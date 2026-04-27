HSL ottaa uuden E-vyöhykkeen käyttöön 2.6.2026
27.4.2026 12:16:05 EEST | HSL Helsingin seudun liikenne | Tiedote
Uuteen E-vyöhykkeeseen kuuluvat Järvenpää ja Tuusulan pohjoisosat. Uuden vyöhykkeen käyttöönotto alkaa kaksi kuukautta kestävällä siirtymäajalla, jonka aikana E-vyöhykkeellä voi vielä matkustaa D-vyöhykkeen lipulla.
HSL ottaa E-vyöhykkeen käyttöön tämänhetkisen suunnitelman mukaan 2.6.2026, jolloin E-vyöhykkeen lippuja voi alkaa ostaa. Järvenpää kuuluu kokonaan E-vyöhykkeeseen. Tuusulassa uuteen E-vyöhykkeeseen kuuluvat Kellokoski ja Jokela sekä muut alueet Jäniksenlinnan ja Terrisuon pohjoispuolella. Tuusulan eteläisemmät osat kuuluvat sen sijaan edelleen D-vyöhykkeeseen. Myös Sipoon kunta jää kokonaan D-vyöhykkeelle. E-vyöhykkeen tarkat rajat löytyvät HSL:n sivuilta hsl.fi/uusi-e-vyohyke.
Ainoastaan D-vyöhykkeen sisältävät liput, esimerkiksi D-vyöhykkeen kertalippu, poistuvat myynnistä 2.6.2026. Matkustaja ei voi enää 2.6. lähtien ostaa pelkän D-vyöhykkeen sisältäviä lippuja, vaan D-vyöhykkeellä matkustaessa tulee olla vähintään DE-vyöhykkeen tai CD-vyöhykkeen sisältävä lippu. DE- ja CD-kertalippu ovat samanhintaisia kuin poistuva, pelkän D-vyöhykkeen sisältävä kertalippu.
Siirtymäaikana 2.6.-2.8.2026 E-vyöhykkeellä voi kuitenkin vielä matkustaa D-vyöhykkeen sisältävällä lipulla (esim. ABCD, BCD, CD tai D). Tämän tarkoitus on, että matkustajat ehtivät tarvittaessa muuttaa voimassa olevat D-vyöhykkeen lippunsa E-vyöhykkeen sisältäviksi lipuiksi ennen siirtymäajan päättymistä.
Matkustajan tulee itse olla yhteydessä HSL:n asiakaspalveluun siirtymäaikana, jos lipun voimassaolo päättyy 2.8. jälkeen ja lipulla on tarkoitus matkustaa uudella E-vyöhykkeellä. Tällaisessa tilanteessa asiakaspalveluun voi olla yhteydessä chatissa tai puhelimitse 2.6. alkaen. HSL antaa tarkemmat ohjeet lippumuutoksista siirtymäajan alkaessa.
Matkustaminen E-vyöhykkeellä kesällä 2026
- E-vyöhykkeellä voi siirtymäajan aikana 2.6.-2.8.2026 matkustaa D-vyöhykkeen sisältävällä lipulla.
- Jos matkustaja ostaa siirtymäaikana lipun, joka on voimassa 2.8. jälkeen, hänen tulee varmistaa, että se sisältää E-vyöhykkeen, jos matkustaja aikoo matkustaa alueella siirtymäajan päätyttyä.
- Siirtymäaika päättyy 2.8.2026 jonka jälkeen E-vyöhykkeen alueella ei voi enää matkustaa ilman E-vyöhykkeen sisältävää lippua.
E-vyöhykkeen lisääminen voimassa olevalle lipulle 2.6. alkaen
- Lippumuutokset voidaan tehdä 2.6. jälkeen, jolloin siirtymä uuteen E-vyöhykkeeseen alkaa ja E-vyöhykkeen lippuja voi alkaa ostaa.
- Päivitämme tarkempia ohjeita sivuillemme hsl.fi/uusi-e-vyohyke viimeistään siirtymäajan alkaessa.
Katso E-vyöhykkeen tarkat rajat osoitteesta hsl.fi/uusi-e-vyohyke
HSL ViestintäPuh:040 163 2818viestinta@hsl.fi
Helsingin seudun liikenne HSL vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta, tilaamisesta ja lipuista sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Vuonna 2025 HSL:n toimintakulut olivat 894 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 956 miljoonaa euroa. HSL:n liikennevälineiden kyytiin noustiin vuoden 2025 aikana 381 miljoonaa kertaa, mikä on suurin osa Suomen joukkoliikennematkoista.
