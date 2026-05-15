RABN liputtaa Jolie-aluksen Suomeen: ”Suomen huoltovarmuus lepää kotimaisen tonniston harteilla”
19.5.2026 09:39:21 EEST | Idea Group | Tiedote
Turkulainen varustamo Rederi AB Nathalie (RABN) on siirtänyt MV Jolie -aluksen Kyproksen lipun alta Suomen lipun alle 18. toukokuuta 2026. Päätöksen taustalla on muun muassa operoinnin tehokkuus, yhtenäinen toimintakulttuuri sekä suomalaisen merenkulun merkitys huoltovarmuudelle.
Viime vuonna hankittu Jolie oli RABN:n ensimmäinen ulkomaisen lipun alle rekisteröity alus. Kokeilu osoitti kuitenkin, että operointi suomalaisella toimintamallilla ja kotimaisella miehistöllä on varustamolle toimivampi ratkaisu. Suomen lipun alle rekisteröinnin myötä Jolie operoi jatkossa samoilla periaatteilla kuin varustamon muut alukset.
Liputuksen myötä aluksen kotipaikka, miehistö ja siihen sovellettava lainsäädäntö ja työehdot muuttuvat. RABN:n kaikki alukset ennen Jolieta oli aina liputettu Suomeen, mutta Jolien kohdalla haluttiin saada vertailupohjaa sille, miten operointi muun EU-lipun alla onnistuu.
– Kokeilun jälkeen meille on selvää, että toimintamme on sujuvampaa, kun aluksilla on oma, yhtiön toimintakulttuurin omaksunut miehistö, sanoo RABN:n toimitusjohtaja Antti Partanen.
Toimintakulttuuri tuo tehokkuutta kansainvälisessä kilpailussa
Pitkät työurat ja urapolut yhtiön sisällä ovat tyypillisiä RABN:n aluksille ja luovat pohjan tehokkaalle toimintamallille. Suomen lipun alla toimiminen tukee varustamon työkulttuuria, mutta tuo mukanaan myös haasteita.
– Kansainvälisessä kilpailussa varustamolle on tärkeää säilyttää kilpailukyky ja toiminnan tehokkuus. Suomen lipun asema kansainvälisessä kilpailussa ei ole itsestäänselvyys, ja kilpailu on kovaa, Partanen muistuttaa.
Aiemmin Joliella ei kuitenkaan voitu pitää yllä samanlaista toimintakulttuuria kuin muilla RABN:n aluksilla, mikä heikensi tehokkuutta.
– Mallimme perustuu siihen, että miehistölle annetaan paljon vastuuta ja vapautta eikä kaikkea kontrolloida toimistosta käsin. Suomalainen osaaminen ja merenkulkualan koulutus tukevat osaltaan itsenäistä työskentelyä. Tästä saimme hyvää vertailudataa Jolien ollessa Kyproksen lipulla, jolloin laivaa operoitiin kuten muiden eurooppalaisten kilpailijoiden laivoja operoidaan, Partanen selittää.
Suomalaisen merenkulkualan tulevaisuus on osa huoltovarmuutta
Jolien liputus Suomeen muodosti Suomen lipun alle 10 uutta työpaikkaa, mutta varustamoiden päätöksillä on myös suurempia vaikutuksia kotimaisen merenkulkualan tulevaisuudelle.
– Alallamme on työntekijöiden saatavuusongelma, ja kaikki suomalaiset varustamot haluaisivat lisää osaajia. Kuitenkin vain osalle merenkulkualan opiskelijoista löytyy riittävästi harjoittelupaikkoja kotimaisten varustamojen laivoilta. RABN:lle on tärkeää kantaa sosiaalista vastuuta myös siitä, että Suomeen liputetuille laivoille otetaan harjoittelijoita, Partanen korostaa.
Suomalaisen tonniston merkitys olisi myös mahdollisessa poikkeustilanteessa korvaamaton, sillä Suomen viennistä ja tuonnista noin 96 prosenttia kulkee meriteitse. Jos meriliikenteelle aiheutuisi häiriöitä lähivesillä, kotimaan kuljetukset hoidettaisiin ensisijaisesti suomalaisin aluksin.
