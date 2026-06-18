Kustannusosakeyhtiö Otava

Maailman suosituimman tubettajan uusin aluevaltaus: MrBeast julkaisee trillerin yhteistyössä bestsellerkirjailija James Pattersonin kanssa

18.6.2026 21:21:20 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote

Jaa

Oletko valmis elämäsi peliin? The Most Dangerous Games on kahden oman alansa ehdottoman huipun, MrBeastin ja James Pattersonin, yhteistyönä syntynyt henkeäsalpaava trilleri. Se julkaistaan maailmanlaajuisesti 1.9.2026.

Vuoden trilleritapaus ilmestyy maailmanlaajuisesti 1.9.2026.
Vuoden trilleritapaus ilmestyy maailmanlaajuisesti 1.9.2026.

​Selviydy. Voita. Pelasta maailma. Miljardi odottaa. ​

Sata kilpailijaa osallistuu kisaan, jossa heidän on selviydyttävä hengenvaarallisista haasteista ympäri maailmaa. Ihmiskunnan kohtalo on vaakalaudalla pelissä, jossa monet ovat valmiita pettämään toisensa. Matkan varrella yhä useampi pelaaja putoaa – tai kuolee. Ja vain yksi voi selvitä voittajana.

​MrBeast (Jimmy Donaldson) kuuluu maailman seuratuimpiin somepersooniin. Hänellä on pelkästään Youtube-kanavallaan yli 500 miljoonaa tilaajaa. ​MrBeast tunnetaan paitsi kekseliäistä sometempauksistaan myös lukuisista hyväntekeväisyysprojekteistaan.

Tiivistunnelmaisilla trillereillään lukijat koukuttaneen ​James Pattersonin teokset näkyvät jatkuvasti bestseller-listojen kärjessä. Patterson on urallaan voittanut myös useita kirjallisuuspalkintoja.

Kahden alansa huipun yhteistyönä syntynyt The Most Dangerous Games julkaistaan syyskuussa maailmaanlaajuisesti 15 eri kielellä.

    Otava julkaisee kirjan painettuna, e- ja äänikirjana. Kirjan suomentaa Jenni Viljanen.

    Tiedustelut ja pdf:t medialle: emma.koivula@otava.fi

    Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi

    Avainsanat

    trilleritjännityskirjallisuusvaikuttajat

    Yhteyshenkilöt

    Kuvat

    Lataa
    Lataa
    Lataa

    Linkit

    Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

    Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

    Lue lisää julkaisijalta Kustannusosakeyhtiö Otava

    Otavan kaunokirjallisuuden kustantaminen vahvistuu: Johanna Voipio kustannustoimittajaksi18.6.2026 09:00:00 EEST | Tiedote

    FM Johanna Voipio on nimitetty kustannustoimittajaksi Otava-kustantamoperheen kaunokirjallisuuden osastolle 10.8.2026 alkaen. Hän siirtyy Otavalle Sanoma Prolta, missä hän on työskennellyt kustannustoimittajana vuodesta 2019. Hän on aiemmin toimittanut kaunokirjallisuutta freelancerina sekä Otavalle että Storytelille. Nimitys tukee Otava-kustantamoiden kaunokirjallisuuden kustantamisen pitkäjänteistä markkinalähtöistä kehittämistä, jossa yhdistyvät kirjallinen näkemys ja kaupallinen tavoitteellisuus. ”Otavalla on pitkä ja vaikuttava historia kaunokirjallisuuden kustantajana, ja olen valtavan iloinen päästessäni osaksi taloa, jossa kohtaavat vahva kirjallinen perinne ja rohkea katse kirjallisuuden tulevaisuuteen. Odotan innolla yhteistyötä Otavan huippuammattilaisten kanssa ja mahdollisuutta tukea hienojen käsikirjoitusten matkaa valmiiksi, lukijoita puhutteleviksi teoksiksi", sanoo Johanna Voipio. ”Johanna on monialainen, kokenut ja arvostettu kustannustoimittaja, jolla on juuri sellai

    Elina Backmanin supersuosittu Saana Havas -sarja on myynyt jo 210 000 kappaletta! Uutuusromaani Joka yksin jää on vahvatunnelmainen jännäri nuoruuden vimmasta ja vaietusta rakkaudesta17.6.2026 09:00:00 EEST | Tiedote

    Suomalaisen jännityskirjallisuuden kärkinimiin kuuluvan Elina Backmanin dekkareita on myyty Suomessa jo 210 000 kappaletta, ja kirjat ovat olleet kahdesti ehdolla Ruotsissa parhaaksi käännösdekkariksi. Huippusuositun jännärisarjan kuudennessa osassa Joka yksin jää true crime -podcastaaja Saana Havas palaa Hartolaan. Kun Leivonmäen kansallispuistosta löytyy metsähauta, alkaa selvitys vainajasta ja tapahtumista, jotka kietoutuvat myös vanhaan rikokseen.

    Johanna Holmströmin rikossarja myytiin ulkomaille jo ennen sen ilmestymistä – Karhunkaatajat on romaani Kainuun metsistä, ihmismielen pimeistä puolista ja vaietuista rikoksista16.6.2026 09:30:00 EEST | Tiedote

    Johanna Holmströmin rikossarjan toinen osa Karhunkaatajat vie lukijan Kainuun metsiin, kostoon ja rajaseudun poliisien arkeen. Sarjan molempien osien oikeudet myytiin Ruotsiin, Norjaan ja Tanskaan jo ennen niiden ilmestymistä, ja mm. Solsidan-sarjasta tuttu ruotsalainen tuotantoyhtiö FLX on hankkinut oikeudet sarjan tv-tuotantoon.

    Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

    Tutustu uutishuoneeseemme
    World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye