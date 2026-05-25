Jännityksen mestarit tarjoilevat kesän täydeltä kylmiä väreitä
26.5.2026 10:00:00 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote
Otavan kesäkuun jännäreissä on ahmittavaa moneen makuun, pitipä lukija sitten tummasävyisestä pohjoismaisesta kerronnasta tai Freida McFaddenin koukuttavista ihmissuhdetrillereistä. Cosy crimen ystävillekin on tarjolla herkkupala, kun Alexander McCall Smithin ikoninen Mma Ramotswe palaa kuvioihin.
Alexander McCall Smithin Valitettavien vastoinkäymisten hotellissa ratkotaan rikoksia suurella sydämellä
Gaboronen liepeillä, kumpuilevien kukkuloiden ja akaasiapuiden keskellä, sijaitsee loistelias hotelli. Sen uskollinen henkilökunta on jo vuosien ajan tarjonnut levähdyspaikan väsyneille matkailijoille, mutta nyt epäonnisten tapahtumien sarja uhkaa pilata hotellin maineen. Ikävät sattumukset seuraavat toisiaan, kunnes alkaa vaikuttaa siltä, että joku sabotoi hotellia tarkoituksella. Etsivät Mma Ramotswe ja Mma Makutsi ryhtyvät selvittämään, kuka on vastuussa. Voiko hotellin maineen vielä palauttaa? Yleensä vaikeimmatkin tilanteet voi ratkaista rehellisyydellä ja myötätunnolla. Ja kupillisella rooibosteetä.
Kirja on arvosteluvapaa 11.6.2026. Se ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana. Suomennos Antti Saarilahti, äänikirjan lukee Karoliina Kudjoi.
Jørn Lier Horstin Kuiva maa kätkee synkkiä salaisuuksia
Helteisen kesän kuivuudessa idyllinen Farrisjärvi muuttuu karuksi jättömaaksi. Vuosia kadoksissa olleen nuoren miehen ruumis löydetään kuivuneelta järveltä, käsi teipattuna moottoripyörän ohjaustankoon. Toisella puolella järveä metallinetsintää harrastava eläkeläinen löytää korun, joka kuului neljä vuotta aiemmin ruotsalaiselta kesäleiriltä kadonneelle tytölle. William Wisting hoitaa molempia tutkimuksia, ja lisää salaisuuksia nousee maan raoista. Mutta pian vesi nousee taas ja uhkaa peittää totuuden syvyyksiinsä.
Kirja on arvosteluvapaa 11.6.2026. Se ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana. Suomennos Päivi Kivelä, äänikirjan lukee Jari Nissinen.
Jørn Lier Horstin ja Thomas Engerin Polttomerkissä jahdataan pelättyä tappajaa
Rikostutkija Alexander Blix istuu murhatuomiotaan korkean turvallisuustason vankilassa. Muut vangit hyödyntävät jokaisen tilaisuuden haastaa ja nöyryyttää entistä poliisia. Vankilan ulkopuolella Blixin kollegat jahtaavat pelättyä tappajaa, joka on paennut saksalaisesta vankilasta ja kulkee rajojen yli kohti pohjoista. Ainoa yhteys karkurin ja Norjan välillä on eräs vanki Blixin osastolta, ja poliisi tarvitsee apua vankilan sisältä – Blixiltä. Toimittaja Emma Ramm on kuitenkin ainoa luotettava liittolainen, kun Blix yhdistää lankoja menneisyyden ja nykyhetken, vankilan ja ulkomaailman välillä.
Kirja on arvosteluvapaa 25.6.2026. Se ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana. Suomennos Jaana Palanterä, äänikirjan lukee Pertti Huuskonen.
Lucy Clarken Huvijahti paljastaa paratiisin varjot
Parhaat ystävykset Kitty ja Lana pakenevat harmaata arkea ja lähtevät reppureissaamaan Filippiineille. Siellä he tutustuvat upean huvijahdin miehistöön, joka kutsuu heidät liittymään värikkääseen joukkoonsa. Uusi elämäntyyli vie mennessään: joutilaat päivät ja tähtikirkkaat yöt kuluvat valkoisilla hiekkarannoilla ja turkoosin veden syleilyssä. Lana ajelehtii yhä kauemmas kotona piilevistä salaisuuksista. Idylli alkaa särkyä, kun yksi porukasta katoaa mereen. Pian epäluulon, petosten ja valheiden hyökyaallot uhkaavat upottaa kaiken alleen. Mutta minne keskellä merta voi paeta?
Kirja on arvosteluvapaa 25.6.2026. Se ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana. Suomennos Kristiina Vaara, äänikirjan lukee Johanna Kokko.
Freida McFaddenin Vuokralainen tuo painajaisen kotiin
Markkinointijohtaja Blake Porter elää unelmaansa – kunnes kaikki romahtaa. Saatuaan yllätyspotkut hän ei enää selviä uuden kotinsa lainanlyhennyksistä. Rahapulassa hän ottaa vuokralaisen jakamaan isoa taloaan. Toinen toistaan karmeampien tarjokkaiden jälkeen löytyy maanläheinen Whitney, täydellinen vuokralainen. Mutta jokin on pielessä. Naapurit käyttäytyvät oudosti. Taloon leviää mädän haju, vaikka Blake siivoaa raivokkaasti. Öisin hän herää outoihin ääniin. Blake alkaa pelätä, että joku tietää hänen synkimmät salaisuutensa. Kun hän tajuaa, että vaara on asettunut taloksi, on jo liian myöhäistä.
Kirja on arvosteluvapaa 29.6.2026. Se ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana. Suomennos Jussi Tuomas Kivi, äänikirjan lukevat Kreeta Salminen ja Markus Niemi.
Kaikkien jännäreiden tiedustelut ja pdf:t medialle: emma.koivula@otava.fi
Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi
Emma Koivula
