Yli puolet varsinaissuomalaisista yrityksistä kokee Iranin sotatilanteen heikentävän kilpailukykyään

Kyselyyn vastasi 124 varsinaissuomalaista Turun kauppakamarin jäsenyrityksen edustajaa.

Tiekuljetusten kallistumisen kokee erittäin haitalliseksi noin viidennes vastaajista ja jonkin verran haitalliseksi 47 prosenttia vastaajista. Iranin sotatilanne on nostanut kuljetuskustannuksia, sillä tie-, meri- ja lentoliikenteen polttoainekustannukset ovat kasvaneet tuntuvasti maalis-huhtikuun aikana. Logistiikkakustannukset ovat tyypillisesti suurimmat raskaassa vientiteollisuudessa, mutta myös kaupan alalla logistiikkakustannusten kasvu on heikentänyt kilpailukykyä.

”Suurinta kasvu on ollut merikuljetuksissa, sillä merirahdin hintoja ovat polttoainekustannusten lisäksi nostaneet vakuutusmaksujen ja bunkrauskustannusten kasvu sekä merireittien pitenemisen aiheuttama kustannusten kasvu”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja.

Logistiikkakustannusten kasvun vaikutukset arvioitiin kauppakamareissa suurimmiksi teollisuuden toimialalla, jossa noin 13 prosenttia vastanneista yrityksistä arvioi kustannusten kasvun vaikuttavan kilpailukykyynsä suuresti.

”Logistiikkakustannusten äkillinen kasvu on heikentänyt yritysten kilpailukykyä, mutta toistaiseksi vain noin kymmenen prosenttia yrityksistä arvioi nousun vaikutukset kilpailukykyynsä suuriksi. Vaikutusten pitkäaikaisuuteen vaikuttaa ennen kaikkea se, saadaanko liikenne Persianlahdelle normalisoitumaan lähiviikkoina”, sanoo Kalenoja.

Merikuljetuksilla on keskeinen rooli koko yhteiskunnan toimivuuden kannalta. Toimivat meriyhteydet ovat olennainen osa Suomen ja Euroopan huoltovarmuutta, ja niiden merkitys korostuu erityisesti poikkeustilanteissa. Tilanne korostaa entisestään toimitusketjujen ennakoitavuuden ja toimintavarmuuden merkitystä, arvellaan Finnlinesilla:

”Finnlines on Suomen suurin varustamo, joka ylläpitää kriittisiä merisiltoja Suomesta Ruotsiin, Saksaan ja Puolaan. Säännölliset ja tiheät yhteydet eri puolille Eurooppaa ovat välttämättömiä Suomen viennin ja tuonnin sujuvalle toiminnalle. Energiakustannusten noustessa kilpailukyvyn kannalta ratkaisevassa asemassa ovat energiatehokkaat alukset, mittakaavaedut ja korkea käyttöaste. Näiden avulla voidaan tarjota asiakkaille kohtuuhintaisia ja vähäpäästöisiä kuljetuksia, joille on kysyntää myös muuttuvassa toimintaympäristössä”, sanoo Finnlinesin toimitusjohtaja Thomas Doepel.

Kauppakamarien talouskysely tehtiin 14.-16.4.2026 ja siihen vastasi 1310 eri kokoista yritystä eri toimialoilta ympäri Suomen. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Helsingin seudun, Hämeen, Keski-Suomen, Kuopion alueen, Kymenlaakson, Lapin, Länsi-Uudenmaan, Oulun, Pohjois-Karjalan, Rauman, Riihimäen-Hyvinään, Satakunnan, Tampereen ja Turun kauppakamarien sekä Ålands handelskammare jäsenyrityksiltä. Siihen on voinut vastata vain yhden kerran jäsenyritystä kohden.