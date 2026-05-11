HSL:n asukaspaneeli antoi suosituksensa liikenteen ilmastopäästöjen oikeudenmukaiseen vähentämiseen
12.5.2026 16:10:43 EEST | HSL Helsingin seudun liikenne | Tiedote
Seudun asukkaista koottu paneeli arvioi keinoja Helsingin seudun henkilöliikenteen päästöjen vähentämiseksi. Paneeli suosittelee päättäjiä edistämään sekä joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä tukevia että henkilöautoiluun vaikuttavia toimia.
HSL:n ensimmäistä kertaa kokoama asukaspaneeli suosittaa useita toimia, jotta Helsingin seudun henkilöliikenteen päästöjä saadaan leikattua.
HSL toteutti alkuvuonna 2026 asukaspaneelin, jonka tavoitteena oli selvittää, miten henkilöliikenteen ilmastopäästöjä voidaan vähentää seudulla oikeudenmukaisesti. Paneeli on osa lakisääteisen Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua, josta HSL vastaa perussopimuksensa mukaisesti. Liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitevuosi on 2045. Paneeliin kutsuttiin 5 000 satunnaisesti valittua Helsingin seudun asukasta, joista mukaan ilmoittautui yli 150 kiinnostunutta. Heistä valittiin koko seutua ja sen liikkumismuotoja edustava paneeli, jossa työskenteli 21 seudun eri-ikäistä asukasta. Työskentelyssä hyödynnettiin puntaroivan kansalaisosallistumisen menetelmiä, jotka perustuivat asiantuntijatietoon, tasapuoliseen keskusteluun ja vaihtoehtojen huolelliseen arviointiin.
Paneelin tehtävänä oli arvioida erilaisia henkilöliikenteen seudullisia päästövähennystoimia ja muodostaa suositus toimenpidekokonaisuudesta, joka huomioi samanaikaisesti liikenteen päästötavoitteet, ihmisten arkeen kohdistuvat vaikutukset sekä toimenpiteiden kustannustehokkuuden. Paneelin työskentelyn tueksi HSL laati asiantuntijatietoon perustuvan tietopaketin henkilöliikenteen mahdollisista ilmastotoimista ja niiden vaikutuksista. Käsitellyt toimenpiteet ovat esimerkkejä, joista ei ole tehty päätöksiä.
Asukaspaneeli kokoontui keskustelemaan toimista ja niiden oikeudenmukaisuudesta viisi kertaa tammi-maaliskuussa 2026. Julkilausumassaan paneeli suosittaa seuraavia toimia Helsingin seudun henkilöliikenteen päästöjen vähentämiseksi.
Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn toimet
- Kimppakyydit ja kutsujoukkoliikenne haja-asutusalueilla
- Kävely- ja pyöräilyväylien parantaminen sekä kaupunkipyörät
- Joukkoliikenteen lipunhintojen alentaminen
Henkilöautoliikenteen toimet
- Tiemaksujen käyttöönotto pienemmillä maksuilla
- Helsingin ydinkeskustan ympäristövyöhyke 2040
- Maksullisten pysäköintialueiden laajentaminen ja maksujen korotukset
- Ajonopeuksien alentaminen
Asukaspaneelin suosittelema toimenpidekokonaisuus voisi parhaimmillaan johtaa vajaan 140 000 hiilidioksiditonnin vuotuiseen päästövähennykseen. Kokonaisuus ylittää paneelityöskentelylle asetetun 100 000 hiilidioksiditonnin päästötavoitteen. Osana julkilausumaa paneeli antaa myös ehdotuksia toimenpiteistä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi ja niiden oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi.
Paneeli korosti työssään ilmastotoimien oikeudenmukaisuutta ja päästötoimenpiteistä aiheutuvien haittojen lieventämisen merkitystä. Erityistä huomiota kiinnitettiin pienituloisten, haja-asutusalueilla asuvien sekä sellaisten ryhmien asemaan, joille auton käyttö on välttämätöntä. Paneeli toi julkilausumassaan esiin myös eriäviä näkemyksiä, jotka kuvaavat ilmastotoimiin liittyviä ristiriitoja ja alueellisia kokemuksia Helsingin seudulla.
HSL:n hallitus käsitteli 7.5.2026 asukaspaneelin julkilausuman ja antoi siihen vastineen, jossa HSL:n hallitus kiittää asukaspaneelia sen paneutuneesta työskentelystä ja edellyttää, että paneelin ehdottamat toimenpiteet ja niiden perustelut viedään osaksi HSL:n virkatyönä tehtävää liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnosta. Julkilausumaa hyödynnetään yhtenä tausta-aineistona Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman jatkovalmistelussa. Paneelin suositukset eivät sellaisenaan tarkoita päätöksiä yksittäisten toimien toteuttamisesta.
HSL näkee, että asukaspaneeli täydentää asiantuntijatyötä tuomalla esiin kansalaisten näkökulmia liikenteen ilmastotoimien hyväksyttävyydestä ja oikeudenmukaisuudesta pitkän aikavälin suunnittelussa. Suomessa samanlaisia osallistumismenetelmiä on käytetty päätöksenteon tukena niin kunta-, hyvinvointialue- kuin ministeriötasolla. HSL sai Sitralta osarahoitusta asukaspaneelin järjestämiseen.
Yhteyshenkilöt
Johanna Järvinenliikennejärjestelmäyksikön päällikköjohanna.jarvinen@hsl.fi
Helsingin seudun liikenne HSL vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta, tilaamisesta ja lipuista sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Vuonna 2025 HSL:n toimintakulut olivat 894 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 956 miljoonaa euroa. HSL:n liikennevälineiden kyytiin noustiin vuoden 2025 aikana 381 miljoonaa kertaa, mikä on suurin osa Suomen joukkoliikennematkoista.
