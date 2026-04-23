Pääomasijoittajien irtautumiset vilkastuivat vuonna 2025 – sijoitukset ennätykselliset 4,6 miljardia euroa
19.5.2026 00:01:00 EEST | Pääomasijoittajat ry | Tiedote
Vuonna 2025 suomalaiset buyout- ja growth-sijoittajat irtautuivat 29 yrityksestä, mikä on yli puolet enemmän kuin vuotta aiemmin, selviää Pääomasijoittajat ry:n tilastoista. Suurin osa irtautumisista painottui vuoden jälkipuoliskolle, joka oli aktiivisin vuosipuolisko sitten vuoden 2016. Suomalaisiin kasvuyrityksiin sijoitettiin ennätykselliset 4,6 miljardia euroa, mitä vauhdittivat merkittävästi muutamat suuret yksittäiset sijoitukset.
Vuonna 2025 suomalaiset buyout- ja growth-sijoittajat irtautuivat 29 yrityksestä, mikä on yli puolet enemmän kuin vuotta aiemmin, selviää Pääomasijoittajat ry:n tilastoista. Suurin osa irtautumisista painottui vuoden jälkipuoliskolle, joka oli aktiivisin vuosipuolisko sitten vuoden 2016.
“Irtautumisten piristyminen on tärkeä signaali markkinan toimivuudesta hiljaisemman jakson jälkeen. Onnistuneet irtautumiset ovat keskeinen osa pääomasijoittamisen kiertokulkua, sillä ne vapauttavat pääomia uusiin sijoituksiin ja mahdollistavat kasvuyritysten rahoituksen aktiivisen omistajuuden kautta”, sanoo Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Anne Horttanainen.
Omistusaikana pääomasijoittajat vauhdittavat yritysten kasvua esimerkiksi kansainvälistymisellä, yritysostoilla ja operatiivisen toiminnan kehittämisellä, mikä näkyy verrokkiyrityksiä nopeampana kasvuna liikevaihdossa ja henkilöstömäärässä. Toteutettuaan kasvusuunnitelmansa, pääomasijoittaja myy omistusosuutensa eli irtautuu yrityksestä ja yrityksen kasvu jatkuu seuraavan omistajan omistuksessa.
Suomalaisiin kasvuyrityksiin 4,6 miljardia euroa
Koti- ja ulkomaiset buyout- ja growth-sijoittajat sijoittivat vuonna 2025 suomalaisiin kasvuyrityksiin ennätyssumman, 4,6 miljardia euroa. Summa oli yli kaksi kertaa korkeampi kuin edellinen ennätys vuodelta 2023. Lukuun vaikuttivat merkittävästi muutamat yksittäiset isot sijoitukset. Liikevaihdolla mitattuna suurimpia sijoituskohteita viime vuonna olivat esimerkiksi PHM Group ja Mehiläinen.
“Sijoitusvaiheessa yritykselle yhdessä luotu kasvusuunnitelma toteutetaan systemaattisen arvonluonnin ja aktiivisen omistajuuden avulla. Pääomasijoittajan irtautuessa yritys on huomattavasti vahvempi ja valmis siirtymään seuraavaan kasvuvaiheeseen”, kertoo Pääomasijoittajat ry:n hallituksen varapuheenjohtaja ja Saari Partnersin toimitusjohtaja Mia Sirkiä.
Buyout- ja growth-sijoittajat sijoittavat tyypillisesti jo vakiintuneisiin kasvuyrityksiin, joiden liikevaihto vaihtelee muutamista miljoonista jopa satoihin miljooniin euroihin.
Suomalaisten buyout- ja growth-sijoittajien varainkeruu pysyi lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa. Vuonna 2025 rahastoihin kerättiin 535 miljoonaa euroa, josta valtaosa, 521 miljoonaa euroa, kerättiin DevCon jatkorahastoon.
Vaaka Partners vauhditti Lyytin kasvua vaikeassa markkinassa
Aktiivisen omistajuuden vaikutukset näkyvät usein yritysten vahvassa kasvussa ja lopulta onnistuneissa irtautumisissa. Yksi esimerkki tästä on Vaaka Partnersin irtautuminen tapahtumahallinnan ohjelmistoja kehittävästä Lyytistä vuonna 2025.
Lyyti oli sijoitushetkellä vuonna 2019 Suomessa jo alan markkinajohtaja, mutta vahvan kasvun myötä myös johtamisen vaatimukset kasvoivat. Omistusaikanaan Vaaka Partners tuki aktiivisesti organisaation rakentamista, rekrytointeja ja kansainvälistymisstrategiaa. Yhtiöön rekrytoitiin senioritason osaajia, ja hallitusta vahvistettiin kansainvälisen kasvun ja ohjelmistoyhtiöiden skaalaamisen asiantuntijoilla.
Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta Lyytin liikevaihto kaksinkertaistui, ja noin kolmannes liiketoiminnasta painottui Suomen ulkopuolelle. Nykyisin Lyytin alustaa käyttää vuosittain noin 40 miljoonaa tapahtumaosallistujaa yli 140 maasta.
