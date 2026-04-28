Kutsu medialle: Tule seuraamaan Viikin tutkimustilan lehmien keväistä laitumellelaskua 9.5.!

Tapahtuma-aika ja -paikka:

Lauantai 9.5. klo 10.30–13.00

Viikin tutkimustila, Koetilantie 5, Helsinki

Ohjelma

Tuija Pehkosen juontama ohjelma alkaa klo 10.30, ja lehmät pääsevät laitumelle noin klo 11.15.

Tiedossa on monipuolista ohjelmaa koko perheelle, muun muassa keppihevosrata, kasvomaalausta, askartelua, maitoauton esittely ja maatalousylioppilaiden yhdistys Sampsa ry:n ulkoilmakahvila. Yliopiston lehmädosentit vastailevat lasten ja muidenkin lehmistä kiinnostuneiden kysymyksiin. Suosittu tapahtuma on houkutellut vuosittain paikalle tuhansia kävijöitä.

Viikin tutkimustilan ympäristössä kiertää peruskouluikäisille suunnattu tiedepolku, joka esittelee aluetta mobiilirastien avulla. Polun varrella opit, mistä ruoka tulee ja miten se tuotetaan kestävästi. Saat tietoa viljelykasveista, maaperästä ja lehmien hoidosta. Pääset myös tutustumaan Viikin arboretumiin eli puulajipuistoon.

Helsingin yliopiston opiskelijoita ja asiantuntijoita voi haastatella niin tapahtuman aikana kuin muinakin aikoina.

Haastatteluja voivat antaa tapahtumassa ja puhelimitse esimerkiksi:

Kliininen opettaja Sanni Kallio: Lehmien hyvinvoinnin edistäminen, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto ja sairaudet

Professori Aila Vanhatalo ja yliopistonlehtori Anni Halmemies-Beauchet-Filleau: Voiko laiduntaminen edistää sekä lehmien hyvinvointia että luonnon monimuotoisuutta maatilalla?

Professori Peter Krawczel: Lypsylehmien hyvinvointi erityisesti laiduntamisen ja lehmien laitumella kokeman liiallisen kuumuuden näkökulmasta (haastattelut englanniksi).

Lisäksi Helsingin yliopiston mediapalvelun kautta on saatavilla muita haastateltavia, kuten maatalouden ja ruoantuotannon tutkijoita.

Tapahtumasta tuotetaan päivän aikana kuva- ja videomateriaalia toimitusten käyttöön.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu ennakkoon viimeistään pe 8.5. osoitteeseen mediapalvelu@helsinki.fi tai puh. 050 326 3085, jotta saat toimittajille varatun tunnisteen. Autamme myös haastattelujen järjestämisessä.

Yksityishenkilöt eivät saa lennättää drooneja alueella tapahtuman aikana. Mediaa pyydämme ilmoittamaan droonien käytöstä etukäteen sekä myös paikalle saavuttuanne samalla kun noudatte tunnisteen. Tutustu myös tapahtumamme turvallisen tilan periaatteisiin.

Jos sinulla on teknisen kaluston pysäköintiin liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä Valion mediadeskiin: 010 381 2118 tai mediadesk@valio.fi.

Lisätietoja tapahtumasta löydät Facebookin tapahtumasivulta. Tervetuloa mukaan seuraamaan lehmien keväistä kirmailua Viikissä!

Maatila keskellä Helsinkiä

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan kuuluva tutkimustila sijaitsee yliopiston Viikin kampuksella, Helsingin maantieteellisessä keskipisteessä. Viikin tutkimustilaan kuuluu 155 hehtaaria viljelymaata, navetta ja 65 lypsylehmää.

Tutkimustilalla opetetaan ja tutkitaan lypsylehmien ruokintaa ja hyvinvointia, kasvinviljelyä sekä viljelymaata ja teknologiaa. Tilalla tehtävä tutkimus auttaa ratkaisemaan, miten maatalous voisi ruokkia maailman kasvavan väestön ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti mahdollisimman kestävällä tavalla.

Lehmät tuottavat vuosittain noin 600 000 litraa maitoa, joka myydään Valion meijeriin. Kesäaikaan kaikki Viikin tutkimustilan lehmät pääsevät nauttimaan laiduntamisesta päivittäin.