Asuntojen vuokrakehitys eriytyy suurissa kaupungeissa – pääkaupunkiseudulla vuokrat laskivat, Vantaalla eniten
28.4.2026 08:02:54 EEST | Tilastokeskus | Tiedote
Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat laskivat tammi-maaliskuussa pääkaupunkiseudulla 0,4 % vuotta aiempaan verrattuna, kun muualla Suomessa vuokrat nousivat 0,4 %.
Suurista kaupungeista Tampereella ja Turussa vuokrat olivat alkuvuonna nousussa, selviää Tilastokeskuksen asuntojen vuokrat-tilastosta. Tampereella vuokrat nousivat 1,0 % ja Turussa 0,6 % vuodentakaisesta. Pääkaupunkiseudulla vuokrien lasku oli jyrkintä Vantaalla, jossa vuokrat laskivat 1,3 %.
”Vantaalla vapaarahoitteiset vuokrat laskivat kaikissa asuntotyypeissä. Lasku oli suurinta kaksioissa ja sitä suuremmissa asunnoissa”, kertoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Martti Korhonen.
”Vuokrien kehitys suurimmissa kaupungeissa on ollut viimeisen vuoden aikana kaksijakoista. Turussa ja Tampereella vapaarahoitteiset vuokrat nousivat sekä pienissä että suurissa asunnoissa, kun taas pääkaupunkiseudulla kehitys oli laskevaa”, Korhonen sanoo.
Kaikista kaupungeista vuokrat nousivat eniten Rovaniemellä, 1,7 %. Myös Vaasassa ja Joensuussa vuokrat nousivat yli prosentin. Vuokrat laskivat puolestaan eniten Porvoossa, 2,1 %.
Valtion tukemissa asunnoissa vuokrien nousu hidastui
Valtion tukemissa asunnoissa vuokrien nousu jatkui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, mutta maltillisempana kuin aiemmin. Tuetut vuokrat nousivat pääkaupunkiseudulla 2,5 % ja muualla maassa 2,0 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.
Eniten valtion tukemat vuokrat nousivat Joensuussa, 3,8 %. Vaasassa nousua oli 3,6 % ja Mikkelissä 3,4 %.
Lue lisää julkaisijalta Tilastokeskus
Kuluttajien luottamus entistäkin alempana, kun sodat nakertavat odotuksia omasta ja Suomen taloudesta27.4.2026 08:02:26 EEST | Tiedote
Tilastokeskuksen kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku laski huhtikuussa edelleen lukemaan -12,5, kun se oli maaliskuussa -11,5 ja helmikuussa -10,5. Odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua vajosivat entistäkin alemmaksi.
Kotimaisia kieliä puhuvien määrä laski alle viiden miljoonan – väkiluku supistui rekisterisiivouksen vuoksi23.4.2026 08:08:44 EEST | Tiedote
Kotimaisia kieliä eli suomea, ruotsia tai saamea puhuvien määrä Suomessa alitti ennakkotietojen mukaan maaliskuussa viiden miljoonan rajan.
Henkirikoksia tehtiin alkuvuonna edellisvuotista enemmän – myymälävarkauksien aalto jatkuu23.4.2026 08:01:59 EEST | Tiedote
Poliisin tietoon tuli tammi-maaliskuussa 23 henkirikosta, mikä on neljä enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Myös henkirikoksen yrityksissä nähtiin alkuvuonna selvää kasvua.
Ulosottovelkojen määrä kasvoi vuonna 202514.4.2026 08:01:35 EEST | Tiedote
Ulosottovelkojen kokonaismäärä kasvoi vuonna 2025 edellisvuoteen verrattuna, vaikka ulosottovelallisten määrä väheni. Vuoden lopussa avointen ulosottovelkojen yhteismäärä oli kahdeksan miljardia euroa. Tämä oli noin 13 % enemmän kuin vuotta aiemmin.
Suomessa syntyneitä ulkomaalaistaustaisia nyt yli 100 0001.4.2026 08:02:36 EEST | Tiedote
Toisen polven ulkomaalaistaustaisten määrä Suomen väestössä ylitti 100 000 henkilön rajan vuonna 2025. Lisäksi Ukrainan kansalaiset nousivat suurimmaksi ulkomaiden kansalaisten ryhmäksi.
