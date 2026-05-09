Asiakasraati toi esiin asukkaiden kokemuksia yhdenvertaisuudesta 8.5.2026 12:02:50 EEST | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialueen asiakasraati on antanut ensimmäisen kannanottonsa asiakkaiden yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisestä. Asiakasraati käsitteli Keski-Suomen hyvinvointialueen yhdenvertaisuutta koskevan asukaskyselyn tuloksia kokouksessaan 26.3. Kaikille avoin kysely toteutettiin alkuvuodesta 2026 ja siihen saatiin 88 vastausta. Kyselyn vastaukset tuovat esiin asukkaiden kokemuksia yhdenvertaisuuden toteutumisesta, joka arvioitiin toteutuvan monelta osin erittäin hyvin. Kannanotossaan asiakasraati keskittyy erityisesti niihin toimiin, joilla yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa voidaan edelleen vahvistaa.