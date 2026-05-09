Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
9.5.2026 17:09:27 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 9.5.2026
Maastopalo, keskisuuri, Tuliniementie, Viitasaari
Tuliniementiellä syttyi tulipalo mahdollisesti moottorisahatöistä tulleesta kipinästä. Maastoa paloi noin 30x100m alalta, sekä pieni perin neliön vaja tuhoutui. Palon leviäminen saatiin estettyä kesämökkiin. Kohteessa suoritetaan jälkisammutustöitä kolmen yksikön voimin. Ei henkilövahinkoja.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Asiakasraati toi esiin asukkaiden kokemuksia yhdenvertaisuudesta8.5.2026 12:02:50 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen asiakasraati on antanut ensimmäisen kannanottonsa asiakkaiden yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisestä. Asiakasraati käsitteli Keski-Suomen hyvinvointialueen yhdenvertaisuutta koskevan asukaskyselyn tuloksia kokouksessaan 26.3. Kaikille avoin kysely toteutettiin alkuvuodesta 2026 ja siihen saatiin 88 vastausta. Kyselyn vastaukset tuovat esiin asukkaiden kokemuksia yhdenvertaisuuden toteutumisesta, joka arvioitiin toteutuvan monelta osin erittäin hyvin. Kannanotossaan asiakasraati keskittyy erityisesti niihin toimiin, joilla yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa voidaan edelleen vahvistaa.
Median edustajat ovat tervetulleita Keski-Suomen hyvinvointialueen arviointimenettelyä koskevaan mediatilaisuuteen keskiviikkona 13.5. kello 15.15-16.00. Tilaisuuteen voi osallistua paikan päällä hyvinvointialueen toimipisteessä osoitteessa Viitaniementie 1 A 2, Jyväskylä (kokoustila Tuumaus) tai Teamsin välityksellä (liittymislinkki).
