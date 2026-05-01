Anna Kontula: Sisäministeriön virkahenkilö ei voi keksiä turvallisuusuhkia omasta päästään

– Ei voi olla niin, että virkavastuulla toimiva asiantuntija esittää joistakin poliittisista ryhmistä raskaasti leimaavia, perustelemattomia väitteitä. Erityisen huolestuttavaksi lausunnon tekee, että kyse on sisäministeriöstä, joka vastaa sisäisestä turvallisuudesta ja jonka arviointikykyyn omalla vastuualueellaan on kansalaisten ja kansanedustajien voitava luottaa, Kontula sanoo.

Kantelun aiheena oleva lausunto kuultiin hallintovaliokunnassa alkuvuonna 2026, kun valiokunta käsitteli valtioneuvoston eduskunnalle antamaa sisäisen turvallisuuden selontekoa.

Sisäministeriön virkamiehen esittämä lausunto ja siitä pyydetty lisäselvitys poikkesivat selvästi muiden turvallisuusviranomaisten, mukaan lukien Suojelupoliisin, arvioista.

Mikään lisäselvityksen lähteistä ei esitä, että vasemmistolainen tai anarkistinen terrorismi olisi Suomessa relevantti tai jihadistiseen ja äärioikeistolaiseen ekstremismiin verrattava uhka vuonna 2026.

Virkamies pitäytyi kannassaan, vaikka ei kyennyt esittämään perusteluja näkemykselleen.

– Valiokunnalle toimitettujen lähteiden perusteella välittyy pikemminkin kuva, että tämä on puhtaasti lausujan oma, subjektiivinen kannanotto. Katson, että valiokunnassa kuultavan ministeriön virkamiehen tulisi pysyä totuudessa ja perustaa kannanottonsa valiokunnassa käsiteltävistä asioista objektiivisiin ja asian kannalta relevantteihin lähteisiin.

Kontula toteaa, että väkivaltaisen toiminnan teoreettinen mahdollisuus on eri asia kuin virkavastuulla tehty riskiarvio, jonka tulee perustua relevanteiksi todettuihin lähteisiin.

– Historiasta tiedämme, että kaikkien suurten ideologioiden nimissä on harjoitettu väkivaltaa. Mutta juuri siksi onkin kansalaisten poliittisten oikeuksien toteutumisen kannalta äärimmäisen tärkeää, että voisimme luottaa turvallisuusviranomaisten objektiivisuuteen ja puolueettomuuteen, Kontula sanoo.



Kantelu liitteenä.