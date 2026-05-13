Yliopistotutkintoja suoritettiin ennätyksellisen paljon viime vuonna

13.5.2026 08:02:26 EEST | Tilastokeskus | Tiedote

Yliopistoissa suoritettujen tutkintojen määrä kasvoi 8 % edellisvuodesta vuonna 2025: tutkintoja suoritettiin 39 100.

”Suoritettujen tutkintojen määrä oli ennätyssuuri. Määrä on myös kasvanut viimeiset neljä vuotta”, toteaa Tilastokeskuksen yliaktuaari Anna Loukkola.

Lisäksi kasvu oli sitä vauhdikkaampaa, mitä ylemmistä tutkinnoista oli kyse. Alempia korkeakoulututkintoja suoritettiin viime vuonna 5 % edellisvuotta enemmän, mutta ylempiä korkeakoulututkintoja 10 % ja tohtorin tutkintoja 14 % enemmän. Tämä selviää opiskelijat ja tutkinnot -tilaston tiedoista.

Eniten tutkintoja suoritettiin tekniikan sekä kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden aloilla, molemmilla 17 % kaikista tutkinnoista. Ylempien korkeakoulututkintojen määrä on kasvanut kymmenessä vuodessa eniten tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen (ICT) sekä tekniikan aloilla.

”Aloituspaikkoja kaikkiaan lisättiin 2020-luvun alussa, ja tuolloin opintonsa aloittaneet ovat nyt saamassa tutkinnon valmiiksi”, Loukkola sanoo.

Yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevien opiskelijoiden määrä kasvoikin jälleen 2 % ja uusien opiskelijoiden määrä 3 % edellisvuoteen verrattuna. Opiskelijoiden kokonaismäärä oli nyt 177 500 ja uusien opiskelijoiden määrä 36 300.