– Kun liputuspäätöksiä tehdään varustamojen näkökulmasta, on erittäin tärkeää, että kotimainen merenkulkupolitiikka on pitkäjänteistä ja ennustettavaa. Jos toiminnan jatkuvuus ja huoltovarmuus halutaan varmistaa kaikissa tilanteissa, ei hätiköityihin ratkaisuihin ole varaa, Partanen painottaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antti PartanenToimitusjohtajaRABNPuh:0407346517antti@rabn.fi
Kuvat
Rederi AB Nathalie (RABN) on vuonna 2009 perustettu itsenäinen ja yksityisomisteinen turkulainen varustamo, jonka kahdeksan alusta operoi Itämerellä ja Pohjanmerellä. Kaikki RABN:n alukset purjehtivat Suomen lipun alla. www.rabn.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Idea Group
Turun Banksy-näyttely noussut yleisösuosikiksi: 10 000 vierailijan raja rikki kuukaudessa15.5.2026 08:14:58 EEST | Tiedote
Katutaiteilija Banksyn uraa laajasti esittelevä näyttely aukesi 17. huhtikuuta Turun Telakkarannassa, missä yleisö on päässyt tutustumaan tarkasti alkuperäistöiden mukaan tehtyihin teosinstallaatioihin. Positiivinen kävijäpalaute on näkynyt myös hyvin sujuneessa lipunmyynnissä.
Suomalaisen perheyrityksen käyttöön ottama puupohjainen raaka-aine vähentää muovin käyttöä tuhansia kiloja – Taustalla yksi suurimmista Cailapin tuotekehitysprojekteista11.5.2026 08:45:00 EEST | Tiedote
Kotimainen Cailap on tuonut markkinoille hiusharjat ja meikkisiveltimet, joiden materiaalista kolmannes on korvattu puupohjaisilla raaka-aineilla. Tuotekehitysprojekti on ollut perheyritykselle yksi historian suurimpia sekä rahallisesti että ajallisesti. Eri alojen asiantuntijoita vaatineen suunnittelun lopputuloksena tuotteiden käyttöominaisuudet ja ulkonäkö paranivat. Hinnat pystyttiin kuitenkin pitämään edullisina.
Edistyksellistä salamasuojausta yksinoikeudella Suomessa: LST Service Oy ja Euthalia solmivat yhteistyösopimuksen23.4.2026 08:11:00 EEST | Tiedote
LST Service Oy tarjoaa asiakkailleen markkinoiden edistyksellisimpiä ennaltaehkäiseviä salamasuojausratkaisuja, jotka purkavat ilmakehän sähkövaraukset ennen kuin salama ehtii muodostua. Uusi kumppanuus auttaa yhdistämään Euthalian ja LST Servicen teknologisen osaamisen ja tuo suojausratkaisut vaativiin toimintaympäristöihin Suomessa.
Kiitetty Banksy-näyttely saapuu Turkuun: kattava katsaus katutaiteen mestarin uraan23.3.2026 08:11:00 EET | Tiedote
The Mystery of Banksy – A Genius Mind -näyttely nähdään Turussa 17. huhtikuuta alkaen. Kansainvälistä suosiota niittänyt ja nyt ensi kertaa Suomeen saatu näyttely esittelee maailmankuulun Banksyn uraa monipuolisesti. Näyttely avautuu yleisölle 17. huhtikuuta 2026 Turun Telakkarannan vanhassa tehdashallissa ja on avoinna joka päivä 25. lokakuuta asti.
Kansallis-yhtiöt ykköseksi Suomen suurimpien kiinteistönomistajien asiakastyytyväisyysvertailussa15.12.2025 08:11:00 EET | Tiedote
Kiinteistösijoittamiseen ja kehityshankkeisiin erikoistunut Kansallis-yhtiöt sijoittui kokonaistyytyväisyyden vertailussa ensimmäiselle sijalle KTI Kiinteistötiedon vuoden 2025 asiakastyytyväisyystutkimuksessa, jossa kartoitettiin toimitila-asiakkaiden tyytyväisyyttä. Kansallis-yhtiöt sai tutkimuksessa erityisesti kiitosta vuokrasuhteista ja ylläpitopalveluista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme