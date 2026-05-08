Aalto-yliopisto

Sähköpotkulaudat vakiintuivat osaksi kaupunkiliikennettä – tutkijat toivovat kaupungeilta aktiivisempaa ohjausta

11.5.2026 10:45:00 EEST | Aalto-yliopisto | Tiedote

Jaa

Laaja tutkimus osoittaa, että jaettavat sähköpotkulaudat, kaupunkipyörät ja tavarapyörät ovat vakiintumassa osaksi kaupunkiliikennettä ympäri maailmaa. Tutkijoiden mukaan kuntien ja valtion tulisi ohjata mikroliikkumisen kehitystä aktiivisesti sen sijaan, että ilmiötä pidettäisiin ohimenevänä.

Kuvassa maahan piirretty valkoisella rajat sekä potkulautaa esittävä kuva. Rajojen sisällä on yksi potkulauta parkattuna.
Pysäköinti on yksi näkyvimmistä ja eniten tunteita herättävistä mikroliikkumisen kysymyksistä. ‘Drop zone’ -alueet ovat huomattavasti tehokkaampi tapa hallita ajoneuvojen pysäköintiä kuin täysin vapaa pysäköinti, tutkijat toteavat. Joonas Lehtovaara / Aalto-yliopisto

Aalto-yliopiston ja Antwerpenin yliopiston tutkijat ovat ensimmäistä kertaa kartoittaneet mikroliikkumisen tilaa maailmanlaajuisesti. Tutkimuksen mukaan sähköpotkulaudat, kaupunkipyörät ja muut pienet yhteiskäyttöiset ajoneuvot ovat siirtyneet kokeiluista pysyväksi osaksi kaupunkien liikennejärjestelmiä eri puolilla maailmaa.

”Mikroliikkumisesta on tullut kiinteä osa kaupunkien liikennettä ympäri maailmaa. Tämä näkyy sekä ajoneuvojen ja palveluoperaattoreiden kirjon kasvuna että esimerkiksi erilaisten pysäköintimallien ja hinnoittelutapojen monipuolisuutena”, sanoo Aalto-yliopiston liikennetekniikan professori Miloš N. Mladenović.

Tutkimuksen mukaan mikroliikkumisen palvelut ovat laajasti käytössä kaupunkialueilla 52 maassa Euroopasta Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan. Mukana on aineistoa myös esimerkiksi Japanista, Saudi-Arabiasta ja Uudesta-Seelannista.

Mikroliikkumisen palvelut monipuolistuvat sekä teknologian että liiketoimintamallien osalta. Polkupyörien ja sähköpotkulautojen rinnalla nähdään yhä useammin tavarapyöriä ja sähkömopoja. Operaattoreihin kuuluu sekä pieniä, yksittäisiä kaupunkeja palvelevia yrityksiä että kansallisia rautatieyhtiöihin kytkeytyviä palveluja ja suuria monikansallisia toimijoita.

”Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa sähköpotkulautoja on tarjolla eniten, kun taas Tanska tukeutuu enemmän kaupunkipyöriin”, kertoo Aalto-yliopiston väitöskirjatutkija Merja Kajava.

Jaettujen pyörien, sähköpotkulautojen ja tavarapyörien yleistymisen myötä myös suomalaiskaupunkien kannattaa pohtia, tukeeko katusuunnittelu arjen kävelyä ja pyöräilyä vai edelleen ennen kaikkea autoliikennettä, Mladenović korostaa.

“Monet kadut Suomessa ovat muutenkin tulossa peruskorjausikään, joten tämä on erityisen ajankohtaista juuri nyt. Mikroliikkuminen sopii erinomaisesti lyhyisiin matkoihin ja joukkoliikenteen jatkeeksi, ja sen avulla voidaan vähentää päästöjä ja parantaa elämänlaatua”, hän sanoo.

Ajoneuvojen vapaa pysäköinti vähenemässä

Pysäköinti on yksi näkyvimmistä ja eniten tunteita herättävistä mikroliikkumisen kysymyksistä – ja tutkijoilla on sen suhteen hyviä uutisia.

”Vapaata pysäköintiä on kritisoitu paljon, koska potkulaudat tukkivat jalkakäytäviä ja sisäänkäyntejä, jos ne saa jättää minne tahansa. Tutkimuksemme mukaan vapaa pysäköinti on yhä yleisin malli maailmanlaajuisesti, mutta sen valta on hitaasti murenemassa”, Mladenović kertoo.

Tällä hetkellä 38 prosenttia mikroliikkumisen palveluista maailmassa toimii vapaalla pysäköinnillä, ja 30 prosenttia hyödyntää niin sanottuja virtuaaliasemia – GPS:n avulla määriteltyjä pysäköintialueita, joissa ajoneuvo on jätettävä tiettyyn paikkaan, mutta fyysisiä telakoita ei tarvita.

”Tällaiset ‘drop zone’ -alueet ovat huomattavasti tehokkaampi tapa hallita ajoneuvojen pysäköintiä kuin täysin vapaa pysäköinti. Tutkimuksemme osoittaa, että virtuaaliasemat yleistyvät erityisesti suurissa eurooppalaisissa kaupungeissa”, Kajava sanoo.

Pohjoismaista Norja on ollut edelläkävijä virtuaaliasemien käyttöönotossa, ja monissa norjalaiskaupungeissa on tiukat pysäköintisäännöt sähköpotkulaudoille ja pyörille. Noin 59 prosenttia Norjan mikroliikkumisen palveluista käyttää virtuaalipysäköintiä, kun Suomessa ja Ruotsissa osuus on lähellä 50 prosenttia.

