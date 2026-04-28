Kutsu medialle: Tule seuraamaan Viikin tutkimustilan lehmien keväistä laitumellelaskua 9.5.!
28.4.2026 15:31:51 EEST | Helsingin yliopisto | Tiedote
Helsingin yliopisto, Valio ja maatalousylioppilaiden yhdistys Sampsa kutsuvat median edustajat osallistumaan Suomen akateemisimpien lehmien laitumellelaskuun Suomen urbaaneimmalle maatilalle.
Tapahtuma-aika ja -paikka:
Lauantai 9.5. klo 10.30–13.00
Viikin tutkimustila, Koetilantie 5, Helsinki
Ohjelma
Tuija Pehkosen juontama ohjelma alkaa klo 10.30, ja lehmät pääsevät laitumelle noin klo 11.15.
Tiedossa on monipuolista ohjelmaa koko perheelle, muun muassa keppihevosrata, kasvomaalausta, askartelua, maitoauton esittely ja maatalousylioppilaiden yhdistys Sampsa ry:n ulkoilmakahvila. Yliopiston lehmädosentit vastailevat lasten ja muidenkin lehmistä kiinnostuneiden kysymyksiin. Suosittu tapahtuma on houkutellut vuosittain paikalle tuhansia kävijöitä.
Viikin tutkimustilan ympäristössä kiertää peruskouluikäisille suunnattu tiedepolku, joka esittelee aluetta mobiilirastien avulla. Polun varrella opit, mistä ruoka tulee ja miten se tuotetaan kestävästi. Saat tietoa viljelykasveista, maaperästä ja lehmien hoidosta. Pääset myös tutustumaan Viikin arboretumiin eli puulajipuistoon.
Helsingin yliopiston opiskelijoita ja asiantuntijoita voi haastatella niin tapahtuman aikana kuin muinakin aikoina.
Haastatteluja voivat antaa tapahtumassa ja puhelimitse esimerkiksi:
- Kliininen opettaja Sanni Kallio: Lehmien hyvinvoinnin edistäminen, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto ja sairaudet
- Professori Aila Vanhatalo ja yliopistonlehtori Anni Halmemies-Beauchet-Filleau: Voiko laiduntaminen edistää sekä lehmien hyvinvointia että luonnon monimuotoisuutta maatilalla?
- Professori Peter Krawczel: Lypsylehmien hyvinvointi erityisesti laiduntamisen ja lehmien laitumella kokeman liiallisen kuumuuden näkökulmasta (haastattelut englanniksi).
Lisäksi Helsingin yliopiston mediapalvelun kautta on saatavilla muita haastateltavia, kuten maatalouden ja ruoantuotannon tutkijoita.
Tapahtumasta tuotetaan päivän aikana kuva- ja videomateriaalia toimitusten käyttöön.
Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu ennakkoon viimeistään pe 8.5. osoitteeseen mediapalvelu@helsinki.fi tai puh. 050 326 3085, jotta saat toimittajille varatun tunnisteen. Autamme myös haastattelujen järjestämisessä.
Yksityishenkilöt eivät saa lennättää drooneja alueella tapahtuman aikana. Mediaa pyydämme ilmoittamaan droonien käytöstä etukäteen sekä myös paikalle saavuttuanne samalla kun noudatte tunnisteen. Tutustu myös tapahtumamme turvallisen tilan periaatteisiin.
Jos sinulla on teknisen kaluston pysäköintiin liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä Valion mediadeskiin: 010 381 2118 tai mediadesk@valio.fi.
Lisätietoja tapahtumasta löydät Facebookin tapahtumasivulta. Tervetuloa mukaan seuraamaan lehmien keväistä kirmailua Viikissä!
Maatila keskellä Helsinkiä
Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan kuuluva tutkimustila sijaitsee yliopiston Viikin kampuksella, Helsingin maantieteellisessä keskipisteessä. Viikin tutkimustilaan kuuluu 155 hehtaaria viljelymaata, navetta ja 65 lypsylehmää.
Tutkimustilalla opetetaan ja tutkitaan lypsylehmien ruokintaa ja hyvinvointia, kasvinviljelyä sekä viljelymaata ja teknologiaa. Tilalla tehtävä tutkimus auttaa ratkaisemaan, miten maatalous voisi ruokkia maailman kasvavan väestön ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti mahdollisimman kestävällä tavalla.
Lehmät tuottavat vuosittain noin 600 000 litraa maitoa, joka myydään Valion meijeriin. Kesäaikaan kaikki Viikin tutkimustilan lehmät pääsevät nauttimaan laiduntamisesta päivittäin.
Yhteyshenkilöt
Helsingin yliopiston mediapalveluPuh:02941 22622mediapalvelu@helsinki.fi
Henriikka HeikinheimoViestinnän asiantuntijaViikin kampus, Helsingin yliopistoPuh:0503263085henriikka.heikinheimo@helsinki.fi
Helsingin yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, johon kuuluu yli 40 000 opiskelijaa ja työntekijää. Teemme tieteellisiä läpimurtoja maailman parhaaksi. Vahvuutemme ovat tulevaisuuden teknologiat, kestävä planeetta, yksilöllinen terveys sekä oppivat ja muuntuvat yhteiskunnat. Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaan yhden prosentin joukkoon. Yliopisto on perustettu vuonna 1640.
KUTSU 6.5.: Yhteiskunnallisen turvallisuuden hub tuo tutkimuksen turvallisuuskeskusteluun28.4.2026 12:23:00 EEST | Kutsu
Yhteiskunnallisen turvallisuuden hubin avajaisseminaari järjestetään Helsingin yliopiston Tiedekulmassa (yliopistonkatu 3) 6. toukokuuta kello 17.00–18.30.
Vesivälitteiset taudit kuriin – uusi menetelmä tunnistaa vesistöjen saastumisen lähteen27.4.2026 15:55:40 EEST | Tiedote
Jätevesien ja maatalouden valumavesien tiedetään saastuttavan pintavesiä, mutta saastumisen lähde on usein jäänyt epäselväksi. Tuoreessa väitöstutkimuksessa kehitettiin menetelmä, jolla lähde voidaan jäljittää geenimarkkereiden avulla.
Sikatilallinen, haluatko tietää, miten sioillasi menee? Hae mukaan eurooppalaiseen tutkimukseen22.4.2026 17:25:17 EEST | Tiedote
Helsingin yliopiston Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskuksen johtama laaja kansainvälinen hanke kartoittaa emakoiden ja porsaiden hyvinvointia yli 300 sikatilalla kymmenessä Euroopan maassa. Suomalaisia tiloja kutsutaan mukaan keväällä 2026.
Helsingin yliopiston talous pysyi vakaana vuonna 202522.4.2026 11:22:19 EEST | Tiedote
Helsingin yliopiston opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmallin mukaan jaettava perusrahoitus heikkeni, mutta valtion rahoitus kokonaisuutena kasvoi.
Incel-yhteisöt ovat monimutkaisempia kuin julkinen keskustelu antaa ymmärtää22.4.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Julkisessa keskustelussa incelit esitetään usein joko yksinäisinä uhreina tai vaarallisina ekstremisteinä. Tuore väitöstutkimus osoittaa, että miesten incel-identiteetti on joustava ja muuttuva: osallistumisen intensiteetti ja naisvihan syvyys vaihtelevat yksilöittäin ja elämäntilanteen mukaan.
