Kuusakoski ostaa loput SWEEEP Kuusakosken osakkeista
14.5.2026 11:00:00 EEST | Kuusakoski Oy | Tiedote
Espoo / Kent, Iso-Britannia
Perheomisteinen kierrätyskonserni Kuusakoski vahvistaa asemaansa Isossa-Britanniassa.
Kuusakoski on hankkinut loput 39 prosenttia SWEEEP Kuusakoski ‑yhtiön osakkeista ja omistaa nyt brittiläisen sähkö‑ ja elektroniikkaromun (SER, engl. WEEE) kierrätykseen erikoistuneen yhtiön kokonaan. Kuusakoski omisti aiemmin enemmistöosuuden, 61 prosenttia yhtiöstä.
SWEEEP Kuusakoski on yksi Ison‑Britannian johtavista SER‑laitteiden keräys‑ ja kierrätysyrityksistä. Yhtiön Kentissä, Lontoon lähellä sijaitseva kierrätyslaitos kuuluu Euroopan kehittyneimpiin, ja se käsittelee noin 25 prosenttia Isossa‑Britanniassa syntyvästä sekalaisesta sähkö‑ ja elektroniikkaromusta.
Siirtyminen täyteen omistukseen päättää pitkään jatkuneen yhteistyön, joka alkoi vuonna 2010 Kuusakosken tullessa yhtiön osaomistajaksi tukemaan SWEEEPin kasvua. Yritysjärjestely tukee Kuusakosken strategiaa, jossa monimetallien kierrätyksellä ja kierrätettävien materiaalien hankinnalla on keskeinen rooli.
Järjestelyllä ei ole vaikutusta SWEEEP Kuusakosken päivittäiseen toimintaan, asiakassuhteisiin eikä henkilöstöön. Yhtiö jatkaa toimintaansa nykyisellä nimellään ja organisaatiollaan osana Kuusakoski Recycling ‑konsernia. Barry Walker jatkaa yhtiön toimitusjohtajana.
”Henkilöstöllemme, asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme tämä muutos tuo varmuutta ja uutta vauhtia. SWEEEP Kuusakoski on jatkossakin sama luotettu toimija, tutulla tiimillä ja osaamisella, nyt täysin osana Kuusakoski‑konsernia. Yhdessä kumppaneidemme kanssa rakennamme kiertotalouden tulevaisuutta, sanoo SWEEEP Kuusakosken toimitusjohtaja Barry Walker.
Yritysjärjestelyn yhteydessä SWEEEP Kuusakosken perustajat ja vähemmistöomistajat Patrick ja Pamela Watts vetäytyvät operatiivisista tehtävistään. Vuonna 2007 yhtiön perustaneilla Wattseilla on ollut keskeinen rooli SWEEEP Kuusakosken kasvattamisessa arvostetuksi ja menestyväksi toimijaksi Ison‑Britannian kierrätysmarkkinoilla.
"SWEEEP Kuusakoski on osoittanut vahvaa osaamista vaativilla SER‑kierrätysmarkkinoilla. Koska sähkö‑ ja elektroniikkaromu on Kuusakoskelle strategisesti tärkeä materiaalivirta, täyteen omistukseen siirtyminen on luonteva askel. Haluamme kiittää Pamia ja Patrickia erinomaisesta yhteistyöstä vuosien varrella ja onnitella heitä rakentamastaan menestystarinasta", sanoo Kuusakosken kehitysjohtaja Timo Kuusakoski.
Lisätietoja:
Tuomas Haikka
johtaja, vastuullisuus ja yhteiskuntasuhteet / Kuusakoski Recycling
- +358 40 749 4218
- tuomas.haikka@kuusakoski.com
Justin Greenaway
Commercial Manager / SWEEEP Kuusakoski
- +44 7967 587 065
- justingreenaway@sweeep.co.uk
Kuusakoski on pohjoisen Euroopan johtava kierrätyspalveluja tarjoava yritys. Yhtiön visiona on olla asiakkaiden valittu kumppani kierrätyspalveluissa ja liiketoiminnan vastuullisuuden kehittämisessä. Kuusakosken vahvuus perustuu materiaalien, kierrätyksen ja ympäristöteknologian osaamiseen. Yhtiön suurin vaikutus globaaliin ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön tulee vältetyistä päästöistä kierrätystuotteiden korvatessa neitseellisiä materiaaleja. Tästä positiivisesta vaikutuksesta huolimatta yhtiö on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen saada oma toiminta hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä, ja koko arvoketju hiilineutraaliksi vuoteen 2045 mennessä. Kuusakoski Group Oy:n liikevaihto vuonna 2025 oli 589,8 M€ ja se työllisti keskimäärin 1 563 henkilöä. Yritys on perustettu vuonna 1914. Lue lisää osoitteesta kuusakoski.com
