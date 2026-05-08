Vihreiden Tynkkynen ryhmäpuheenvuorossa: Suomen talous ei nouse turpeella ja turkiksilla
12.5.2026 14:20:00 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen poikkesi välikysymyskeskustelussa perinteisestä käsikirjoituksesta. Hallituksen arvostelun sijaan hän keskittyi kuvaamaan sitä, millä keinoilla vihreät vahvistaisivat taloutta ja työllisyyttä.
Embargo, kunnes puhe on pidetty. Puhuttu versio pitää.
Vihreiden ryhmäpuheenvuoron välikysymyskeskustelussa pitänyt Oras Tynkkynen valitsi oppositioryhmälle poikkeuksellisen lähestymistavan. Puheenvuorossaan hän ei arvostellut Orpon hallitusta.
”Suomalaiset kaipaavat nyt ratkaisuja. Suomalaiset kaipaavat nyt vaihtoehtoja. Ennen kaikkea suomalaiset kaipaavat nyt toivoa”, vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tynkkynen perusteli keskittymistä ratkaisuihin.
Tynkkynen esitteli vihreää vaihtoehtoa talouspolitiikassa. Hän kuvasi myös sitä, mitä menoja vihreät leikkaisivat ja mitä veroja korottaisivat.
”Kyllä, yritystuista leikkaaminen on ollut poliittisesti vaikeaa hallituspohjasta riippumatta. Ja ei, haittaverojen korottaminen ei ole hurjan suosittua. Mutta jos taloutta voisi tasapainottaa vain helpoilla ja suosituilla keinoilla, se olisi varmasti jo tehty”, vihreitä eduskunnan talousvaliokunnassa edustava Tynkkynen luonnehti.
Tynkkynen avasi myös vihreitä ratkaisuja Suomea riivaavaan työttömyyskriisiin.
”Ottaisimme käyttöön uuden, parannellun aikuiskoulutustuen ja palauttaisimme vuorotteluvapaan. Ensimmäisen työntekijän palkkaamista yritykseen helpottaisimme määräaikaisella vapautuksella työnantajamaksuista Ruotsin tapaan. Palauttaisimme sosiaaliturvan suojaosat, jotta myös osa-aikaisen ja keikkatyön tekeminen varmasti kannattaa. Työttömyysturvan ehtoja muuttaisimme niin, että aloitteellisuuteen kannustetaan – ei rangaista siitä”, Tynkkynen luetteli.
Täsmätoimien ohella tarvitaan talouden vahvistamista kauttaaltaan. Tynkkynen peräänkuulutti talouspolitiikkaan uudistavaa linjaa.
”Suomen talous ei nouse turpeella ja turkiksilla. Lopulta ratkaisevaa on, onnistummeko luomaan riittävästi uutta ja uudistamaan riittävästi vanhaa”, Tynkkynen kiteytti.
Koko Oras Tynkkysen ryhmäpuheenvuoro liitteenä.
Yhteyshenkilöt
Oras TynkkynenVihreän eduskuntaryhmän puheenjohtajaPuh:050 512 1584oras.tynkkynen@eduskunta.fi
Iida TaniPoliittinen avustaja, viestinnän suunnittelija (Vihreä eduskuntaryhmä)Puh:+358 50 520 1210iida.tani@eduskunta.fi
Liitteet
