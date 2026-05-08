Tilastokeskus

Mediakutsu: Tilastollinen muotokuva – millaisia ovat maasi asukkaat?

12.5.2026 13:27:12 EEST | Tilastokeskus | Kutsu

Jaa

Tervetuloa Tilastokeskuksen järjestämään tilasto-olympialaisten palkintojenjakotilaisuuteen Olympiastadionille tiistaina 26.5.2026 klo 15.30. Tilaisuudessa jaamme Suomen kilpailun palkinnot ja näemme voittajatyöt.

Palkintojen saajat ovat yläkoulu- ja lukioikäisiä nuoria. Tilaisuudessa on mahdollisuus haastatella opettajia ja nuoria. Varaathan haastatteluajan viimeistään tiistaina 19.5.2026.

Tilasto-olympialaiset on yläkouluille, lukioille ja toisen asteen ammatillisille oppilaitoksille suunnattu, vuosittain järjestettävä joukkuekilpailu. Kilpailu on monivaiheinen ja sen tavoitteena on vahvistaa nuorten tilastollista ajattelua, tiedonhakua, tulkintaa ja esittämistä sekä herättää kiinnostusta tilastotiedon käyttöön.

Kilpailun finaalissa joukkueet toteuttavat tilastoaiheisen videon. Tänä vuonna videot käsittelivät aihetta ”Tilastollinen muotokuva – millaisia ovat maasi asukkaat?” Parhaat joukkueet jatkavat kansainväliseen finaaliin.

Tilaisuuden ohjelma:
15.30 Tilaisuuden avaus, ryhmäpäällikkö, ISLP-projektin johtaja Reija Helenius, Tilastokeskus
15.40 Tilasto-olympialaisten finaalitöiden katselu ja palkintojenjako
16.30 Tilaisuus päättyy

Paikka: Bistro Stadion -ravintola, Paavo Nurmen tie 1, Helsinki

Ennen tilaisuutta joukkueille ja opettajille järjestetään opastettu stadionkierros sekä tutustuminen TAHTO-kulttuurikeskuksen urheilumuseoon.

Yhteystiedot

Heli Korhonen
⁠⁠Kilpailukoordinaattori
⁠⁠⁠Tilastokeskus
⁠⁠tilastokilpailut@stat.fi
029 551 3379

Tietoja julkaisijasta

Tilastokeskus
Työpajankatu 13
00580 HELSINKI

Vaihde 029 551 1000

https://www.tilastokeskus.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Tilastokeskus

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye