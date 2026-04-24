Kuusakoski ostaa loput SWEEEP Kuusakosken osakkeista

Kuusakoski on hankkinut loput 39 prosenttia SWEEEP Kuusakoski ‑yhtiön osakkeista ja omistaa nyt brittiläisen sähkö‑ ja elektroniikkaromun (SER, engl. WEEE) kierrätykseen erikoistuneen yhtiön kokonaan. Kuusakoski omisti aiemmin enemmistöosuuden, 61 prosenttia yhtiöstä.

SWEEEP Kuusakoski on yksi Ison‑Britannian johtavista SER‑laitteiden keräys‑ ja kierrätysyrityksistä. Yhtiön Kentissä, Lontoon lähellä sijaitseva kierrätyslaitos kuuluu Euroopan kehittyneimpiin, ja se käsittelee noin 25 prosenttia Isossa‑Britanniassa syntyvästä sekalaisesta sähkö‑ ja elektroniikkaromusta.

Siirtyminen täyteen omistukseen päättää pitkään jatkuneen yhteistyön, joka alkoi vuonna 2010 Kuusakosken tullessa yhtiön osaomistajaksi tukemaan SWEEEPin kasvua. Yritysjärjestely tukee Kuusakosken strategiaa, jossa monimetallien kierrätyksellä ja kierrätettävien materiaalien hankinnalla on keskeinen rooli.

Järjestelyllä ei ole vaikutusta SWEEEP Kuusakosken päivittäiseen toimintaan, asiakassuhteisiin eikä henkilöstöön. Yhtiö jatkaa toimintaansa nykyisellä nimellään ja organisaatiollaan osana Kuusakoski Recycling ‑konsernia. Barry Walker jatkaa yhtiön toimitusjohtajana.

”Henkilöstöllemme, asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme tämä muutos tuo varmuutta ja uutta vauhtia. SWEEEP Kuusakoski on jatkossakin sama luotettu toimija, tutulla tiimillä ja osaamisella, nyt täysin osana Kuusakoski‑konsernia. Yhdessä kumppaneidemme kanssa rakennamme kiertotalouden tulevaisuutta, sanoo SWEEEP Kuusakosken toimitusjohtaja Barry Walker.

Yritysjärjestelyn yhteydessä SWEEEP Kuusakosken perustajat ja vähemmistöomistajat Patrick ja Pamela Watts vetäytyvät operatiivisista tehtävistään. Vuonna 2007 yhtiön perustaneilla Wattseilla on ollut keskeinen rooli SWEEEP Kuusakosken kasvattamisessa arvostetuksi ja menestyväksi toimijaksi Ison‑Britannian kierrätysmarkkinoilla.

"SWEEEP Kuusakoski on osoittanut vahvaa osaamista vaativilla SER‑kierrätysmarkkinoilla. Koska sähkö‑ ja elektroniikkaromu on Kuusakoskelle strategisesti tärkeä materiaalivirta, täyteen omistukseen siirtyminen on luonteva askel. Haluamme kiittää Pamia ja Patrickia erinomaisesta yhteistyöstä vuosien varrella ja onnitella heitä rakentamastaan menestystarinasta", sanoo Kuusakosken kehitysjohtaja Timo Kuusakoski.

Lisätietoja:



Tuomas Haikka

johtaja, vastuullisuus ja yhteiskuntasuhteet / Kuusakoski Recycling

+358 40 749 4218

tuomas.haikka@kuusakoski.com

Justin Greenaway

Commercial Manager / SWEEEP Kuusakoski