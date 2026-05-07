Kiilto

Triplassa testataan ehjänä irrotettavaa laatoitusta

19.5.2026 08:47:37 EEST | Kiilto | Tiedote

Jaa

YIT toteuttaa Triplassa sijaitsevan asuntomyynti- ja esittelytilansa saneerauksen käyttäen Kiillon laatoitusratkaisua, jossa sekä laattaliima että saumalaasti voidaan tarvittaessa purkaa hallitusti. Näin kaakelit voidaan irrottaa ehjinä ilman rakenteiden rikkomista. Yhteensä yli 100 neliömetriä seinäpintoja saneerataan Triplassa uraauurtavalla laatoitusratkaisulla.

Triplassa testataan ehjänä irrotettavaa laatoitusta

Perinteisessä tilaremontissa laatoitus joudutaan yleensä purkamaan rikkomalla, minkä seurauksena pintamateriaalit päätyvät jätteeksi. Kiillon Debonding on Demand -ratkaisu muuttaa tämän toimintamallin: liimasidos voidaan avata hallitusti lämmön avulla, jolloin laatat säilyvät ehjinä ja soveltuvat uudelleenkäyttöön.

”Meille tämä tarkoittaa vähemmän remonttityöhön liittyvää melua, pölyä ja materiaalihukkaa, sillä piikkausta ei tarvita. Asuntomyynti- ja esittelytilassa halutaan, että esillä ovat uusimmat laattamallistot. Tämä innovaatio mahdollistaa, että laatat saadaan paitsi vaihdettua kätevästi myös irrotetut laatat käytettyä uudelleen”, sanoo Pekka Helin, YIT:n myynnin ja markkinoinnin Senior Vice President.

Debonding on Demand -innovaation ansiosta tilojen ilmettä voidaan muuttaa joustavasti ja pienentää ympäristövaikutuksia merkittävästi. Tavoitteena on edistää rakennusosien helppoa korjaamista, muokkaamista ja uudelleenkäyttöä myös laajemmin tulevaisuudessa.

“Uudet hallitusti purettavat laatoitustuotteet eivät poikkea tavanomaisista kiinnitys- ja saumausratkaisuista laatoituksen tai käytön aikana. Sen sijaan remontointivaiheessa ratkaisu helpottaa työtä, vähentää melu- ja pölyhaittoja, pienentää rakennusjätteen määrää ja mahdollistaa pintamateriaalien uudelleenkäytön. Rakennettu ympäristö aiheuttaa lähes 40 prosenttia maailman kasvihuonekaasupäästöistä, ja rakennusten purkujätteet muodostavat lähes kolmanneksen kaikesta jätteestä. Uudet innovaatiot ovat keskeisessä roolissa kiertotalous- ja ilmastotavoitteiden saavuttamisessa”, sanoo Raija Polvinen, New Business Officer, Kiilto.

Yhteyshenkilöt

Linkit

Tietoa Kiillosta

Kiilto on yli satavuotias suomalainen perheyritys, joka kehittää, valmistaa ja myy kemianteollisuuden ratkaisuja neljällä eri liiketoiminta-alueella. Näitä ovat rakentaminen, teollisuuden liimat ja palonesto, ammattihygienia sekä kuluttajatuotteet. Kiilto toimii yhdeksässä maassa ja työllistää yhteensä lähes 800 henkilöä. Vuonna 2025 konsernin liikevaihto oli 217 milj. euroa. 

Kiilto etsii aktiivisesti kotimaisia ja kansainvälisiä kumppaneita uusien kiertotalousratkaisujen kehittämiseen ja kaupallistamiseen. Debonding on Demand -liimausinnovaatio soveltuu myös moniin muihin käyttötarkoituksiin kuin laattojen kiinnittämiseen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kiilto

Kiilto Ventures sijoitti hiilidioksidia betonin raaka-aineeksi valmistavaan start-upiin2.4.2026 11:00:00 EEST | Tiedote

Kiillon pääomasijoitusyhtiö Kiilto Ventures on tehnyt sijoituksen brittiläiseen kehittyneiden materiaalien teknologiayhtiöön Vaterikseen, joka muuntaa jätettä ja hiilidioksidia edullisemmaksi ja vähäpäästöisemmäksi, mutta suorituskyvyltään paremmaksi betoniksi. Vateris (entinen Concrete4Change) on sementin ja betonin hiilidioksidipäästöjen vähentämisen edelläkävijä uraauurtavalla teknologiallaan.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye