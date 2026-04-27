Muistutus: Kutsu medialle: SDP:n 48. puoluekokous Tampereella 23.–25.5.2026

28.4.2026 10:37:09 EEST | SDP | Kutsu

Hyvä median edustaja, 
 
Lämpimästi tervetuloa Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen 48. puoluekokoukseen Tampereelle. Puoluekokous järjestetään 23.–25.5.2026 Tampere-talossa (os. Yliopistonkatu 55). 

Kokous alkaa lauantaina 23.5. klo 12. Kokouksen arvioidaan päättyvän maanantaina 25.5. klo 15.30. Lisätietoja puoluekokouksesta ja sen aikatauluista löydät täältä

Pyydämme ystävällisesti median edustajia akkreditoitumaan kokoukseen tämän lomakkeen kautta 29.4. mennessä.

Ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistuksen antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Vahvistusviestin mukana on pääsylippu puoluekokoukseen, joka on esitettävä puoluekokouksen ilmoittautumisessa.

Mikäli sinulle herää kysyttävää koskien ilmoittautumista, olethan yhteydessä Joanna Matikaiseen (joanna.matikainen@sdp.fi,  0503426272). Muihin median edustajien kysymyksiin vastaa viestintäpäällikkö Enni Saikkonen (enni.saikkonen@sdp.fi, 050 472 0332). 

Pyydämme huomioimaan, että toimitukset huolehtivat mahdollisista majoitusvarauksista itse.

Yhteyshenkilöt

SDP

Siltasaarenkatu 18-20 C

00530 HELSINKI

09 478 988 (vaihde)

https://www.sdp.fi/

SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja Piia Elon puhe puoluevaltuuston kokouksessa 25.4.202625.4.2026 13:47:20 EEST | Tiedote

Muutokset puhuttaessa mahdollisia Hyvät toverit, arvoisa puoluevaltuusto, Ärade partifullmäktige, bästa kamrater, mitä kuuluu – hur mår ni? Samaa kysyin jo viime kokouksessa. Ja samaa kysyn tapaamiltani ihmisiltä päivittäin. Mutta tänään, nyt kun puoluevaltuustokausi on tulossa päätökseen ja puoluekokous jo koputtelee, tuon kysymyksen voisi laajentaa. Mitä kuuluu meidän liikkeellemme? Hur mår vår rörelse? Hyvät toverit, kulunut valtuustokausi on osoittanut, että tämä liike elää ajassa, mutta sen arvot säilyvät vahvana vuodesta toiseen. Tämä liike ei käännä katsettaan pois vaikeista kysymyksistä, vaan kohtaa ne rohkeasti. Välillä eri mielisenä, välillä etsien suuntaa, mutta silti yhdessä. Se on demokratian ydin. Ja se on sosialidemokratian vahvuus. Me emme ole koskaan olleet yksimielisyyden liike. Me olemme olleet yhteisen päämäärän liike ja yhteisten arvojen liike. Ja juuri siksi tämä kausi on ollut tärkeä. Olemme käyneet keskusteluja siitä, millainen puolue SDP on nyt – ja ennen kaikk

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye