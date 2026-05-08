Mediakutsu: Tilastollinen muotokuva – millaisia ovat maasi asukkaat?
12.5.2026 13:27:12 EEST | Tilastokeskus | Kutsu
Tervetuloa Tilastokeskuksen järjestämään tilasto-olympialaisten palkintojenjakotilaisuuteen Olympiastadionille tiistaina 26.5.2026 klo 15.30. Tilaisuudessa jaamme Suomen kilpailun palkinnot ja näemme voittajatyöt.
Palkintojen saajat ovat yläkoulu- ja lukioikäisiä nuoria. Tilaisuudessa on mahdollisuus haastatella opettajia ja nuoria. Varaathan haastatteluajan viimeistään tiistaina 19.5.2026.
Tilasto-olympialaiset on yläkouluille, lukioille ja toisen asteen ammatillisille oppilaitoksille suunnattu, vuosittain järjestettävä joukkuekilpailu. Kilpailu on monivaiheinen ja sen tavoitteena on vahvistaa nuorten tilastollista ajattelua, tiedonhakua, tulkintaa ja esittämistä sekä herättää kiinnostusta tilastotiedon käyttöön.
Kilpailun finaalissa joukkueet toteuttavat tilastoaiheisen videon. Tänä vuonna videot käsittelivät aihetta ”Tilastollinen muotokuva – millaisia ovat maasi asukkaat?” Parhaat joukkueet jatkavat kansainväliseen finaaliin.
Tilaisuuden ohjelma:
15.30 Tilaisuuden avaus, ryhmäpäällikkö, ISLP-projektin johtaja Reija Helenius, Tilastokeskus
15.40 Tilasto-olympialaisten finaalitöiden katselu ja palkintojenjako
16.30 Tilaisuus päättyy
Paikka: Bistro Stadion -ravintola, Paavo Nurmen tie 1, Helsinki
Ennen tilaisuutta joukkueille ja opettajille järjestetään opastettu stadionkierros sekä tutustuminen TAHTO-kulttuurikeskuksen urheilumuseoon.
Yhteystiedot
Heli Korhonen
Kilpailukoordinaattori
Tilastokeskus
tilastokilpailut@stat.fi
029 551 3379
