Mari Holopainen: Kätilökoulutuksen tulisi antaa ylempi korkeakoulututkinto
28.4.2026 15:31:26 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Hallitus uudistaa ammattikorkeakoululakia kätilökoulutuksen osalta. Ruotsissa, Norjassa ja Islannissa kätilökoulutus antaa ylemmän korkeakoulututkinnon. Vihreiden kansanedustaja Mari Holopainen vaatii samankaltaista ratkaisua myös Suomeen.
Orpon hallituksen esityksessä uudistaa ammattikorkeakoululakia kätilökoulutusta ei ole ehdotettu järjestettävän ylempänä ammattikorkeakoulututkintona. Myös Suomen Kätilöliitto on yhdessä Tehyn kanssa esittänyt useaan otteeseen kätilökoulutuksen rakenteeksi ylempää ammattikorkeakoulututkintoa (YAMK).
– Kätilökoulutuksen korottaminen ylemmäksi ammattikorkeakoulututkinnoksi vastaisi paremmin kätilökoulutuksen laajuutta. Kyse on vaativasta asiantuntijatyöstä, jossa omaksutaan uusia käytäntöjä ja päivitetään omaa osaamista myös työuran aikana, vihreiden kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Mari Holopainen toteaa.
Vihreät, keskusta, sosiaalidemokraatit ja vasemmisto jättivät 28.4. sivistysvaliokunnan kokouksessa vastalauseen esittäen ylempää korkeakoulututkintoa kätilökoulutuksesta.
– On vaikea keksiä keskeisempää tehtävää yhteiskunnan kannalta kuin kätilön työ. Siinä kannetaan valtavaa vastuuta sekä lapsen että synnyttäjän selviytymisestä ja hyvinvoinnista. Olisi tärkeää, että tämä merkitys näkyisi myös koulutukselle ja ammatille annetussa arvossa. On myös erikoista, että Suomen ratkaisut tässä asiassa poikkeaisivat länsinaapureistamme, Holopainen korostaa.
Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon mallia kätilökoulutuksen uudistamiseksi on ehdotettu aiemmin myös kansallisten selvitystöiden perusteella.
– Onko hallitus todella kääntänyt valmistelun yhteydessä jokaisen kiven sen suhteen, miten kätilön koulutus voitaisiin toteuttaa sujuvalla tavalla ylempänä ammattikorkeakoulututkintona? Vaikuttaa pikemminkin siltä, että tämä vaihtoehto on tietoisesti sivuutettu valmistelussa, jolloin mahdollisuuksien sijaan korostuvat koulutusjärjestelmän uudistamisen ongelmat, Holopainen toteaa.
Kätilökoulutuksen kannalta olisi tärkeää, että myös jo työuralla olevat sairaanhoitajat pystyisivät sujuvasti suorittamaan ne ilman toimeentulovaikeuksia.
– Vihreät on esittänyt uudistettua aikuiskoulutustukea, joka on vanhaa tukea tarkemmin kohdennettu työvoimapula-aloille, vihreän siirtymän vauhdittamiseen ja työn tuottavuutta parantavaan oman osaamisensa kehittämiseen, Holopainen sanoo.
Yhteyshenkilöt
Mari HolopainenKansanedustajaPuh:0505143452
Ville-Veikko MastomäkiViestintäpäällikköVihreiden viestintäPuh:+358407641684ville-veikko.mastomaki@vihreat.fi
