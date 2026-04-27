Asuntojen vuokrakehitys eriytyy suurissa kaupungeissa – pääkaupunkiseudulla vuokrat laskivat, Vantaalla eniten

28.4.2026 08:02:54 EEST | Tilastokeskus | Tiedote

Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat laskivat tammi-maaliskuussa pääkaupunkiseudulla 0,4 % vuotta aiempaan verrattuna, kun muualla Suomessa vuokrat nousivat 0,4 %.

Suurista kaupungeista Tampereella ja Turussa vuokrat olivat alkuvuonna nousussa, selviää Tilastokeskuksen asuntojen vuokrat-tilastosta. Tampereella vuokrat nousivat 1,0 % ja Turussa 0,6 % vuodentakaisesta. Pääkaupunkiseudulla vuokrien lasku oli jyrkintä Vantaalla, jossa vuokrat laskivat 1,3 %.

”Vantaalla vapaarahoitteiset vuokrat laskivat kaikissa asuntotyypeissä. Lasku oli suurinta kaksioissa ja sitä suuremmissa asunnoissa”, kertoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Martti Korhonen.

”Vuokrien kehitys suurimmissa kaupungeissa on ollut viimeisen vuoden aikana kaksijakoista. Turussa ja Tampereella vapaarahoitteiset vuokrat nousivat sekä pienissä että suurissa asunnoissa, kun taas pääkaupunkiseudulla kehitys oli laskevaa”, Korhonen sanoo.

Kaikista kaupungeista vuokrat nousivat eniten Rovaniemellä, 1,7 %. Myös Vaasassa ja Joensuussa vuokrat nousivat yli prosentin. Vuokrat laskivat puolestaan eniten Porvoossa, 2,1 %. 

Valtion tukemissa asunnoissa vuokrien nousu hidastui

Valtion tukemissa asunnoissa vuokrien nousu jatkui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, mutta maltillisempana kuin aiemmin. Tuetut vuokrat nousivat pääkaupunkiseudulla 2,5 % ja muualla maassa 2,0 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Eniten valtion tukemat vuokrat nousivat Joensuussa, 3,8 %. Vaasassa nousua oli 3,6 % ja Mikkelissä 3,4 %.

