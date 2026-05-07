Triplassa testataan ehjänä irrotettavaa laatoitusta
19.5.2026 08:47:37 EEST | Kiilto | Tiedote
YIT toteuttaa Triplassa sijaitsevan asuntomyynti- ja esittelytilansa saneerauksen käyttäen Kiillon laatoitusratkaisua, jossa sekä laattaliima että saumalaasti voidaan tarvittaessa purkaa hallitusti. Näin kaakelit voidaan irrottaa ehjinä ilman rakenteiden rikkomista. Yhteensä yli 100 neliömetriä seinäpintoja saneerataan Triplassa uraauurtavalla laatoitusratkaisulla.
Perinteisessä tilaremontissa laatoitus joudutaan yleensä purkamaan rikkomalla, minkä seurauksena pintamateriaalit päätyvät jätteeksi. Kiillon Debonding on Demand -ratkaisu muuttaa tämän toimintamallin: liimasidos voidaan avata hallitusti lämmön avulla, jolloin laatat säilyvät ehjinä ja soveltuvat uudelleenkäyttöön.
”Meille tämä tarkoittaa vähemmän remonttityöhön liittyvää melua, pölyä ja materiaalihukkaa, sillä piikkausta ei tarvita. Asuntomyynti- ja esittelytilassa halutaan, että esillä ovat uusimmat laattamallistot. Tämä innovaatio mahdollistaa, että laatat saadaan paitsi vaihdettua kätevästi myös irrotetut laatat käytettyä uudelleen”, sanoo Pekka Helin, YIT:n myynnin ja markkinoinnin Senior Vice President.
Debonding on Demand -innovaation ansiosta tilojen ilmettä voidaan muuttaa joustavasti ja pienentää ympäristövaikutuksia merkittävästi. Tavoitteena on edistää rakennusosien helppoa korjaamista, muokkaamista ja uudelleenkäyttöä myös laajemmin tulevaisuudessa.
“Uudet hallitusti purettavat laatoitustuotteet eivät poikkea tavanomaisista kiinnitys- ja saumausratkaisuista laatoituksen tai käytön aikana. Sen sijaan remontointivaiheessa ratkaisu helpottaa työtä, vähentää melu- ja pölyhaittoja, pienentää rakennusjätteen määrää ja mahdollistaa pintamateriaalien uudelleenkäytön. Rakennettu ympäristö aiheuttaa lähes 40 prosenttia maailman kasvihuonekaasupäästöistä, ja rakennusten purkujätteet muodostavat lähes kolmanneksen kaikesta jätteestä. Uudet innovaatiot ovat keskeisessä roolissa kiertotalous- ja ilmastotavoitteiden saavuttamisessa”, sanoo Raija Polvinen, New Business Officer, Kiilto.
Yhteyshenkilöt
Sonja UlmaViestintäpäällikkö, KiiltoPuh:+338 44 3407 020sonja.ulma@kiilto.com
Raija PolvinenNew Business Officer, KiiltoPuh:+358 400 818 833raija.polvinen@kiilto.com
Linkit
Tietoa Kiillosta
Kiilto on yli satavuotias suomalainen perheyritys, joka kehittää, valmistaa ja myy kemianteollisuuden ratkaisuja neljällä eri liiketoiminta-alueella. Näitä ovat rakentaminen, teollisuuden liimat ja palonesto, ammattihygienia sekä kuluttajatuotteet. Kiilto toimii yhdeksässä maassa ja työllistää yhteensä lähes 800 henkilöä. Vuonna 2025 konsernin liikevaihto oli 217 milj. euroa.
Kiilto etsii aktiivisesti kotimaisia ja kansainvälisiä kumppaneita uusien kiertotalousratkaisujen kehittämiseen ja kaupallistamiseen. Debonding on Demand -liimausinnovaatio soveltuu myös moniin muihin käyttötarkoituksiin kuin laattojen kiinnittämiseen.
