote
Jokaista hallitusta tarkastellaan yhdellä keskeisellä mittarilla: Ovatko Suomi ja suomalaiset paremmassa tilanteessa hallituksen lopettaessa kuin sen aloittaessa. Jo tässä vaiheessa näyttää selvältä, että Orpon hallituksen kohdalla vastaus tulee olemaan jyrkkä ei, arvioi SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm.
