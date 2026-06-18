Maailman suosituimman tubettajan uusin aluevaltaus: MrBeast julkaisee trillerin yhteistyössä bestsellerkirjailija James Pattersonin kanssa
18.6.2026 21:21:20 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote
Oletko valmis elämäsi peliin? The Most Dangerous Games on kahden oman alansa ehdottoman huipun, MrBeastin ja James Pattersonin, yhteistyönä syntynyt henkeäsalpaava trilleri. Se julkaistaan maailmanlaajuisesti 1.9.2026.
Selviydy. Voita. Pelasta maailma. Miljardi odottaa.
Sata kilpailijaa osallistuu kisaan, jossa heidän on selviydyttävä hengenvaarallisista haasteista ympäri maailmaa. Ihmiskunnan kohtalo on vaakalaudalla pelissä, jossa monet ovat valmiita pettämään toisensa. Matkan varrella yhä useampi pelaaja putoaa – tai kuolee. Ja vain yksi voi selvitä voittajana.
MrBeast (Jimmy Donaldson) kuuluu maailman seuratuimpiin somepersooniin. Hänellä on pelkästään Youtube-kanavallaan yli 500 miljoonaa tilaajaa. MrBeast tunnetaan paitsi kekseliäistä sometempauksistaan myös lukuisista hyväntekeväisyysprojekteistaan.
Tiivistunnelmaisilla trillereillään lukijat koukuttaneen James Pattersonin teokset näkyvät jatkuvasti bestseller-listojen kärjessä. Patterson on urallaan voittanut myös useita kirjallisuuspalkintoja.
Kahden alansa huipun yhteistyönä syntynyt The Most Dangerous Games julkaistaan syyskuussa maailmaanlaajuisesti 15 eri kielellä.
Otava julkaisee kirjan painettuna, e- ja äänikirjana. Kirjan suomentaa Jenni Viljanen.
Tiedustelut ja pdf:t medialle: emma.koivula@otava.fi
Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi
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Yhteyshenkilöt
Emma KoivulaMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
Käännetty kaunokirjallisuus, käännösdekkarit
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