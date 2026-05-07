Triplassa testataan ehjänä irrotettavaa laatoitusta

Perinteisessä tilaremontissa laatoitus joudutaan yleensä purkamaan rikkomalla, minkä seurauksena pintamateriaalit päätyvät jätteeksi. Kiillon Debonding on Demand -ratkaisu muuttaa tämän toimintamallin: liimasidos voidaan avata hallitusti lämmön avulla, jolloin laatat säilyvät ehjinä ja soveltuvat uudelleenkäyttöön.

”Meille tämä tarkoittaa vähemmän remonttityöhön liittyvää melua, pölyä ja materiaalihukkaa, sillä piikkausta ei tarvita. Asuntomyynti- ja esittelytilassa halutaan, että esillä ovat uusimmat laattamallistot. Tämä innovaatio mahdollistaa, että laatat saadaan paitsi vaihdettua kätevästi myös irrotetut laatat käytettyä uudelleen”, sanoo Pekka Helin, YIT:n myynnin ja markkinoinnin Senior Vice President.

Debonding on Demand -innovaation ansiosta tilojen ilmettä voidaan muuttaa joustavasti ja pienentää ympäristövaikutuksia merkittävästi. Tavoitteena on edistää rakennusosien helppoa korjaamista, muokkaamista ja uudelleenkäyttöä myös laajemmin tulevaisuudessa.

“Uudet hallitusti purettavat laatoitustuotteet eivät poikkea tavanomaisista kiinnitys- ja saumausratkaisuista laatoituksen tai käytön aikana. Sen sijaan remontointivaiheessa ratkaisu helpottaa työtä, vähentää melu- ja pölyhaittoja, pienentää rakennusjätteen määrää ja mahdollistaa pintamateriaalien uudelleenkäytön. Rakennettu ympäristö aiheuttaa lähes 40 prosenttia maailman kasvihuonekaasupäästöistä, ja rakennusten purkujätteet muodostavat lähes kolmanneksen kaikesta jätteestä. Uudet innovaatiot ovat keskeisessä roolissa kiertotalous- ja ilmastotavoitteiden saavuttamisessa”, sanoo Raija Polvinen, New Business Officer, Kiilto.