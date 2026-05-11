HSL:n yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet

HSL:n hallitus käsitteli toimivaltaansa kuuluvat päätökset kokouksessaan 7.5.2026.

Kesäkuun 1. päivästä alkaen HSL:n tulosalueet ovat Asiakkaat (nykyinen nimi Markkinat), Liikenne, Teknologia, Hallinto, Ihmiset ja kulttuuri sekä Operatiivinen, joka on ainoa kokonaan uusi tulosalue. Se vastaa asiakaspalvelusta, matkatiedosta ja viestinnästä, liikenteen operatiivisesta toiminnasta sekä kokonaisturvallisuudesta. Asiakaspalvelu, viestintä ja vastuullisuus -tulosalue lakkautetaan.

Lisäksi perustetaan Uudistumistoimisto yhtenäistämään strategian toimeenpanoon, vastuullisuuteen ja kehittämiseen liittyvät toiminnot.

Henkilöstövaikutukset

Neuvottelujen tuloksena 38 työ- tai virkasuhdetta päättyy. Neuvottelujen alussa arvio oli 48. Määrää saatiin pienennettyä neuvottelujen aikana mm. uudelleensijoittamisella. Merkittäviä muutoksia tulee 52:een työ- tai virkasuhteeseen, kun neuvottelujen alussa arvio oli 99.

Neuvottelut kohdistuivat koko HSL:n organisaatioon (433 työntekijää) toiminnan ja tehtävien uudelleenorganisoinnin sekä direktio-oikeuden piiriin kuuluvien tehtävämuutosten osalta.

Yhteistoimintaneuvottelujen taustalla strategiakauden tavoitteet

HSL:n strategiakaudelle 2026–2029 on asetettu merkittäviä tuottavuuden parantamisen tavoitteita, kuten oman toiminnan tuottavuuden nostaminen ja kuntien subventioasteen laskeminen. Kustannusten kasvu on ylittänyt tuottojen kasvun, etenkin suhteessa lipputuloihin. Oman toiminnan kustannuksia tarkastellaan osana tuottavuuden parantamista.

Toimintaympäristössä ja toiminnassa on tapahtunut ja tapahtuu muutoksia, joissa HSL tarvitsee uudenlaista osaamista ja organisoitumista. Strategisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää uusia kyvykkyyksiä ja toisaalta on arvioitu myös sellaisia kyvykkyyksiä tai toimintoja, jotka eivät enää tukisi strategisia tavoitteita osin tai lainkaan. Toimenpiteillä pyritään varmistamaan strategian toimeenpano sekä tukemaan kasvua ja uusiutumista. Tuottavuuden parantamista ei näin ollen tavoitella pelkästään säästöillä.

Liikenne toimii normaalisti

Liikenne jatkuu neuvottelujen päätyttyä normaalisti. On hyvä huomata, että joukkoliikenteen kuljettajat eivät ole HSL:n työntekijöitä eivätkä neuvottelujen tuloksesta johtuvat päätökset vaikuta heihin.



