Mattilanniemen katoavan kampuksen historia avautuu näyttelyssä Jyväskylässä

Näyttely valottaa Mattilanniemen alueen kehitystä vanhasta hakamaasta ja kaupungin kaatopaikasta eläväksi, vehreäksi yliopistokampukseksi. Samalla se tarkastelee kampusta osana kaupunkia – paikkana, joka on alusta asti suunniteltu kaikille kaupunkilaisille, ei vain akateemiselle yhteisölle.

Mattilanniemen kampuksen suunnitellut arkkitehti Arto Sipinen kuvasi jo kilpailun voitettuaan vuonna 1970 Keskisuomalaisessa suunnittelun lähtökohdaksi tasa-arvon, demokratian ja sosiaalisen hyvinvoinnin – sekä ympäröivän luonnon ja kaupunkirakenteen huomioimisen.

Hänen visionsa oli avoin kampus, joka rantamaisemineen ja puistokäytävineen yhdistää yliopiston ja kaupungin. ”Ei valkolakkeja, vaan kaikkia kaupunkilaisia ajattelin suunnittelutyössä”, Sipinen kertoi 21.11.1970 Keskisuomalaisessa.

Nyt avattavassa näyttelyssä on esillä laajasti Mattilanniemen arkkitehtuuria ja arvokasta puistoaluetta esittelevää aineistoa: pienoismalleja, suunnitelmia, valokuvia ja kasvikokoelmia. Kävijät pääsevät tutustumaan muun muassa kampusympäristön pienoismalleihin sekä alueen kasvitieteellisiin erikoisuuksiin, kuten Suomen pohjoisimpiin satoa tekeviin saksanpähkinöihin.

Jyväskylän yliopisto luopuu osasta Mattilanniemen kampuksen tiloista osana laajempaa tilaratkaisua. Yliopisto on luopunut jo MaB- ja MaC-rakennuksista, ja vuoden 2026 aikana luovutaan MaA- ja MaD ja Kärki-rakennuksista. Näyttely tallentaa tätä siirtymävaihetta osaksi yhteistä kulttuuriperintöä.

Näyttely avautuu Jyväskylän yliopiston tiedemuseon Näyttelykeskus Soihdussa (Seminarium-rakennus) keskiviikkona 13. toukokuuta 2026.

Purkamatta paras ‑kampanja mukana kesän ajan

Saman rakennuksen 1. kerroksen käytävätilassa on 13.5. alkaen esillä myös Purkamatta paras ‑kampanjan kantaaottava posterinäyttely. Kampanja kritisoi rakennusten purkua ja nostaa esiin korjaamisen ja säilyttämisen ilmastohyötyjä. Rakentamisen osuus maailman päästöistä on noin kolmannes ja jätekuormituksesta jopa 40 prosenttia – pienilläkin valinnoilla on suuri merkitys. Näyttely on esillä alkukesän ajan.

Näyttelyn tiedot

13.5.2026–29.5.2027, ke–pe klo 12–17, la klo 12–16 Paikka: Näyttelykeskus Soihtu, S-rakennus, Seminaarinmäki

Vapaa pääsy



Lisätietoja

Hanna Keljo, suunnittelija, puutarha-asiantuntija, Jyväskylän yliopiston avoimen tiedon keskus/kulttuuri- ja luonnonperintöpalvelut, puh. 050 433 6346, sähköposti: hanna.l.keljo@jyu.fi

Riikka Javanainen, suunnittelija, rakennustutkimus, Jyväskylän yliopiston avoimen tiedon keskus/kulttuuri- ja luonnonperintöpalvelut, puh. 040 805 3263, sähköposti: riikka.p.javanainen@jyu.fi

