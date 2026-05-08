Suomi tarvitsee uudistavaa ajattelua ja coaching on työväline pysyvään uudistumiseen
8.5.2026 15:00:00 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Asiantuntijat kokoontuvat jo kolmatta kertaa Coachingin aallonharjalla -tapahtumaan Jyväskylän yliopistoon 12.5.2026.
Yhä useampi organisaatio, henkilö ja johtaja kääntyy coachingin puoleen. Syy löytyy maailmaa samanaikaisesti muuttavista tekijöistä, jotka johtavat tarpeeseen uudistua, tehdä merkityksellistä työtä ja vahvistaa kilpailukykyä uusilla innovaatioilla. Coaching tarjoaa luotettavan, eettisen ja standardisoidun toimintamallin, joka johdattelee ihmiset ja organisaatiot ajattelun kautta pysyvään uudistumiseen, ja lopulta yhteisöjen kukoistukseen.
Jyväskylän yliopistossa kokoontuu toukokuun 12. päivä iso joukko coacheja, valmentajia, HR-ammattilaisia, tutkijoita sekä valmentavan työotteen kehittämisestä kiinnostuneita esihenkilöitä ja johtajia kolmanteen Coachingin aallonharjalla tapahtumaan. Vuoden 2026 teemamme on Mukana muutoksen virrassa.
Seminaarin keynote -puhujana on Dr. Ilona Boniwell, joka käsittelee puheenvuorossaan, miten alamme kukoistaa: From surviving to thriving: Coaching for resilience and well-being. Puheenvuorossaan hän kertoo, miten oppia tarkastelemaan resilienssiä ja ketteryyttä toisiinsa kytkeytyvinä strategisina kyvykkyyksinä sekä syventävää ymmärrystään siitä, miten ajattelu ja tunteet vaikuttavat toimintaan paineen alla. Puheenvuoron lisäksi osallistujat voivat valita kaksi syventävää työpajaa yhdeksän vaihtoehdon valikoimasta.
Nopeasti muuttuvassa maailmassa ongelma ei ole tiedon puute, vaan kyky jäsentää monimutkaisia kokonaisuuksia, tehdä päätöksiä epävarmuuden keskellä, uudistaa omaa ajattelua ja sisäistä vahvuutta argumentointiin. Geopolitiikka, tekoäly, jatkuva epävarmuus, talouden häiriöt ja työelämän murros haastavat aivan jokaisen henkilön, yrityksen ja lopulta myös suomalaisen yhteiskunnan.
Coachingin vaikutus alkaa yksittäisestä henkilöstä, mutta ulottuu koko organisaatioon. Kun esihenkilöt siirtyvät kontrollista valmentavaan johtamiseen, organisaatioissa syntyy avoimempi ja oppivampi kulttuuri, jossa eri demografiset tekijät ja kulttuurit on huomioitu. Tämä on erityisen tärkeää suomalaisille organisaatioille, joissa kilpailukyky rakentuu osaamisesta ja kyvystä uudistua.
Päivän aikana on myös erinomainen mahdollisuus verkostoitua muiden osallistujien kanssa. Lisäksi seminaarin pääyhteistyökumppanit sekä coaching-alan toimijat tarjoavat lisätietoa palveluistaan esittelypisteillä.
Seminaarin järjestelyistä vastaavat Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Keski-Suomen Coach-verkosto.
Lisätietoja tapahtumasivulta: https://r.jyu.fi/CAH2026
CAH2026 Coachingin aallonharjalla - Mukana muutoksen virrassa | Jyväskylän yliopisto
Yhteydenotot koskien median seminaaritapahtumaan osallistumista: coaching@jyu.fi
Muut yhteydenotot:
Laura Siltala, CAH projektipäällikkö p. 045 638 1062
Terhi Skaniakos, kehittämispäällikkö p. 040-8053374
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
