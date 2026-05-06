Airbus ja Telia muodostavat strategisen kumppanuuden kriittisen viestinnän kehittämiseksi Suomessa

Kumppanuus yhdistää Telian edistykselliset 5G-verkkokyvykkyydet Airbusin kriittisen viestinnän ratkaisuun. Näin luodaan uusi integroitu ja yhtenäinen ratkaisu kriittiseen tiedonsiirtoon.

Kriittinen infrastruktuuri ja puolustus verkottuvat yhä enemmän, mikä lisää nopeasti tarvetta turvallisille, suorituskykyisille ja luotettaville viestintäratkaisuille. Kumppanuus vastaa tähän tarpeeseen tuomalla yhteen kaksi eurooppalaista teknologiajohtajaa, joiden vahvuudet verkkoinfrastruktuurissa ja turvallisessa viestinnässä täydentävät toisiaan.

“Kumppanuutemme on strateginen vastaus Suomen puolustuksen ja kriittisen infrastruktuurin kasvaviin turvallisuus- ja suorituskykyvaatimuksiin. Nostamme kriittisen viestinnän operatiivisen toimintavarmuuden uudelle tasolle”, sanoo Juha Laakso, Airbus Defence and Space Suomen toimitusjohtaja.

”Rakennamme kumppanuuksia, jotka liittyvät 5G-verkkomme kaksikäyttömahdollisuuksiin. Kriittinen viestintä nojaa yhä enemmän kaupalliseen teknologiaan, ja yhteistyö Airbusin ja sen ratkaisun kanssa on meille tärkeä askel kriittisten viestintäratkaisujen edistämiseksi Suomen markkinoilla”, lisää Telia Finlandin toimitusjohtaja Holger Haljand.

Kumppanuudessa Telia tarjoaa digitaalisen alustan vaativille ja säädellyille ympäristöille korkean käytettävyyden 5G-infrastruktuurillaan yksityisverkot ja verkon viipalointi mukaan lukien.

Airbus täydentää kokonaisuutta käytännössä toimivaksi osoitetulla kriittisen viestinnän Agnet-ratkaisullaan, joka mahdollistaa turvallisen, luotettavan ja lyhyen viiveen viestinnän viranomaisille, puolustukselle, teollisuudelle ja muille kriittisen infrastruktuurin toimijoille.

Yhdessä Airbus ja Telia tarjoavat yhtenäisen, integroidun ratkaisun, joka vähentää operatiivista monimutkaisuutta ja poistaa tarpeen hallita useita toimittajia.

Kumppanuus tukee kansallista huoltovarmuutta ja digitaalista suvereniteettia hyödyntämällä luotettavia eurooppalaisia toimijoita ja paikallisesti hallittua infrastruktuuria.

Tulevaisuudessa Airbus ja Telia odottavat kumppanuuden luovan merkittävää myynnin kasvua. Ensimmäisten ekosysteemiratkaisujen odotetaan tulevan markkinoille kesällä 2026.