Lyytin kasvutarina on osa Pääomasijoittajat ry:n buyout- ja growth-kasvutarinoita, joissa avaamme aktiivisen omistajuuden vaikutusta yritysten kasvuun ja kehitykseen.
Liitteet: Pääomasijoittajat ry, Buyout Suomessa 2025.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mia Sirkiä
Pääomasijoittajat ry, hallituksen varapuheenjohtaja & Saari Partners, toimitusjohtaja
mia.sirkia@saaripartners.fi
Anne HorttanainenToimitusjohtaja, Pääomasijoittajat ryPuh:+358 40 510 4907anne.horttanainen@paaomasijoittajat.fi
Kuvat
Liitteet
Linkit
Pääomasijoittajat ry
Pääomasijoittajat ry on pääomasijoitustoimialan yhteinen ääni Suomessa. Teemme toimialan vaikuttamistyötä, tuotamme korkealaatuista tutkimusta ja viestimme aktiivisesti toimialasta. Lisäksi ylläpidämme toimialan eettisiä säännöksiä, tuotamme suosituksia ja järjestämme koulutuksia toimialan kehittämiseksi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pääomasijoittajat ry
Kehysriihen päätökset vahvistavat kasvun edellytyksiä – myös viime kevään kasvutoimet on vietävä maaliin23.4.2026 16:38:38 EEST | Tiedote
Pääomasijoittajat ry pitää hallituksen kehysriihessä tekemiä kasvua tukevia päätöksiä tervetulleina. Erityisen merkittäviä ovat työsuhdeoptioiden verotuksen uudistus, pankkirahoituksen ylimääräisen taakan purkaminen, yritysjärjestelyjä helpottavat toimet sekä yrittäjien eläkevakuutusjärjestelmän uudistus. Tämän kevään kehysriihen päätökset vievät kehitystä oikeaan suuntaan, mutta työn on jatkuttava määrätietoisesti myös toimeenpanossa.
Suomalaisten venture capital -rahastojen varainkeruu ennätykselliset 678 miljoonaa euroa8.4.2026 00:01:00 EEST | Tiedote
Suomalaisten venture capital -sijoittajien varainkeruu nousi vuonna 2025 ennätykselliseen 678 miljoonaan euroon, selviää Pääomasijoittajat ry:n tuoreista tilastoista. Samalla suomalaiset startupit keräsivät sijoituksia ennätykselliset 1,9 miljardia euroa. Kotimaiset pääomasijoittajat ovat rahoittaneet monien menestyneiden startupien alkuvaihetta, mutta osallistuminen myöhempiin, suurempiin rahoituskierroksiin edellyttäisi nykyistä suurempia rahastoja.
Suomen IPO-markkina heräämässä – listautuminen vaatii kuitenkin oikean hetken17.2.2026 08:52:09 EET | Tiedote
Suomen listautumismarkkina näyttää heräävän pitkän hiljaiselon jälkeen, mutta listautuminen ei ole vielä kaikkien kasvuyritysten ulottuvilla. Pääomasijoittajat ry:n tuoreen kyselyn mukaan 49 pääomasijoitustaustaisella yrityksellä nähdään potentiaalia listautua pörssiin seuraavan viiden vuoden aikana. Toteutuvat listautumiset ratkaistaan kuitenkin markkinaehtoisesti – valuaatioiden, kannattavuuden ja talouskehityksen perusteella.
Pääomasijoittajat uskovat yrityskauppamarkkinan piristyvän3.12.2025 00:01:00 EET | Tiedote
Pääomasijoittajat ry:n tuoreen sijoitusbarometrin mukaan yrityskauppamarkkina on elpymässä pitkän hiljaiselon jälkeen. Enemmistö kyselyyn vastanneista pääomasijoittajista odottaa yrityskauppojen määrän kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Vuoden 2025 ensimmäisellä vuosipuoliskolla kotimaiset buyout- ja growth-sijoittajat sijoittivat 148 miljoonaa euroa 29 vakiintuneeseen kasvuyritykseen, ja irtautumisia toteutui 11.
Suomalaiset startupit ennätystahdissa – rahoitusta jo yli 1,5 miljardia euroa tänä vuonna11.11.2025 00:01:00 EET | Tiedote
Suomalaiset startupit ovat saaneet tänä vuonna rahoitusta ennätystahtiin. Pääomasijoittajat ry:n tuoreiden tilastojen mukaan vuoden alkupuoliskon aikana sijoituksia on tullut 400 miljoonaa euroa, ja loppuvuoden merkittävien kierrosten myötä kokonaissumman arvioidaan nousseen jo yli 1,5 miljardiin euroon. Kotimaiset sijoittajat ovat sijoittaneet historian toiseksi korkeimman summan, ja julkinen sektori on lisännyt panoksiaan. Rahastojen varainkeruu kuitenkin takkuilee.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme