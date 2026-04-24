Pakasteherneen kylvöt Suomessa käynnistyivät vappuaattona

30.4.2026 13:00:00 EEST | Apetit Oyj | Tiedote

Kevät on ollut viileä ja kuiva, mutta peltojen ripeä kuivuminen on mahdollistanut kylvöjen aloittamisen hieman viime vuosia aikaisemmin. Apetit viljelyttää pakastehernettä alkaneella kasvukaudella Suomessa ja Ruotsissa yhteensä noin 6 000 hehtaarilla.

Apetit viljelyttää alkavalla satokaudella tuttuja kotimaisia avomaan kasviksia, kuten porkkanaa, perunaa, pinaattia, punajuurta, palsternakkaa, purjoa, selleriä, sipulia ja pakastehernettä. Apetitin sopimusviljelykasveista pakasteherne kylvetään ensimmäisten joukossa. Tänä vuonna sipulien istutus aloitettiin ennen hernettä.

Apetit laajentui Ruotsiin - hernettä viljellään yhteensä noin 6 000 hehtaarilla


Apetit laajentui Ruotsiin vuoden 2025 lopulla, minkä myötä Apetitin viljelyttämän pakasteherneen pinta-ala nousi huomattavasti. Alkavalla satokaudella Apetitin sopimusviljelijät Suomessa ja Ruotsissa viljelevät yhteensä noin 6 000 hehtaaria pakastehernettä. Suomessa pakasteherneen viljelyala on yli 2 000 hehtaaria. Pakastehernettä viljellään Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueilla.

Pakastehernepellot sijaitsevat Satakunnassa lähellä Apetitin Säkylän pakastetehdasta, joissa satokausikasvikset käsitellään ja pakataan. Peltojen sijainnilla on merkitystä, sillä herneet pakastetaan mahdollisimman tuoreina – jopa kahden tunnin sisällä puinnista. Vappuna käynnistyneet herneen kylvöt on porrastettu useammalle viikolle, jotta puinti etenee kesällä tasaisesti.

”Pellot ovat kuivuneet ripeästi ja sen puolesta kylvöt olisi voitu aloittaa aikaisemminkin, mutta kylmyyden vuoksi lämpösummaa ei ollut vielä kertynyt”, Apetitin pakasteherneen kylvöistä vastaava viljelyasiantuntija Riikka Nykänen kertoo.

Seuraavaksi herne kaipaisi sadetta.

”Vaikka kevät on ollut kuiva, maaperä säilyttää kosteuden jonkin aikaa. Herne kylvetään useamman sentin syvyyteen, joten se kyllä löytää vettä, mutta sadetta tarvitaan ennen pitkää, jotta kasvu pääsee vauhtiin”, Nykänen sanoo. 

Tulevalle puintikaudelle Apetit ottaa käyttöön uuden hernepuimurin. Näin käytettävissä on vilkkaimman satokauden aikaan tarvittaessa neljä puimuria.

Ruotsissa kevät on herneen viljelyalueella Suomea selvästi edellä, ja kylvöt ovat jo hyvässä vauhdissa. Ruotsissa Apetitin pakasteherneen viljelyalue sijaitsee eteläisessä Ruotsissa, Skånen ja Hallandin alueilla.

Apetitin Räpin koetilalla kehitetään tulevaisuuden palkokasveja


Apetitin Räpin koetilan lajikekokeet keskittyvät tänä vuonna palkokasveihin.

”Keskitymme erityisesti pakastehernelajikkeiden jatkotutkimuksiin. Tulevaisuuden kannalta on olennaista tutkia eri kasvuolosuhteisiin sopeutuvia lajikkeita”, Apetitin viljelyn tutkimus- ja kehitysasiantuntija Tuukka Huhdanmäki kertoo.

Pakasteherneen lisäksi Räpin koeruuduilla tutkitaan myös kikherneen ja härkäpavun lajikkeita. Lajikekokeiden ohella Räpillä tehdään viljelymenetelmäkokeita muun muassa EU-rahoitteisessa DeliSoil-hankkeessa, jonka tavoitteena on korvata mineraalilannoitteita orgaanisilla sivuvirroilla ja parantaa maaperän hiilensidontaa.

Lisäksi Pyhäjärvi-instituutin kanssa toteutettavassa Kuukas‑hankkeessa etsitään Räpillä sekä sopimusviljelijöiden pelloilla käytännön kokein vaihtoehtoja markkinoilta poistuneille kasvinsuojelumenetelmille, esimerkiksi mekaanisten menetelmien avulla.

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, joka perustaa toimintansa ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun. Toimimme tiiviissä yhteistyössä alkutuotannon kanssa kotimarkkinoillamme Suomessa ja Ruotsissa. Luomme kasviksista hyvinvointia tuottamalla herkullisia ja arkea pelastavia ruokaratkaisuja. Jalostamme rypsistä ja rapsista laadukkaita kasviöljyjä sekä rapsipuristeita. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

RypsiRapsi-foorumi vahvistaa kotimaisten öljykasvien viljelyvarmuutta - kevätöljykasvien kokonaisala nousemassa viime vuodesta

VYR:n kylvöaikomuskyselyn mukaan kevätöljykasvien kokonaisala olisi nousemassa viime vuodesta. Vuoden 2025 kotimaisten syysöljykasvien satotasot olivat erinomaisia – lajikekokeiden osalta jopa poikkeuksellisia. Kevätöljykasvien satotasoissa oli runsaasti vaihtelua. RypsiRapsi-foorumin kolmas toimintavuosi tulee yhdistämään lajike- ja viljelymenetelmäkokeita.

