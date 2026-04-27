Sofia Virta vastaa ministerin valehtelusyytöksiin: Rydmanin on kerrottava, miten järjestöleikkaukset toteutetaan niin, että ne eivät osu suomalaisten mahdollisuuteen saada apua
28.4.2026 12:12:01 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vaatii sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanilta (ps) selitystä: jos uusi järjestöleikkaus ei osu kohtaavaan asiakastyöhön, niin kuin ministeri väittää, hänen on pystyttävä osoittamaan se. Näyttötaakka on vastuussa olevalla ministeri Rydmanilla.
Eilisillan A-studiossa Virta ja ministeri Rydman väittelivät järjestöleikkauksista. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virran mukaan kiista ratkeaa vain faktoilla.
Tällä vaalikaudella hallitus on leikannut STEA-rahoitusta lähes 200 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa, että yhteensä järjestöjen rahoitus on joidenkin arvioiden mukaan ensi vuoteen vähenemässä noin puoleen vuoden 2024 tasosta. Ministeri Rydman on väittänyt, ettei hallitus leikkaa hyvältä järjestötyöltä.
– Ministeri Rydman väittää, että hallitus ei leikkaa kohtaamisesta ja ennaltaehkäisevästä työstä. Hyvinvointialuejohtajat ovat itse todenneet, ettei heillä ole järjestöille toiminnallista korvaajaa. Hallituksen leikkaukset eivät ole säästöjä, ne ovat laskun siirtämistä raskaampiin palveluihin. Näin suuri leikkaus on mahdotonta kohdistaa niin, ettei se osu suomalaisten mahdollisuuteen saada apua, turvaa ja tukea. Nyt on ministerin vastuulla osoittaa, mihin se kohdistuu, Virta sanoo.
Virta toivoo, että ministeri Rydman kirkastaa, miksi hän syyttää Virtaa valehtelusta.
– On absurdia, että ministeri Rydman kiirehtii kertomaan, että Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta valehtelee. Pyydän, että nämä väitteet yksilöidään. Erimielisyys politiikan valinnoista ei ole valehtelua. En ole yrittänyt väittää, että kattojärjestöjä ei olisi olemassa. Olen vain sanoittanut sitä, että näin suuria summia on mahdotonta leikata ilman, että se osuu järjestökenttään laajemmin sekä suomalaisten mahdollisuuteen saada apua, turvaa ja tukea, Virta toteaa.
Virta muistuttaa, että A-studiossa käyty sanasota ei syntynyt tyhjiössä. Rydman on toistuvasti esittänyt julkisuudessa väitteitä järjestökentästä ilman, että niitä on tuettu faktoilla ja nyt samat väitteet toistuivat suorassa televisiolähetyksessä. Virran mukaan kyse ei ole enää pelkästä poliittisesta erimielisyydestä, vaan siitä, mikä on hallituksen rooli ja vastuu Suomessa.
– Nyt ministerin salkkua kantava Rydman esittää televisiossa väitteitä, joita hän ei suostu perustelemaan. Ministeri on toistuvasti heittänyt epäilyksen varjoa järjestökentän ylle ilman, että hän on suostunut konkreettisesti osoittamaan, mistä hän puhuu. Tässä muutenkin epävakaassa maailman tilanteessa suomalaiset eivät tarvitse yhtään enempää luottamuksen horjuttamista ja epävarmuuden kylvämistä Orpon hallituksen ministeriltä, jonka kuuluisi nimenomaan yhdistää – ei erottaa suomalaisia, Virta päättää.
Yhteyshenkilöt
Sofia VirtaVihreiden puheenjohtajaPuh:09 432 3131sofia.virta@eduskunta.fi
Marena AhonenViestintäsuunnittelijaVihreiden viestintäPuh:+358 50 589 3391marena.ahonen@vihreat.fi
Sofia Virta kokosi järjestökentän ja suomalaisten viestejä paperille ja luovutti ne suorassa lähetyksessä Rydmanille "ministeriauton takapenkillä luettavaksi"27.4.2026 21:26:31 EEST | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta luovutti tänään A-studiossa sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanille listan, johon on koottu järjestökentän ja kansalaisten terveisiä ministerille hallituksen järjestöleikkauksista. Virran mukaan kyse ei ole pakosta vaan valinnasta: hallitus olisi voinut perua yritysten yhteisöveroalen ja välttää kaikki sote-leikkaukset – rahaa olisi jäänyt vielä ylikin.
