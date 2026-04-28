Saara Hyrkkö pyytää pääministeri Orpolta: Puuttukaa kielenkäytön lisäksi politiikan sisältöihin ja laittakaa loppu järjestöleikkauksille
28.4.2026 16:40:56 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkön mukaan vaikuttaa siltä, että sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanilla ei ole käsitystä siitä, millaista ja kuinka tärkeää työtä suomalaiset sosiaali- ja terveyspalvelusektorilla toimivat järjestöt tekevät. Vastauksia hän perää myös pääministeri Petteri Orpolta.
Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman väitti A-studiossa maanantaina, ettei järjestökentällä tehtävä kohtaava työ vähene hallituksen leikkauksista huolimatta. Vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö huomauttaa, että hallituksen kaavailemia leikkauksia ei ole mahdollista viedä läpi ilman vaikutuksia järjestöjen toteuttamaan ennaltaehkäisevään ja kohtaavaan työhön ja sitä kautta suomalaisten arkeen.
– Onko ministeri kartalla oman hallinnonalansa ja järjestöjensä todellisuudesta? On ollut hämmentävää seurata ministerin leikkausintoa ja ylimielisiä puheenvuoroja järjestöistä. Suosittelen tarttumaan puhelimeen ja kysymään leikkausten vaikutuksista järjestöiltä itseltään. Myös hyvinvointialueet ovat yksituumaisesti kritisoineet järjestöleikkauksia, Hyrkkö toteaa.
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta yritti maanantaina A-studiossa luovuttaa ministeri Rydmanille papereita, joihin hän oli koonnut suomalaisten järjestökentällä toimivien ja niiltä apua saaneiden tahojen terveisiä. Rydman kieltäytyi ottamasta paperia vastaan.
Kentän palautteissa toistui muun muassa kokemus siitä, ettei hallitus vastuuministeriä myöten ymmärrä lainkaan, millaista työtä järjestöissä tehdään. Hyrkkö muistuttaa, että järjestöt tekevät korvaamattoman tärkeää ja kustannustehokasta työtä ongelmien ennaltaehkäisemiseksi ja ihmisten auttamiseksi siellä, missä julkinen sektori ei siihen pysty.
– Kyse on esimerkiksi mielenterveys- tai päihdeongelmista kärsivien, asunnottomien, vähävaraisten lapsiperheiden, vammaisten tai vaikkapa lähisuhdeväkivallan uhrien auttamisesta. Lisäksi järjestöissä tehdään valtavasti tärkeää ennaltaehkäisevää työtä. Lyhytnäköisillä leikkauksilla voi olla vielä tuntuva hintalappu, Hyrkkö huomauttaa.
Lopuksi Hyrkkö heittää pallon pääministeri Petteri Orpolle, joka on kertonut medialle ottavansa poliitikkojen kielenkäytön esiin sekä hallituksen piirissä että laajemmin eduskunnassa. Hyrkkö peräänkuuluttaa pääministeriltä puuttumista myös ja ensisijaisesti politiikan sisältöihin.
– Suomalaisten huoli ja järjestöjen merkitys eivät saa jäädä A-studion jälkipyykin jalkoihin. On hyvä, jos pääministeri puuttuu hallituksensa ministerin epäasialliseen käytökseen, mutta keskustelua kielenkäytöstä ei voi käyttää sumuverhona huonolle politiikalle. Allekirjoittaako pääministeri Orpo ministeri Rydmanin näkemykset “järjestörälssistä” ja siitä, että järjestöleikkaukset eivät vaikuta järjestöjen ennaltaehkäisevään ja kohtaavaan työhön millään tavalla? Hyrkkö kysyy.
Saara HyrkköVihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaPuh:+358 9 432 3021Puh:040 719 7604saara.hyrkko@eduskunta.fi
Mari Holopainen: Kätilökoulutuksen tulisi antaa ylempi korkeakoulututkinto28.4.2026 15:31:26 EEST | Tiedote
Hallitus uudistaa ammattikorkeakoululakia kätilökoulutuksen osalta. Ruotsissa, Norjassa ja Islannissa kätilökoulutus antaa ylemmän korkeakoulututkinnon. Vihreiden kansanedustaja Mari Holopainen vaatii samankaltaista ratkaisua myös Suomeen.
Sofia Virta vastaa ministerin valehtelusyytöksiin: Rydmanin on kerrottava, miten järjestöleikkaukset toteutetaan niin, että ne eivät osu suomalaisten mahdollisuuteen saada apua28.4.2026 12:12:01 EEST | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vaatii sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanilta (ps) selitystä: jos uusi järjestöleikkaus ei osu kohtaavaan asiakastyöhön, niin kuin ministeri väittää, hänen on pystyttävä osoittamaan se. Näyttötaakka on vastuussa olevalla ministeri Rydmanilla.
Sofia Virta kokosi järjestökentän ja suomalaisten viestejä paperille ja luovutti ne suorassa lähetyksessä Rydmanille “ministeriauton takapenkillä luettavaksi”27.4.2026 21:26:31 EEST | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta luovutti tänään A-studiossa sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanille listan, johon on koottu järjestökentän ja kansalaisten terveisiä ministerille hallituksen järjestöleikkauksista. Virran mukaan kyse ei ole pakosta vaan valinnasta: hallitus olisi voinut perua yritysten yhteisöveroalen ja välttää kaikki sote-leikkaukset – rahaa olisi jäänyt vielä ylikin.
Vihreiden Inka Hopsu: Ammattikorkeakouluja ostetaan, mutta kuka on ohjaksissa?26.4.2026 11:00:00 EEST | Tiedote
Yliopistot ovat usealla paikkakunnalla hankkineet omistukseensa ammattikorkeakouluja. Vihreiden Inka Hopsu kysyy, onko tiede- ja kulttuuriministerillä näkemystä ammattikorkeakoulujen suunnasta.
Vihreiden Huff: Hallitus ajoi kymmeniä tuhansia lapsia köyhyyteen ja kouluissa se näkyy nälkänä25.4.2026 12:24:38 EEST | Tiedote
Vihreiden varapuheenjohtaja ja Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestarina toimiva Shawn Huff puhui tänään Vihreiden puoluevaltuustossa Helsingissä hallituksen leikkausten näkymisestä helsinkiläisissä kouluissa. Huff on tehnyt apulaispormestarina toistakymmentä kouluvierailua eri puolilla Helsinkiä. Hänen havaintonsa ovat yksiselitteisiä: Orpon hallituksen leikkaukset ovat lisänneet lasten eriarvoisuutta, kasvattaneet luokkakokoja ja ajaneet perheitä köyhyyteen tavalla, joka näkyy suoraan kouluarjessa.
