Saara Hyrkkö pyytää pääministeri Orpolta: Puuttukaa kielenkäytön lisäksi politiikan sisältöihin ja laittakaa loppu järjestöleikkauksille

Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman väitti A-studiossa maanantaina, ettei järjestökentällä tehtävä kohtaava työ vähene hallituksen leikkauksista huolimatta. Vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö huomauttaa, että hallituksen kaavailemia leikkauksia ei ole mahdollista viedä läpi ilman vaikutuksia järjestöjen toteuttamaan ennaltaehkäisevään ja kohtaavaan työhön ja sitä kautta suomalaisten arkeen.

– Onko ministeri kartalla oman hallinnonalansa ja järjestöjensä todellisuudesta? On ollut hämmentävää seurata ministerin leikkausintoa ja ylimielisiä puheenvuoroja järjestöistä. Suosittelen tarttumaan puhelimeen ja kysymään leikkausten vaikutuksista järjestöiltä itseltään. Myös hyvinvointialueet ovat yksituumaisesti kritisoineet järjestöleikkauksia, Hyrkkö toteaa.

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta yritti maanantaina A-studiossa luovuttaa ministeri Rydmanille papereita, joihin hän oli koonnut suomalaisten järjestökentällä toimivien ja niiltä apua saaneiden tahojen terveisiä. Rydman kieltäytyi ottamasta paperia vastaan.

Kentän palautteissa toistui muun muassa kokemus siitä, ettei hallitus vastuuministeriä myöten ymmärrä lainkaan, millaista työtä järjestöissä tehdään. Hyrkkö muistuttaa, että järjestöt tekevät korvaamattoman tärkeää ja kustannustehokasta työtä ongelmien ennaltaehkäisemiseksi ja ihmisten auttamiseksi siellä, missä julkinen sektori ei siihen pysty.

– Kyse on esimerkiksi mielenterveys- tai päihdeongelmista kärsivien, asunnottomien, vähävaraisten lapsiperheiden, vammaisten tai vaikkapa lähisuhdeväkivallan uhrien auttamisesta. Lisäksi järjestöissä tehdään valtavasti tärkeää ennaltaehkäisevää työtä. Lyhytnäköisillä leikkauksilla voi olla vielä tuntuva hintalappu, Hyrkkö huomauttaa.

Lopuksi Hyrkkö heittää pallon pääministeri Petteri Orpolle, joka on kertonut medialle ottavansa poliitikkojen kielenkäytön esiin sekä hallituksen piirissä että laajemmin eduskunnassa. Hyrkkö peräänkuuluttaa pääministeriltä puuttumista myös ja ensisijaisesti politiikan sisältöihin.

– Suomalaisten huoli ja järjestöjen merkitys eivät saa jäädä A-studion jälkipyykin jalkoihin. On hyvä, jos pääministeri puuttuu hallituksensa ministerin epäasialliseen käytökseen, mutta keskustelua kielenkäytöstä ei voi käyttää sumuverhona huonolle politiikalle. Allekirjoittaako pääministeri Orpo ministeri Rydmanin näkemykset “järjestörälssistä” ja siitä, että järjestöleikkaukset eivät vaikuta järjestöjen ennaltaehkäisevään ja kohtaavaan työhön millään tavalla? Hyrkkö kysyy.