Hanna Sarkkinen: Vuoden päästä me äänestämme tähän maahan vasemmistolaisen jytkyn

– Politiikassa ja liikkeissä ei ole kyse yksilöistä, vaan yhteisestä ajattelusta ja yhteisestä tekemisestä. Vuoden päästä me lähdemme liikkeelle, ja äänestämme tähän maahan vasemmistolaisen jytkyn, Sarkkinen sanoo.

Oikeistohallituksen päättämät työntekijöiden aseman heikennykset, sosiaaliturvaleikkaukset ja sote-leikkaukset ovat osuneet moneen työssäkäyvään ja pienituloiseen suomalaiseen. Sarkkisen mukaan hallituksella olisi syytä katsoa peiliin, kun julkisen talouden tilanne on vain heikentynyt.

– Orpon oikeistohallitus on näyttönsä antanut, eikä jatkoon ole asiaa. Oikeiston vahtivuorolla valtion velkaantuminen kiihtyy ja työttömyyden Euroopan ennätykset paukkuvat, Sarkkinen sanoo.

Sarkkinen muistutti Suomen talouden olevan pitkälti kotimarkkinoista riippuvainen, jolloin kotimarkkinan hyydyttäminen leikkauksilla heikentää myös julkista taloutta. Siksi julkisen talouden sopeuttaminen tulisi tehtävä hallitusti niin, ettei päädytä aiheuttamaan tuhoa kansantaloudelle.

– Tämän takia Vasemmistoliitto ei lähtenyt mukaan velkajarrusopuun. Ylimitoitetut sopeutukset voivat päätyä hyydyttämään taloutta, jolloin jättisopeutuksista huolimatta velka-aste sen kun kasvaa. Ja samalla voimme sanoa hyvästit hyvinvointivaltiolle. Eli lääkkeestä voi tulla pahempi kuin taudista, Sarkkinen sanoo.