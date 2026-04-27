Muistutus: Kutsu medialle: SDP:n 48. puoluekokous Tampereella 23.–25.5.2026
28.4.2026 10:37:09 EEST | SDP | Kutsu
Hyvä median edustaja,
Lämpimästi tervetuloa Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen 48. puoluekokoukseen Tampereelle. Puoluekokous järjestetään 23.–25.5.2026 Tampere-talossa (os. Yliopistonkatu 55).
Kokous alkaa lauantaina 23.5. klo 12. Kokouksen arvioidaan päättyvän maanantaina 25.5. klo 15.30. Lisätietoja puoluekokouksesta ja sen aikatauluista löydät täältä.
Pyydämme ystävällisesti median edustajia akkreditoitumaan kokoukseen tämän lomakkeen kautta 29.4. mennessä.
Ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistuksen antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Vahvistusviestin mukana on pääsylippu puoluekokoukseen, joka on esitettävä puoluekokouksen ilmoittautumisessa.
Mikäli sinulle herää kysyttävää koskien ilmoittautumista, olethan yhteydessä Joanna Matikaiseen (joanna.matikainen@sdp.fi, 0503426272). Muihin median edustajien kysymyksiin vastaa viestintäpäällikkö Enni Saikkonen (enni.saikkonen@sdp.fi, 050 472 0332).
Pyydämme huomioimaan, että toimitukset huolehtivat mahdollisista majoitusvarauksista itse.
Yhteyshenkilöt
Enni SaikkonenSDP:n viestintäpäällikköPuh:050 472 0332enni.saikkonen@sdp.fi
SDP
Siltasaarenkatu 18-20 C
00530 HELSINKI
09 478 988 (vaihde)
