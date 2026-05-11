Seurasaaren ulkomuseossa avautuva kesämökki on ikkuna suomalaiseen vapaa-ajanviettoon ja nykypäivän maaseutusuhteeseen – ulkomuseo kutsuu avajaisjuhliin
12.5.2026 15:07:10 EEST | Suomen kansallismuseo | Tiedote
Suomen kansallismuseon kohteisiin kuuluva Suomen suurin ulkomuseo saa odotetun vetonaulan, kun kesämökki avautuu lauantaina 13.6.2026 yleisölle avajaispäivän mökkiolympialaisilla. Vuonna 1953 valmistunut, ja Hyvinkäältä Helsinkiin viime syksynä siirretty kesämökki tuo talonpoikaista asumista esittelevän Seurasaaren ulkomuseon kokemuksellisesti kiinni nykyaikaan. Seurasaaren ulkomuseo avautuu kesäkauteen 15.5.2026.
Vuonna 1909 yleisölle avautunut Seurasaaren ulkomuseo ja sen museorakennukset kertovat talonpoikaiselämästä ja asumisesta esitellen Suomen eri alueiden kansanomaisten rakennuksien tyypillisiä piirteitä. Ulkomuseon 89. rakennus tuo museon vahvasti 2000-luvulle – ajan kerroksellisuutta unohtamatta. Hyvinkäältä Seurasaareen siirretty mökki otettiin Suomen kansallismuseon kokoelmiin irtaimiston kanssa, joka on luetteloitu Suomen kansallismuseon Seurasaaren kokoelmaan.
”Kesämökistä monet voivat löytää tutun teollisen sampoopurkin ja kirkasvärisen sadetakin, siellä voi kuulla nostalgisesta 1990-luvun kasettisoittimella varustetusta radiosta merisäätiedotuksen tai ehkä jopa oman kesäbiisisuosikkinsa. Ylipäänsä sieltä voi löytää jotakin tuttua, omaan kokemuspiiriin kuuluvaa”, luonnehtii yli-intendentti Mikko Teräsvirta Suomen kansallismuseosta.
Suomessa on yli 500 000 loma-asuntoa, ja mökkeily on valtakunnallinen ilmiö, jota suomalaisissa museoissa on tähän asti esitelty vain vähän. Mökki toimii yleissuomalaisena näyteikkunana vapaa-ajanviettotapaan, joka alkoi yleistyä sotien jälkeen. Kansainvälisille matkailijoille se tarjoaa kurkistusmahdollisuuden suomalaiseen luonnonläheiseen vapaa-ajanviettotapaan, jota voi olla muuten etenkin Helsingissä vaikea päästä kokemaan.
Kesämökkiä juhlistetaan rennoilla mökkiolympialaisilla, luvassa myös erikoisopastuksia
Kesämökki avataan yleisölle ensimmäisen kerran lauantaina 13.6.2026. Historiallista tapahtumaa juhlistetaan samana päivänä klo 11–15 Antin aukion mökkiolympialaisilla sekä mökin pihamaan tapahtumilla. Ohjelmassa on kaikille tuttuja mökkipelejä, riippukeinuja sekä mehua ja keksejä. Sisäänpääsy Antin aukiolle ilmainen, museotaloihin pääsylipulla.
Kesämökkiin tutustutaan myös pääsylipun hintaan sisältyvillä opastetuilla kierroksilla.
Ulkomuseossa järjestetään Tapaa tutkija -erikoisopastuksia lauantaina 6.9. 2026 ja keskiviikkona 9.9.2026. Tapahtumat liittyvät Euroopan kulttuuriympäristöpäiviin, joiden teemana vuonna 2026 on Vaalimisen arvoiset.
Ulkomuseon kesäkausi alkaa toukokuussa leikkimällä
Perjantaina 15. toukokuuta avautuvan Seurasaaren ulkomuseon kesäkauden alkua juhlistetaan sunnuntaina 17.5.2026 klo 12–14 Seurasaari leikkii! -tapahtumassa. Ohjelmassa on omatoimisia ja ohjattuja leikkituokioita Antin aukiolla. Lisäksi osa museon leikkikohteista, kuten Kartanon kepparirata, on avoinna koko päivän. Antin aukiolle on vapaa pääsy, museotaloihin pääsylipulla.
Ulkomuseossa kesän aikana runsaasti ohjelmaa
Alle 18-vuotiaat pääsevät Seurasaaren ulkomuseoon aina ilmaiseksi. Kesän aikana luvassa on muun muassa hevosajelua ja poniratsastusta. Heinäkuussa sunnuntaisin Seurasaaressa voi kokeilla vanhan ajan käsitöitä.
Kansallispukujen syntymäpäivänä 5.8.2026 kaikki kansallispukuun pukeutuneet pääsevät ulkomuseoon maksutta. Ulkomuseoon on vapaa pääsy myös kansainvälisenä museopäivänä 18.5.2026 ja Helsinki-päivänä 12.6.2026.
Lauantaina 8.8.2026 ulkomuseossa vietetään kotieläinpäivää, jolloin Antin talon karjapihalla pääsee tapaamaan maatilan eläimiä. Viikonloppuna 14.–16.8.2026 museotaloissa ja ulkomuseon pihapiirissä soi kansanmusiikki, kun ulkomuseossa järjestetään Seurasaari soi! -tapahtuma. Yhteistyössä Seurasaarisäätiön kanssa järjestettävään tapahtumaan pääsee museolipulla.
Seurasaaren ulkomuseo on avoinna 15.5.–15.9.2026. Kesämökki 13.6.–15.9.2026.
Seurasaaren ulkomuseo, Seurasaari, Helsinki
Mikko Teräsvirta, intendentti, Suomen kansallismuseo, mikko.terasvirta@kansallismuseo.fi, 0295 33 6374
Suomen kansallismuseo on valtakunnallinen kulttuurihistorian museo, joka ylläpitää ja kehittää kulttuurihistorian kokoelmiaan, edistää kulttuuriperinnön tutkimusta ja käyttöä, sekä tarjoaa näyttely- ja yleisöpalveluja museokohteissaan ympäri maan: Kansallismuseo, Seurasaaren ulkomuseo, Tamminiemi, Suomen merimuseo, Langinkoski, Hvitträsk, Louhisaari, Vankila, Hämeen linna ja Olavinlinna. Yhteiskunnallisena keskustelijana ja alan kansainvälisenä vaikuttajana toimiva Suomen kansallismuseo on osa opetus- ja kulttuuriministeriön alaista Museovirastoa.