Mikroliikkumisen lainsäädännössä työtä jäljellä

Tutkijoiden mukaan kuntien ja valtion tulisi ohjata mikroliikkumisen kehitystä aktiivisesti sen sijaan, että ilmiötä pidettäisiin ohimenevänä. Tämä tarkoittaa selkeitä pysäköintiä ja turvallisuutta koskevia sääntöjä, operaattoreiden velvoittamista datansa avaamiseen sekä mikroliikkumisen kytkemistä pitkäjänteiseen liikenne- ja katuympäristön suunnitteluun.

”Koska mikroliikkuminen on tullut jäädäkseen, kunnat eivät voi enää vain jäädä odottamaan ja katsomaan, mitä tapahtuu. Jos suomalaiset kaupungit ja valtion viranomaiset tekevät yhteistyötä kehityksen ohjaamiseksi, mikroliikkuminen voi olla voimakas työkalu kohti puhtaampia, turvallisempia ja elinvoimaisempia kaupunkeja”, Mladenović sanoo.

Vuonna 2025 Suomessa säädettiin laki, jonka myötä kunnat voivat myöntää lupia mikroliikkumisen operaattoreille ja siten ohjata kehitystä. Tutkijat pitävät tätä tervetulleena muutoksena ja useat kaupungit ovat jo ottaneetkin aktiivisia askelia. Käytännön tasolla on kuitenkin edelleen paljon ratkaistavaa.

”Tarvitsemme yhtenäiset perusvaatimukset esimerkiksi pysäköintiin ja nopeusrajoituksiin liittyen. Lisäksi lupien vaikutuksia pitäisi arvioida kunnolla. Aiemmassa, vuonna 2024 julkaistussa tutkimuksessamme havaitsimme myönteisiä vaikutuksia liikenneturvallisuuteen Helsingin sähköpotkulautarajoitusten jälkeen. Vastaava arviointi pitäisi tehdä tänä vuonna uuden lainsäädännön käyttöönoton jälkeen”, Mladenović sanoo.

Mitä tarkoittaa mikroliikkuminen?

  • Mikroliikkuminen tarkoittaa kevyiden ja yleensä lyhyille matkoille tarkoitettujen kulkumuotojen käyttöä erityisesti kaupunkiympäristössä.
  • Siihen kuuluvat esimerkiksi polkupyörät, sähköpyörät, sähköpotkulaudat ja muut pienet, usein yksittäisen henkilön käyttämät ajoneuvot.
  • Suomen ensimmäinen kaupunkipyöräpalvelu käynnistettiin Helsingissä vuonna 2000 ja uudestaan vuonna 2016.
  • Sähköpotkulautojen vuokrauspalvelut tulivat Suomeen vuonna 2019.  

Avainsanat

aalto-yliopistoaaltoliikennemikroliikkuminenpotkulaudatkaupungitsuuret kaupungitpysäköintiliikkuminenkaupunkisuunnittelukaupunkipyörätpyöräilypolkupyörät

Yhteyshenkilöt

Miloš N. Mladenović
Professori, Aalto-yliopisto
milos.mladenovic@aalto.fi
p. +358 50 566 0974

Kuvat

Kuvassa maahan piirretty valkoisella rajat sekä potkulautaa esittävä kuva. Rajojen sisällä on yksi potkulauta parkattuna.
Pysäköinti on yksi näkyvimmistä ja eniten tunteita herättävistä mikroliikkumisen kysymyksistä. ‘Drop zone’ -alueet ovat huomattavasti tehokkaampi tapa hallita ajoneuvojen pysäköintiä kuin täysin vapaa pysäköinti, tutkijat toteavat.
Joonas Lehtovaara / Aalto-yliopisto
Lataa

Linkit

Tietoa julkaisijasta

Aalto-yliopistossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Rakennamme kestävää tulevaisuutta saavuttamalla läpimurtoja avainalueillamme ja niiden yhtymäkohdissa. Samalla innostamme tulevaisuuden muutoksentekijöitä ja luomme ratkaisuja maailman suuriin haasteisiin. Yliopistoyhteisöömme kuuluu 16 000 opiskelijaa ja 5 200 työntekijää, joista 446 on professoreita. Kampuksemme sijaitsee Espoon Otaniemessä.

aalto.fi

LinkedIn: Aalto University

Facebook: Aalto University

Bluesky: aalto.fi

IG: Aalto University

Youtube: Aalto University

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Aalto-yliopisto

Uudella ultraäänineulalla jopa kolme kertaa suurempi näyte – voi mahdollistaa harppauksen syöpädiagnostiikkaan8.5.2026 08:08:59 EEST | Tiedote

Värähtelevä ultraäänineula tuottaa sylkirauhaskasvaimista nykyisiä menetelmiä paremman kudosnäytteen, mikä voisi merkittävästi nopeuttaa diagnoosia ja parantaa sen tarkkuutta. Näyte on lisäksi mahdollista ottaa ilman nukutusta, jopa tavallisella lääkärinvastaanotolla. Menetelmää tutkitaan parhaillaan myös imusolmukkeissa sekä rinta- ja kilpirauhaskasvaimissa.

Kutsu: Opiskelijoiden projekteista syntyy patentteja ja startupeja – tuotekehityskurssin loppugaala esittelee ratkaisut aitoihin haasteisiin23.4.2026 09:45:00 EEST | Kutsu

Aalto-yliopiston huippusuositulla tuotekehityskurssilla opiskelijat kehittävät luovia ratkaisuja yritysten antamiin aitoihin haasteisiin. Jo 30 vuoden ajan järjestetyllä kurssilla kehitetyistä prototyypeistä on syntynyt myös lukuisia patentteja ja startupeja. Tänä vuonna opiskelijat kehittivät ratkaisuja muun muassa teho-osastoille, laivojen ohjaamoihin ja rakennustyömaille.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye