Muistutus: Kutsu medialle: SDP:n 48. puoluekokous Tampereella 23.–25.5.2026

SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja Piia Elon puhe puoluevaltuuston kokouksessa 25.4.2026 25.4.2026 13:47:20 EEST | Tiedote

Muutokset puhuttaessa mahdollisia Hyvät toverit, arvoisa puoluevaltuusto, Ärade partifullmäktige, bästa kamrater, mitä kuuluu – hur mår ni? Samaa kysyin jo viime kokouksessa. Ja samaa kysyn tapaamiltani ihmisiltä päivittäin. Mutta tänään, nyt kun puoluevaltuustokausi on tulossa päätökseen ja puoluekokous jo koputtelee, tuon kysymyksen voisi laajentaa. Mitä kuuluu meidän liikkeellemme? Hur mår vår rörelse? Hyvät toverit, kulunut valtuustokausi on osoittanut, että tämä liike elää ajassa, mutta sen arvot säilyvät vahvana vuodesta toiseen. Tämä liike ei käännä katsettaan pois vaikeista kysymyksistä, vaan kohtaa ne rohkeasti. Välillä eri mielisenä, välillä etsien suuntaa, mutta silti yhdessä. Se on demokratian ydin. Ja se on sosialidemokratian vahvuus. Me emme ole koskaan olleet yksimielisyyden liike. Me olemme olleet yhteisen päämäärän liike ja yhteisten arvojen liike. Ja juuri siksi tämä kausi on ollut tärkeä. Olemme käyneet keskusteluja siitä, millainen puolue SDP on nyt – ja ennen kaikk