Antti Kaikkonen Hyvinkäällä, Keravalla ja Helsingissä: Datakeskusbuumiin saatava koordinaatiota

– On hienoa, että Suomi kiinnostaa. Meillä on vakaa yhteiskunta, vahvaa osaamista ja ilmasto, joka sopii tähän toimintaan erinomaisesti, Kaikkonen sanoo.

Kaikkosen mukaan Suomen ei pidä tyytyä pelkkään datakeskusten sijoituspaikan rooliin, vaan tavoitteiden on oltava korkeammalla.

– Suomen pitää tavoitella enemmän. Suomesta on tehtävä tekoälyn ja digitaalisten palveluiden kärkimaa, ei pelkkä datakeskusreservaatti.

Hänen mukaansa investointien on tuotava maahan korkeamman jalostusasteen työtä, osaamista ja palveluita.

– Investointien pitää jättää tähän maahan muutakin kuin sähkölasku. Datakeskusten lisäksi tarvitsemme muitakin investointeja, Kaikkonen toteaa.

– Suomen kohtuullinen sähkön hinta on merkittävä kilpailuetu teollisuudelle ja tärkeä asia kotitalouksille.

– Tästä tasapainosta on pidettävä kiinni. Nyt suunnitteilla olevien datakeskusten sähkönkulutus voi vastata usean ydinvoimalan tuotantoa. Jos kokonaisuutta ei hallita, sähköstä voi tulla pulaa ja hinta nousee kaikille. Datakeskusbuumi ei saa johtaa sähkön hinnan karkaamiseen.

Kaikkonen korostaa, ettei vastusta datakeskusten rakentamista.

– En ole kieltämässä datakeskusten rakentamista. Kyllä niitä Suomeen mahtuu aika montakin.

Hänen mukaansa tilanne kuitenkin uhkaa ylikuumentua ilman selkeää kokonaiskuvaa ja koordinaatiota.

– Tällä hetkellä tilanne ei näytä olevan kenenkään hallussa. Siksi tarvitaan koordinaatiota.

– Valtiolla, käytännössä työ- ja elinkeinoministeriöllä, on oltava ajantasainen kokonaiskuva siitä, kuinka paljon datakeskuksia Suomeen on tulossa ja mitä se tarkoittaa sähkön saatavuudelle, hinnalle, huoltovarmuudelle ja siirtoverkolle.

– On tiedettävä, mitä kokonaisuus tarkoittaa sähkön hinnalle ja saatavuudelle. Tätä kokonaisuutta on pystyttävä johtamaan.

Hänen mukaansa investoinneille voidaan ja pitää tulevaisuudessa asettaa myös ehtoja.

– Jos Suomi tarjoaa investoinneille etuja, vastineeksi on voitava edellyttää hukkalämmön hyödyntämistä, energiatehokkuutta, kulutusjoustoa ja sitä, että toiminta tuo Suomeen osaamista, työpaikkoja ja palveluita. Ei pelkästään palvelinkapasiteettia.