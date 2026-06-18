Maailman suosituimman tubettajan uusin aluevaltaus: MrBeast julkaisee trillerin yhteistyössä bestsellerkirjailija James Pattersonin kanssa

Otavan kaunokirjallisuuden kustantaminen vahvistuu: Johanna Voipio kustannustoimittajaksi 18.6.2026 09:00:00 EEST | Tiedote

FM Johanna Voipio on nimitetty kustannustoimittajaksi Otava-kustantamoperheen kaunokirjallisuuden osastolle 10.8.2026 alkaen. Hän siirtyy Otavalle Sanoma Prolta, missä hän on työskennellyt kustannustoimittajana vuodesta 2019. Hän on aiemmin toimittanut kaunokirjallisuutta freelancerina sekä Otavalle että Storytelille. Nimitys tukee Otava-kustantamoiden kaunokirjallisuuden kustantamisen pitkäjänteistä markkinalähtöistä kehittämistä, jossa yhdistyvät kirjallinen näkemys ja kaupallinen tavoitteellisuus. ”Otavalla on pitkä ja vaikuttava historia kaunokirjallisuuden kustantajana, ja olen valtavan iloinen päästessäni osaksi taloa, jossa kohtaavat vahva kirjallinen perinne ja rohkea katse kirjallisuuden tulevaisuuteen. Odotan innolla yhteistyötä Otavan huippuammattilaisten kanssa ja mahdollisuutta tukea hienojen käsikirjoitusten matkaa valmiiksi, lukijoita puhutteleviksi teoksiksi", sanoo Johanna Voipio. ”Johanna on monialainen, kokenut ja arvostettu kustannustoimittaja, jolla on juuri sellai